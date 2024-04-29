Преимущество «Реала», о котором редко говорят. Юный новичок Гюлер раскрыл секреты Анчелотти

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сегодня, 15:58

Стало меньше зависти и больше единства.

Вместе жарят шашлыки и поддерживают друг друга

Новый «Реал» легко раскусить с помощью Арды Гюлера. Хотя атакующий полузащитник уникальной породы не имеет шансов на твердую основу в обозримом будущем, особенно с появлением Эндрика и Мбаппе, юный турок не чувствует себя чужим в «Реале», невзирая на травмы. Парня серьезно поддерживают. И теплота приема отражает внутреннее состояние коллектива. Гюлер пригласил Вальверде и Диаса на пикник. Там игроки сборной Уругвая и Марокко познакомились с семьей Арды.

Жарили мясо и танцевали. Гюлера в «Реале» называют Аби. Прозвище приклеилось, даже Модрич называет так новичка. 19-летнего Арду это веселит, ведь «аби» значит «старший брат». С другой стороны, в команде есть люди, которые прекрасно понимают значение турецкого термина и могли использовать его с иронией. Например, Давид Алаба вырос в турецком квартале в Вене. Центральный защитник «Реала» с детства болеет за «Галатасарай» и подтрунивает над Гюлером из «Фенербахче».

Как искренне относишься к младшим по возрасту или условному «статусу» – такой ты человек. Важно смотреть на реакцию знакомых на официантов и других людей из сферы обслуживания, высокомерное отношение – «красный флаг». Важно создать футбольную команду, где поддерживают парня, которому не светят лавры Мбаппе и Винисиуса. Арда уже помог, а не закрепится в «Реале» – получит шанс в другом гранде, как получил Роббен в «Баварии», которому не повезло в Мадриде.

Рюдигер сильно помогает «Реалу» не только на поле

Раньше был «гадюшник», как рассказывают ветераны. Но благодаря Анчелотти и Рюдигеру «Реал» изменился. Успех начинается в раздевалке. Клопп не раз подчеркивал важность Ловрена для чемпионского «Ливерпуля». Ушел друг Салаха, который общался со всеми на разных языках – стало больше конфликтов. Появление в «Реале» Рюдигера, который не только сильный защитник, но и прирожденный весельчак, сильно повлияло на команду. Например, Антонио на днях пытался испугать полицейского в тоннеле.

После игры немец подарил стражу порядка свою футболку, тот оказался не из пугливых. Коллектив, где народ веселится и шутит, ближе к единству, чем угрюмый. Даже невероятно спокойный Лунин смог стать из третьего голкипера первым, поскольку получил поддержку. С ним много общался Модрич. Лука любит настраивать вратарей, делал так с Ливаковичем в сборной Хорватии. Сам Модрич смирился со статусом запасного в «Реале». Опорник Тчуамени играл в центре защиты, а Камавинга закрывал левый фланг обороны.

Даже тот факт, что Тони Кроос решил ещё на год остаться в «Реале» и нашел силы вернуться в сборную Германии, хорошо отражает моральное состояние коллектива. Да и Анчелотти, как помните, собирался летом греться на бразильских пляжах и тренировать «селесао» на пенсии. Но поскольку оказалось, что кроме класса у «Реала» появилось единство нового порядка, то Карло поменял решение и останется минимум ещё на сезон. Даже Бензема не хотел уезжать к шейхам, но родственники упросили взять деньги.

Коллектив поменялся без Роналду, Бэйла и Бензема

Раньше единство было лишь на поле. В этой тройке все ревновали друг к другу. Валлийца Бэйла мало интересовал футбол, но даже его иногда бесил культ Роналду. А Криштиану и Карим, учитывая природу его внутреннего конфликта – эгоистичный форвард промахивался и подчинялся интересам португальского коллеги на поле, попили кровушки у Переса. Флорентино активно искал наставников, которые гасили бы конфликты, а не добавляли их по примеру сварливого Моуриньо.

Анчелотти и Зидан справлялись, а вот Лопетеги не потянул уровень менеджмента. Игроков «Реала» не нужно учить играть в футбол, но они ценят тонкие подсказки. И меткие решения. Анчелотти ведь вернули из «Эвертона» благодаря случайности. Карло помогал Пересу выбрать тренера, а Флорентино удивился глубине анализа итальянца и пригласил его обратно. Карло на опыте без легендарной тройки в атаке и без Варана с Рамосом в защите снова выиграл Лигу чемпионов.

Накануне полуфиналов против «Баварией» важно напомнить, что 10 лет назад Карло возглавлял клуб, который не мог выиграть кубок чемпионов двенадцать сезонов подряд. После успеха Зидана против «Байера» началась унизительная для «Реала» серия. Кто их только не бил в плей-офф. Даже подписание Роналду сразу не помогло. «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов с тренерами Райкардом и Гвардиолой, а «сливочные» страдали в Европе. Пока не пришел мудрый Анчелотти.

«Баварии» ещё предстоит найти гармонию уровня «Реала»

В этом разница между сильными соперниками. В составе «Реала» 2014-го, помимо примадонны Роналду с эгоистами Рамосом и Бензема уже были командные игроки. Ди Мария тогда работал в центре поля. Модрич всегда был умницей, который ставил командное выше личного. Боец Хедира и молодой Варан тоже сделали всё, чтобы «Атлетико» проиграл в драматичном финале. Так началась серия из пяти побед в десяти последних сезонах. Но в этом разговоре также важно напомнить день рождения великого «Реала».

Легенда родилась в ответном полуфинале с «Баварией» десять лет назад. Дома выиграли в один мяч, а в гостях огорчили Нойера 0:4. Тот поединок против команды Гвардиолы убедил футболистов из Мадрида, что способны обыгрывать мощного Хосепа. Дубли Рамоса и Роналду поставили немцев на колени. А в центре поля тогда бегали Кроос и Алонсо, которые позже махнутся командами. Потеря Тони – одна из главных ошибок в истории «Баварии». А ещё одна ошибка немцев – у них плохая атмосфера в коллективе.

Спорили с Каном, Салихамиджичем и Нагельсманном год назад. Теперь почетный президент Хенесс и тренер Тухель сразу невзлюбили друг друга. Легендарный Каммих может уйти. Кейн защищал тренера, но команда рада уходу Тухеля в конце сезона. «Бавария» только ищет гармонию, которую «Реал» уже нашел. Поэтому Беллингем легко адаптировался – пришел в здоровую семью. Конечно, хорошая атмосфера не гарантия успеха. Но если при прочих равных надо показать характер и единство, то «Реал» – явный король горы.