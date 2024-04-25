Миранчук претендует на два ценных трофея. Но «Аталанта» умеет притягивать трагедии

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сегодня, 14:57

А ещё клуб из Бергамо сражается за путёвку в ЛЧ .

Проход «Ливерпуля» не равен победе в Лиге Европы

Хотя не отнимаем у итальянцев заслуги. Разгром «Ливерпуля» на «Энфилд Роуд» вошел в историю, как и крепкий ответный матч, в котором не позволили Салаху и компании развернуться в атаке. Вот только это четвертьфинал Лиги Европы. Впереди два поединка против непредсказуемого «Марселя». А самое плохое для Гасперини и Миранчука, что в финале могут нарваться на крутой «Байер». Команда Хаби Алонсо не всегда играет хорошо, ведь чемпионство в Германии не сделало их грандом с запасом прочности и глубоким составом. Зато у клуба из Леверкузена невероятные волевые качества. Могут вырвать победу в критический момент на последних секундах матча. «Аталанта», даже если пройдет «Марсель», не будет фаворитом в финале против «Байера» или «Ромы». В играх с клубом молодого тренера Де Росси у Гасперини не всегда гладко идут дела, чередуют победы в обе стороны и ничьи. Чтобы клуб из Бергамо не остался без трофеев, им предстоит сделать три сложных шага в Европе или один в Кубке Италии.

«Ювентус» может забрать у «Аталанты» Кубок Италии

«Аталанта» разгромила «Фиорентину» в ответном полуфинале Кубка Италии у хозяев был заметный перевес. Но после первого гола в Бергамо судья справедливо отменил второй мяч от Скамакки – форвард красиво пробил в «девятку», но до этого случился явный фол в атаке. И хотя «Аталанта» вела игру, создавая моменты, реализация подводила коллег Миранчука, который начал матч на скамейке. Мяч постоянно шел мимо ворот, а затем «Фиорентина» на ровном месте сравняла счет со стандарта, причем уже после красной карточки у собственного защитника. Классический футбольный сюжет – расплата за плохую реализацию. Но Гасперини выпустил Лукмана и Миранчука, с ними на поле вернулась удача для «Аталанты». Счёт по сумме двух встреч был 1:2 в пользу «фиалок». Но сначала Скамакка сравнял показатели ударом боковыми ножницами, а затем Лукман и Пашалич забили в дополнительное время. Голы на 94-й и 98-й минутах позволили «Аталанте» дожать соперника. Миранчука ждёт финал против «Ювентуса», который проиграл на днях «Лацио» в Риме, но по сумме двух матчей прошел дальше.

Команда Гасперини умеет проигрывать в финалах

«Аталанта» прослыла неудачливым клубом. Ни разу не финишировали выше третьего места в Серии А. Четыре раза проиграли финалы Кубка Италии после единственной победы в 1963-м году. Гасперини уступал в решающий момент «Лацио» и «Ювентусу». Но тот опыт может помочь теперь. Если вспоминать как «Байер» избавился от обидного прозвища благодаря успеху в Бундеслиге, то можно провести параллели с командой из Бергамо. Возможно, в этом футбольном году удача улыбнется невезучим клубам? Если так, то ждите Миранчука в финале Лиги Европы и как минимум с кубком Италии в руках. Но реальные и потенциальные соперники классные, впереди сложнейшие поединки. И даже в чемпионате Италии у них продолжается погоня, ведь пятое место отправит в Лигу чемпионов. У «Ромы» 55 пунктов, а у «Аталанты» на один меньше. Здесь могут не справиться, и поражение в этой гонке самое болезненное для клуба из Бергамо с точки зрения финансов. Премиальные в Лиге чемпионов выше, чем даже в случае первой в истории клуба победы в финале Лиги Европы.

На поле у всех футболистов запредельная мотивация

Команда у «Аталанты» интересная, все игроки работают старательно и с вдохновением, ведь многие не обласканы большими финалами. В атаке раскрылся голландский хавбек Копмейнерс, который раньше выделялся на весь футбольный мир чувством юмора в своих социальных сетях. Заиграл атакующий бельгиец Де Кетеларе, которому не нашлось места в основе и структуре игры «Милана». Нельзя пройти мимо успехов умницы Скальвини, 20-летний Джорджо заинтересовал большие клубы, надежда сборной Италии. Опытные Де Рон, Дзаппакоста и Колашинац тоже помогают. Да и хорвата Пашалича, игравшего за «Спартак», не стоит недооценивать. У Гасперини пестрый набор игроков, но опытный тренер добился сочетаемости. Схема «3-4-1-2» одновременно олицетворяет жажду наставника всё контролировать и оставляет футболистам определенную свободу. «Аталанта» долго шла до баланса, на этом пути часто оступалась, но этой весной появились шансы на финалы и трофеи, ведь видна легкость в создании моментов. Миранчук тут очень кстати, Алексей без труда выбирает правильную позицию.

Миранчуку по-прежнему надо искать новую команду