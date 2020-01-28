Футбольный мир простился с Легендой баскетбола

«Соккер.ру» не может поверить, что Коби Брайанта больше нет.
Воскресным вечером из США пришло шокирующее известие: звезда НБА на все времена, двукратный Олимпийский чемпион и один из величайших баскетболистов в истории Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета в Калифорнии. Причиной катастрофы стала плохая видимость, на борту находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь Коби и ее ровесница, которых он подвозил на тренировку по баскетболу. Коби погиб в возрасте 41 года, все 20 лет своей блестящей карьеры Брайант посвятил клубу «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым попрощался в 2016 году. Слезы на глазах десятков спортсменов по всему миру и проникновенные посты скорби самых разных людей говорят о том, что Коби был не только спортсменом с большой буквы, но и человеком широкой души.
Неймара ужасное известие застало на футбольном поле. Бразилец после гола в ворота «Лилля» показал на пальцах номер, под которым выступал Брайант - «24», и указал на небо.
Позже Неймар написал: «Грустный день для всего спорта, для фанатов и особенно для семьи и близких Коби. Ты создал Легенду своими руками, спасибо, что ты вознес спорт на такой уровень. Пусть Бог утешит сердца твоей семьи и друзей».
В Мадриде Серхио Рамос вышел на тренировку «Реала» в майке сборной США с фамилией Брайанта поверх тренировочной формы, вся команда почтила легендарного баскетболиста минутой молчания.
«Барселона», которую Коби поддерживал как болельщик, посвятила Брайанту серию постов: «Образцовый спортсмен как на баскетбольной площадкой, так и за ее пределами. Навсегда в наших сердцах».
Впрочем, одной «Барселоной» свои симпатии Коби не ограничивал. «Милан» тоже был ему небезразличен. Значительная часть детства Брайанта прошла в Италии, где он прожил 7 лет и регулярно играл в футбол, который на Апеннинах куда популярнее баскетбола.
«Милан»: «У нас нет слов, чтобы выразить, как мы потрясены, услышав о трагической смерти величайшего спортсмена и фаната „россонери“ Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в катастрофе. Тебя всегда будет нам не хватать, Коби».
Сегодняшний кубковый матч против «Торино» футболисты «Милана» проведут с траурными повязками в память о Коби.
«Бавария»:
«Манчестер Юнайтед»: «Мы в глубокой печали после известий о трагической смерти легенды баскетбола Коби Брайанта. Наши мысли и соболезнования его близким в это чрезвычайно трудное время».
«Манчестер Сити»: «Все в „Ман Сити“ шокированы, узнав о смерти Коби Брайанта. Он был настоящей спортивной иконой, выходящей за рамки баскетбола».
«Ливерпуль»: «Икона спорта».
Лионель Месси: «У меня нет слов… Вся моя любовь — семье и друзьям Коби. Было приятно познакомиться с тобой и провести время вместе. Ты был гением, какие редко встречаются".
Криштиану Роналду: „Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его друзьям, семье, а также близким всех, кто погиб в этой аварии. РИП Легенда“.
С этим постом случился казус: спустя несколько часов в аккаунте Луиша Фигу появилась запись с аналогичным, слово в слово, текстом. Без комментариев.
Килиан Мбаппе: „Покойся с миром, Легенда“.
Мохамед Салах: „Мои искренние соболезнования родным и близким Коби и всех, кто погиб в результате ужасного крушения“.
Рахим Стерлинг: „Отдыхай легко, Легенда“.
Роберт Левандовски: „Один из величайших атлетов всех времен“.
В России трагическое известие из США тоже отозвалось болью во многих сердцах. Фанат НБА Александр Самедов:
Когда я узнал о смерти Коби, опешил. Сначала не хотел верить, надеялся, что это фейк. Удар был безумный, как будто близкий человек умер. Очень болезненно воспринял новость, разболелась голова, долго не мог уснуть. Это такая личность, такой кумир. Я давно смотрю НБА, и мне посчастливилось увидеть, как он творил историю.
Брайант – такая масштабная личность, что было удовольствием следить за ним. Помню, как в последней игре он обыграл „Юту“ в одиночку. Все это перед глазами. Коби в топ-10 легенд НБА, если не в топ-3. Имя Брайанта обязательно увековечат. В „Лейкерс“ было много выдающихся баскетболистов, но Коби – элита всего спорта.
Официальный твиттер-аккаунт сборной России:
Артем Дзюба:
И таких постов скорби на всех известных языках — десятки миллионов. Последний полет Черной Мамбы сквозь слезы на глазах увидел весь мир. Мы будем помнить тебя, Коби.
ЭТО КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ??????
ЭТО КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ??????