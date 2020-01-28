Футбольный мир простился с Легендой баскетбола

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«Соккер.ру» не может поверить, что Коби Брайанта больше нет.

Воскресным вечером из США пришло шокирующее известие: звезда НБА на все времена, двукратный Олимпийский чемпион и один из величайших баскетболистов в истории Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета в Калифорнии. Причиной катастрофы стала плохая видимость, на борту находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь Коби и ее ровесница, которых он подвозил на тренировку по баскетболу. Коби погиб в возрасте 41 года, все 20 лет своей блестящей карьеры Брайант посвятил клубу «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым попрощался в 2016 году. Слезы на глазах десятков спортсменов по всему миру и проникновенные посты скорби самых разных людей говорят о том, что Коби был не только спортсменом с большой буквы, но и человеком широкой души.

Неймара ужасное известие застало на футбольном поле. Бразилец после гола в ворота «Лилля» показал на пальцах номер, под которым выступал Брайант - «24», и указал на небо.

The moment Neymar dedicated his goal to Kobe Bryant 🙏 pic.twitter.com/Yrh53g2vYV — ESPN FC (@ESPNFC) January 27, 2020

Позже Неймар написал: «Грустный день для всего спорта, для фанатов и особенно для семьи и близких Коби. Ты создал Легенду своими руками, спасибо, что ты вознес спорт на такой уровень. Пусть Бог утешит сердца твоей семьи и друзей».

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou — Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

В Мадриде Серхио Рамос вышел на тренировку «Реала» в майке сборной США с фамилией Брайанта поверх тренировочной формы, вся команда почтила легендарного баскетболиста минутой молчания.

Nuestro minuto de silencio por el fallecimiento de Kobe Bryant antes del entrenamiento. #RealMadrid pic.twitter.com/WJsGSSiuxA — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 27, 2020

«Барселона», которую Коби поддерживал как болельщик, посвятила Брайанту серию постов: «Образцовый спортсмен как на баскетбольной площадкой, так и за ее пределами. Навсегда в наших сердцах».





Впрочем, одной «Барселоной» свои симпатии Коби не ограничивал. «Милан» тоже был ему небезразличен. Значительная часть детства Брайанта прошла в Италии, где он прожил 7 лет и регулярно играл в футбол, который на Апеннинах куда популярнее баскетбола.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

«Милан»: «У нас нет слов, чтобы выразить, как мы потрясены, услышав о трагической смерти величайшего спортсмена и фаната „россонери“ Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в катастрофе. Тебя всегда будет нам не хватать, Коби».

In loving memory of a true legend: Kobe Bryant ❤ pic.twitter.com/4Ysb6FhZeQ — AC Milan (@acmilan) January 27, 2020

Сегодняшний кубковый матч против «Торино» футболисты «Милана» проведут с траурными повязками в память о Коби.

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

«Бавария»:

«Манчестер Юнайтед»: «Мы в глубокой печали после известий о трагической смерти легенды баскетбола Коби Брайанта. Наши мысли и соболезнования его близким в это чрезвычайно трудное время».

We’re deeply saddened to learn of the tragic passing of basketball legend Kobe Bryant.



Our thoughts and condolences are with his loved ones at this extremely difficult time ♥️ pic.twitter.com/1IDAGRqafS — Manchester United (@ManUtd) January 26, 2020

«Манчестер Сити»: «Все в „Ман Сити“ шокированы, узнав о смерти Коби Брайанта. Он был настоящей спортивной иконой, выходящей за рамки баскетбола».

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to hear of the death of Kobe Bryant.



He was a true sporting icon and transcended the sport of basketball.



Our thoughts are with Kobe Bryant's friends, family and the entire Lakers organisation during this tragic time 💙 pic.twitter.com/Bg9cQN83ZG — Manchester City (@ManCity) January 26, 2020

«Ливерпуль»: «Икона спорта».

RIP Kobe Bryant 1978-2020.

Sports icon. pic.twitter.com/aOTWyPtyD3 — Liverpool FC (@ LFC ) January 26, 2020

: «У меня нет слов… Вся моя любовь — семье и друзьям Коби. Было приятно познакомиться с тобой и провести время вместе. Ты был гением, какие редко встречаются".

: „Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его друзьям, семье, а также близким всех, кто погиб в этой аварии. РИП Легенда“.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

С этим постом случился казус: спустя несколько часов в аккаунте Луиша Фигу появилась запись с аналогичным, слово в слово, текстом. Без комментариев.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/8jYxfohLlj — Luís Figo (@LuisFigo) January 27, 2020

Килиан Мбаппе: „Покойся с миром, Легенда“.

: „Мои искренние соболезнования родным и близким Коби и всех, кто погиб в результате ужасного крушения“.

My heartfelt condolences go out to the families and friends of Kobe and of those who died in the terrible accident. — Mohamed Salah (@MoSalah) January 26, 2020

Рахим Стерлинг: „Отдыхай легко, Легенда“.

Rest easy Legend 💛💜 pic.twitter.com/a0lWTWacKW — Raheem Sterling (@sterling7) January 26, 2020

Роберт Левандовски: „Один из величайших атлетов всех времен“.

One of the greatest athletes of all time😥

R. I. P. Legend 🙏 pic.twitter.com/NVqKcvK96b — Robert Lewandowski (@lewy_official) January 26, 2020

В России трагическое известие из США тоже отозвалось болью во многих сердцах. Фанат НБА Александр Самедов:

Когда я узнал о смерти Коби, опешил. Сначала не хотел верить, надеялся, что это фейк. Удар был безумный, как будто близкий человек умер. Очень болезненно воспринял новость, разболелась голова, долго не мог уснуть. Это такая личность, такой кумир. Я давно смотрю НБА , и мне посчастливилось увидеть, как он творил историю. Брайант – такая масштабная личность, что было удовольствием следить за ним. Помню, как в последней игре он обыграл „Юту“ в одиночку. Все это перед глазами. Коби в топ-10 легенд НБА , если не в топ-3. Имя Брайанта обязательно увековечат. В „Лейкерс“ было много выдающихся баскетболистов, но Коби – элита всего спорта.

Официальный твиттер-аккаунт сборной России:

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...



Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2020

Артем Дзюба:

И таких постов скорби на всех известных языках — десятки миллионов. Последний полет Черной Мамбы сквозь слезы на глазах увидел весь мир. Мы будем помнить тебя, Коби.