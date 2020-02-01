Яркий и короткий роман

сегодня, 14:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как Пако Алькасер прошёл путь от лидера до балласта.

Незадолго до закрытия зимнего трансферного окна испанский нападающий Франсиско Алькасер подписал контракт с «Вильярреалом». «Подводники» заплатили дортмундской «Боруссии» за 26-летнего футболиста 23 миллиона евро. Уже в воскресенье Пако, как чаще называют форварда, сможет выйти на поле против «Осасуны».

Любопытно, но ровно год назад Алькасер подписал контракт с «Боруссией», рассчитанный на четыре года. И отыграл лишь год из четырёх. Плюс ещё полгода аренды у «Барселоны». Итог выступлений за «Боруссию» - полтора года, 46 матчей, 26 голов. За два года, проведенных на «Камп Ноу», Пако сыграл 50 встреч и отличился 15 раз.

Роман испанца с «Боруссией» начинался ярко и стремительно. Одолженный у «Барсы» футболист соскучился по футболу и рьяно взялся за дело. В трёх неполных матчах в составе «Боруссии» - за 81 минуту Пако забил шесть мячей. Рухнул казавшийся вечным рекорд Бундеслиги, установленный в сезоне 1963/64 Гертом Дефрелем. Нападающий «Гамбурга» тоже забил шесть мячей в трёх турах, но за 270 минут.

Испанец вышел на замену с «Айнтрахтом» и добил «орлов» в концовке. Потом был брошен в бой с «Байером», когда «черно-золотые» горели 0:2. Итоговый счет 4:2, а два мяча из четырёх в ворота «аптекарей» отправил Пако. И наконец что-то нереальное в игре с «Аугсбургом», где Алькасер перевернул сценарий матча на 180 градусов. Хет-трик за полчаса, причем решающий гол со штрафного на 96-й минуте. В этот же самый временной отрезок Алькасер в сборной Испании, куда Пако вернулся после двухлетнего перерыва, отличился трижды – отгрузил два гола за 73 минуты валлийцам и один за 33 минуты, отведенные ему в игре с англичанами. Слегка портит картину встреча Лиги чемпионов с «Монако». 90 минут и всего один гол. Всего. За 277 минут - 10 голов. Мяч за 28 минут. В Бундеслиге были ещё более впечатляющие показатели. Гол за 13 минут. Тут Криштиану Роналду с Лионелем Месси могли позавидовать. Из 12 ударов, нанесённых Пако в первых десяти матчах сезона 2018/19, цели достигли 10. Ещё один удар пришёлся в штангу. После такого феерического старта болельщики боготворили испанца, а руководство «Боруссии» поспешило предложить Алькасеру полноценный контракт.

Очевидно, что забивать с такой скорострельностью дальше было немыслимо. Но Пако в первом круге записал на свой счёт еще несколько голов, в том числе и победный в игре с «Баварией». «Боруссия» выиграла первый круг и обозначила заявку на чемпионство. Руководство же выкупило испанца у «Барселоны». Чемпион Испании был рад избавиться от ненужного игрока за 23 миллиона. 1 февраля 2019 года Франсиско Алькасер подписал контракт с Дортмундом.

Но потом что-то изменилось. Пако забил ещё шесть мячей. В два раза меньше, чем в период аренды. «Боруссия» же позволила «Баварии» обойти себя и снова взять серебряную салатницу. При том, что мюнхенцы в том сезоне вовсе не выглядели какими-то неуязвимыми. Испанец стал бить по воротам чаще. Но куда делась прежняя меткость – десять голов двенадцатью ударами?

Новый сезон Алькасер начал очень мощно. Пять голов в четырёх встречах. А потом произошло что-то странное. Словно порчу кто-то навёл. Сначала удары в молоко, потом и их не стало. Пако словно растворился на поле. В сентябре Пако к тому же повредил ахилл. Разрыва не было, но выходить на поле испанец не мог на протяжении трёх недель. Потом набирал форму. А время шло вперёд. «Боруссия» играла слабо, тяжело, в клубе начали задумываться о замене тренера. Алькасер же был креатурой швейцарского тренера. И утрата формы бывшим лидером нападения становилась упрёком Фавру. И кому какое дело, здоров ли форвард или испытывает проблемы. То с ахиллом, то с коленом.

Клуб тем временем вёл поиск нового центрального нападающего, подписал контракт с норвежцем Эрлингом Холандом. Который дебютировал не менее ярко, чем Алькасер. Пять голов в двух матчах. Достижение Пако может перестать быть рекордом уже сегодня, если Эрлинг забьёт два мяча в ворота «Униона». Но дело не в этом. После прихода Холанда Алькасер оказался не нужен и «Боруссии». Не прошло и двух лет. Да какие два года. И полутора хватило, чтобы из кумира превратиться в балласт.

Да-да, именно в балласт. Весь январь «Боруссия» искала, куда бы пристроить испанца, дабы разгрузить зарплатную ведомость и подписать полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана. Чемпионы Италии настаивали на продаже немецкого турка, а при таком повороте дел дортмундцы не вписывались в рамки финансового fair play. Поэтому вице-чемпионы Германии сбавили цену на Алькасера с 40 миллионов евро до 30, потом до 25. В итоге продали за те же 23, что и купили. Причём «Вильярреалу», хотя на Пако претендовали «Атлетико», «Севилья» и его родной клуб – «Валенсия», даром что болельщики последней до сих пор обижены на форварда за уход в «Барселону». «Подводники» в этой четвёртке – самые скромные.

Но, может, это и к лучшему. В «Вильярреале» Пако снова будет играть, забивать, может быть, вернется в сборную Испании. В январе экипаж «подлодки» покинул Карл Токо-Экамби, перешедший в «Лион». Колумбиец Карлос Бакка проводит невнятный сезон и, скорее всего, уступит место Алькасеру в основе. А с Жераром Морено они сыграются. Должны сыграться.

Зачем Алькасер был нужен «Атлетико» – непонятно. Вряд ли у 26-летнего форварда было желание протирать штаны в Мадриде, он занимался этим в Барселоне. В «Севилье» можно бы было поспорить с голландцем Люком де Йонгом. В Валенсии было бы тяжело психологически, - «Месталья» всё помнит. Да и у бывшей команды Алькасера полный комплект форвардов. Поэтому «Вильярреал» – для него лучший вариант.