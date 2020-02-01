«Астон Вилла» подписала нападающего «Суонси» Бастона

сегодня, 08:16

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о подписании нападающего .

27-летний форвард достался «Вилле» бесплатно на правах свободного агента. Последним клубом Бастона был «Суонси», с которым у него истекал контракт летом, но клуб решил отпустить игрока раньше.

В текущем сезоне испанский нападающий сыграл в 20 матчах Чемпионшипа и забил 6 голов.

Также недавно «Астон Вилла» подписала 16-летнего форварда «Барселоны».