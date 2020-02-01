«Астон Вилла» подписала нападающего «Суонси» Бастона

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о подписании нападающего Борхи Бастона.
27-летний форвард достался «Вилле» бесплатно на правах свободного агента. Последним клубом Бастона был «Суонси», с которым у него истекал контракт летом, но клуб решил отпустить игрока раньше.
В текущем сезоне испанский нападающий сыграл в 20 матчах Чемпионшипа и забил 6 голов.
January. ✅@BorjaBaston 📸#WelcomeBorja #AVFC pic.twitter.com/GCUBAAsCLe— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 31, 2020
Также недавно «Астон Вилла» подписала 16-летнего форварда «Барселоны».