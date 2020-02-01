ГлавнаяНовости

«Астон Вилла» подписала нападающего «Суонси» Бастона

сегодня, 08:16

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о подписании нападающего Борхи Бастона.

27-летний форвард достался «Вилле» бесплатно на правах свободного агента. Последним клубом Бастона был «Суонси», с которым у него истекал контракт летом, но клуб решил отпустить игрока раньше.

В текущем сезоне испанский нападающий сыграл в 20 матчах Чемпионшипа и забил 6 голов.

Также недавно «Астон Вилла» подписала 16-летнего форварда «Барселоны».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Кальяри» приобрёл полузащитника ПСВ Перейро
Сегодня, 08:34 ВидеоКомментарии1
Официально«Брайтон» приобрёл 19-летнего защитника «Челси»
Сегодня, 06:15 Комментарии1
Официально«Реймс» усилился нападающим «Аякса»
Сегодня, 04:49 Комментарии5
Официально«Альмерия» подписала Энцо Зидана и Герреро
Сегодня, 04:00 Комментарии1
ОфициальноРубен Пардо перешёл из «Реала Сосьедад» в «Бордо»
Сегодня, 03:43 Комментарии0
ОфициальноГайтан пополнил состав «Лилля»
Сегодня, 03:32 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100