Повелители ничьих и ненавистники компромиссов

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сегодня, 19:55

«Соккер.ру» поделил все команды на два лагеря: тех, кто слишком часто грешит ничейными результатами, и тех, кто их всячески избегает. Получилось любопытно!

Могут ли слишком частые ничьи или, напротив, очень редкие случаи разделения очков с соперниками свидетельствовать об особенностях игры и внутренней философии той или иной команды? Уверен, что могут. Конечно же, далеко не все ничьи по сути своей являются компромиссами, просто иногда матчи заканчиваются раньше, чем оппоненты успевают выяснить отношения и выявить победителя. Каждый матч уникален, у каждого своя драматургия и сценарий, а к ничейному результату в одном случае может привести взаимная осторожность или трусливость одной из команд, а в другом — безрассудство и безумство храбрых.

Но это если мы говорим об отдельных матчах, а вот на дистанции количество ничьих уже является показателям характера команд. Малое количество компромиссных результатов в большинстве случаев является следствием бесшабашности, это для тех, кто живет по принципу «пан или пропал». Превышение нормы, скорее всего, говорит о том, что команда чересчур дорожит очками, часто в этом раскрывается суть тренера: одни выбирают «синиц в руке», другие - «журавлей в небе». В матчах первых чаще не обнаруживается проигравших.

Не все так просто, есть много дополнительных факторов: где играешь и с кем, как складывается игра, чего требует турнирной положение и так далее. Но в сущности команды и тренеры делятся на два типа: одни считают, что важнее всего не проиграть, другие — готовы рискнуть всем (в разумных пределах) ради победы. Очевидно, что последние будут реже подписывать соглашения о дружбе, чем те, кто априори довольствуется не поражениями. Впрочем, это только теория. Давайте проверим на практике, взглянув на реальные команды, о которых мы можем судить не только по записям в столбце «ничьи». Но оттолкнемся именно от этих цифр.

Самые часто играющие вничью команды из топ-5 чемпионатов

13 ничьих = «Арсенал» (Англия, 10 место)

11 = «Вулверхэмптон» (Англия, 8 место)

10 = «Атлетик Бильбао» (Испания, 9 место), «Осасуна» (Испания, 11), «Вальядолид» (Испания, 14)

9 = «Атлетико» (Испания, 6 место), «Шеффилд Юнайтед» (Англия, 6), «Кристал Пэлас» (Англия, 14)

8 = МЮ (Англия, 7 место), «Брайтон» (Англия, 15), «Уотфорд» (Англия, 19), «Сельта» (Испания, 19), «Кальяри» (Италия, 6), «Реймс» (Франция, 7), «Метц» (Франция, 16)

Король компромиссов в нынешнем европейском сезоне — лондонский «Арсенал», «канониры» больше половины своих матчей в АПЛ свели к ничьим — 13 из 25-ти (52%). С момента прихода Микеля Артеты «Арсенал» делил очки с оппонентами 5 раз в 7-ми встречах, а текущая ничейная серия насчитывает четыре игры.

Что можно в целом сказать о больших любителях ничьих? В основном, как мы видим, это команды-середняки по своему нынешнему турнирному положению. Самые успешные здесь — это «Атлетико» и «Шеффилд», причем «клинки» добились высокого для себя положения в АПЛ во многом благодаря упорству и неуступчивости, а вот для «матрасников» шестое место в Ла Лиге — это промежуточный провал, который не в последнюю очередь обусловлен тем, что побеждала команда Диего Симеоне реже, чем ей положено по статусу, довольствуясь малым — ничьими. Замените парочку из них на победы — и «Атлетико» уже третий.

Мадридцам многочисленные мировые вряд ли в радость, и они наравне с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» демонстрируют один из ярчайших трендов: если амбициозная и сильная команда слишком часто соглашается на компромиссы, то теряет свое положение в таблице и обществе. В то же время, для изначальных «андердогов» умение не проигрывать позволяет подняться. «Шеффилд», «Кальяри», «Реймс» и в некотором смысле даже «Вулверхэмптон» это подтверждают.

Самые бескомпромиссные команды из топ-5 чемпионатов

0 ничьих = «Майнц» (Германия, 15 место)

1 ничья = «Ливерпуль» (Англия, 1 место), ПСЖ (Франция, 1)

2 ничьи = «Леванте» (Испания, 13 место), «Унион» (Германия, 12), «Кельн» (Германия, 14), «Нант» (Франция, 9)

3 ничьи = «Ювентус» (Италия, 1 место), «Бавария» (Германия, 1), «Манчестер Сити» (Англия, 2), «Боруссия Менхенгладбах» (Германия, 4), «Гранада» (Испания, 10), «Мальорка» (Испания, 17), «Торино» (Италия, 12), «Удинезе» (Италия, 15), «Брешия» (Италия, 19), СПАЛ (Италия, 20), «Хоффенхайм» (Германия, 7), «Падерборн» (Германия, 18), «Страсбур» (Франция, 11).

А вот малое количество ничьих, как выясняется, не столь показательно с точки зрения турнирного положения, ведь в списках бескомпромиссных у нас и лидеры, и аутсайдеры ведущих европейских чемпионатов. Наличие здесь четырех из пяти лидеров топ-5 первенств все-таки говорит о том, что сильные не играют вничью, для борьбы за чемпионства нужны победы.

Иногда редкие ничьи — это признак силы, а иногда — чистый темперамент. Взять хотя бы «Майнц» - уникальная команда в нынешнем европейском сезоне: 6 матчей выиграли, 14 проиграли, ничьими продолжают брезговать. При этом «Майнц» ведет борьбу за выживание в Бундеслиге, «карнавальники» занимаю последнее абсолютно безопасное 15-е место в таблице. Любопытно, сумеет ли «Майнц» уберечь свой заветный нолик к концу сезона, и сколько еще раз сыграет вничью «Арсенал»?