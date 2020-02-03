Рамос + Варан. Пожалуй, лучшая связка в мире

сегодня, 22:00

Дуэт двух чемпионов мира в Мадриде переживает лучший момент своего сотрудничества. «Соккер.ру» продолжает копаться в обороне «Реала».

Перед мадридским дерби был разговор о прогрессе «сливочных» в обороне, с тех пор мы узнали, что «Реал» в третий раз в сезоне не пропустил от «Атлетико» и на сей раз сумел забить и выиграть в принципиальном матче с «матрасниками». Левый защитник Менди отдал голевую передачу на Бензема, а у Куртуа практически не было работы, потому что связка Рамос-Варан в очередной раз сработала впечатляюще, что в нынешнем сезоне стало для Серхио и Рафаэля нормой.

У «Реала» 13 пропущенных мячей в Примере — лучший показатель в чемпионате, во многом благодаря которому «сливочные» лидируют в Ла Лиге и не проигрывают больше 100 дней. В последних десяти матчах «Реал» пропустил три гола, из них только один, когда в защите действовала связка Рамос-Варан, да и тот был забит «Валенсией» на 90+2-й минуте полуфинала Суперкубка Испании, когда «Реал» вел 3:0. Серхио и Рафа не просто восстановили зону безопасности, дискредитированную по ходу прошлого сезона, их связка переживает лучший момент со дня образования.

Этот день — 22 ноября 2011, недавно отмечали восьмую годовщину. «Реал» играл в Лиге чемпионов против загребского «Динамо», и Жозе Моуриньо с первых минут выпустил в центре обороны Рамоса в паре с Вараном. Учитывая, что к перерыву счет был 4:0, на второй тайм вышел Альбиоль, чтобы Серхио получил отдых. Вообще-то, впервые Рамос и Варан сыграли в старте «Реала» вместе двумя месяцами раньше против «Аякса», но тогда француз действовал в центре с Рикарду Карвалью, а Серхио закрывал правый фланг.

Со дня дебюта утекло немало воды прежде, чем Варан и Рамос стали первым выбором в центре защиты: Серхио еще какое-то время играл справа, потом перешел в центр и надолго спелся с Пепе, Рафаэль все это время терпеливо ждал своего шанса и даже несколько раз порывался уйти, только Зидан его и останавливал. Зидан же привел Варана в «Реал», при Зидане Варан стал абсолютно основным игроком «Королевского клуба» и постоянным напарником Рамоса. Вместе они выиграли три финала Лиги чемпионов.

Возрождение

То, что казалось безвозвратно утраченным по ходу прошлого сезона, теперь — основа основ команды Зидана. Впрочем, а что не казалось утраченным (или потраченным?) в «Реале» Лопетеги и Солари? С разбалансированными командами всегда так: кажется, что все плохо, и у каждого футболиста «скиллы» просели, а в действительности им просто раздали неверные партитуры. Когда Зидан разобрался с путаницей, оказалось, что Рамос и Варан по-прежнему в большом порядке.

Знаете, сколько матчей «Реал» проиграл в этом сезоне с основной парой защитников на поле? 0. Ни одного. Против ПСЖ Варан играл с Милитао, а против «Валенсии» бразилец поставлял пару Рамосу. Вы можете вспомнить, что беспроигрышные серии в нынешнем сезоне есть также у связок ван Дейк-Гомес («Ливерпуль») и Силва-Кимпембе ( ПСЖ ), и будете правы, но при этом самая внушительная серия у мадридской пары — 23 матча. Мерсисайдцы не уступают на протяжении 20-ти встреч, парижане растянули удовольствие на 17 матчей.

Кажется, между прошлым и нынешним сезонами прошли световые годы. В кампании 2018/19 «Реал» проиграл 18 матчей, к текущей отметке сезона было 9 поражений, а Варан и Рамос уходили битыми с поля в 11-ти встречах. А могли остановиться и на отметке «14 поражений», ведь капитан пропустил последние шесть матчей сезона, в которых «Реал» потерпел поражения от «Райо Вальекано», «Реал Сосьедада» и «Бетиса». Конечно, с Серхио результат мог быть и другим. А мог и не быть, учитывая жалкое состояние всей команды.

Безусловно, травмы, вернее, их отсутствие у основных защитников — это тоже важный фактор. Одно дело задание тренера и выстроенная игра команды, но для идеального функционирования нужен индивидуальный игровой тонус и доведенные до автоматизма постоянным повторением взаимодействия. Варан забыл дорогу в лазарет, Рамос, к счастью, тоже обходится без серьезных повреждений.

Бонусы в атаке

Помимо надежности, которую Рамос и Варан дают «Реалу» в обороне, центральные защитники и об атаке не забывают: в командную копилку они положили уже 8 голов. Серхио помогает статус одного из пенальтистов наравне с Бензема, он уже забил 5 мячей (3 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), Варан отличился трижды. Для Рамоса высокая результативность в целом свойственна: ему одного гола не хватает до 90 мячей за «Реал», дважды забивал 10+ мячей за сезон. Рафаэль всего лишь во второй раз в карьере перешел отметку в два гола за сезон (проводит 10-й сезон в профессиональной карьере), причем в предыдущий раз было 4 мяча, а сейчас уже 3 и только начала февраля, и подачи Тони Крооса с угловых не становятся менее опасными.

Конечно, голы не главное для центральных защитников, а обороняются они не в одиночку: Рамосу стало гораздо спокойнее, когда рядом вместо балагура Марсело появился ответственный Менди, Варан тоже полагается на двужильного Карвахаля, и оба — на замечательного Каземиро и сэйвы Куртуа. Но в хорошей команде всегда так: все взаимосвязано, каждый друг дружку подстраховывает. Связка Рамос-Варан демонстрирует эффективную игру и является одной из сильнейших, если вообще не лучшей из лучших на планете здесь и сейчас. Впрочем, такие громкие утверждения всегда нуждаются в подтверждении временем и трофеями.