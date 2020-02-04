«Шрюсбери» потеряет около 500 тысяч фунтов из-за принципиальности Клоппа

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сегодня, 18:42

По информации британских СМИ , решение главного тренера не выставлять основной состав на матч Кубка Англии против «Шрюсбери» принесет клубу из первой Лиги Англии серьезные финансовые убытки.

«Мерсисайдцы» сыграют против «Шрюсбери» молодежным составом, а командой будет руководить не Клопп, а Нил Критчли. Из-за этого решения цены на билеты были существенно снижены — до 15 фунтов. Для детей билет будет стоить 1 фунт. Также упадут доходы от телетрансляции.

В общей сложности, «Шрюсбери» мог заработать около 600 тысяч фунтов. В итоге их доход составит 100-150 тысяч фунтов. Ситуацию уже прокомментировал главный тренер клуба Сэм Рикеттс:

В таком клубе, как наш, каждая копейка на счету. Это самое большое разочарование, что теперь мы не досчитаемся приличной суммы.

Ранее стало известно, что Клопп собрался смотреть предстоящий матч на своем ноутбуке. Первый матч, напомним, завершился вничью 2:2.