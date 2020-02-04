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«Шрюсбери» потеряет около 500 тысяч фунтов из-за принципиальности Клоппа

сегодня, 18:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун22:45 Не начался

По информации британских СМИ, решение главного тренера Юргена Клоппа не выставлять основной состав на матч Кубка Англии против «Шрюсбери» принесет клубу из первой Лиги Англии серьезные финансовые убытки.

«Мерсисайдцы» сыграют против «Шрюсбери» молодежным составом, а командой будет руководить не Клопп, а Нил Критчли. Из-за этого решения цены на билеты были существенно снижены — до 15 фунтов. Для детей билет будет стоить 1 фунт. Также упадут доходы от телетрансляции.

В общей сложности, «Шрюсбери» мог заработать около 600 тысяч фунтов. В итоге их доход составит 100-150 тысяч фунтов. Ситуацию уже прокомментировал главный тренер клуба Сэм Рикеттс

В таком клубе, как наш, каждая копейка на счету. Это самое большое разочарование, что теперь мы не досчитаемся приличной суммы.

Ранее стало известно, что Клопп собрался смотреть предстоящий матч на своем ноутбуке. Первый матч, напомним, завершился вничью 2:2.

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anfield1984
anfield1984 ответил dino-hsv
сегодня в 19:33
Как бы там ни было, он не обязан💁‍♂️💁‍♂️💁‍♂️
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шишанутый
сегодня в 19:23
Атлетик накажет в ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:22
Скамина не потеряет
1 команда
1 команда
сегодня в 19:22
Не красивый поступок.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:11
Это прежде всего не уваженее к маленькому клубу. Клоп должен быть наказан за свое высокомерее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Дурдом ...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:00
Не проблемы Клоппа
shlifen
shlifen
сегодня в 18:55
На самом деле давно пора было просто подкорректировать формат - просто уберите переигровки. Для условного Ливера проще было проиграть по пенальти чем снова гонять всю основу против Шрюсбери - что они сейчас и показывают выставляя дубль... С другой стороны что мешает Шрюсбери выиграть и пройти дальше заработав призовые??
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 18:51
выбор состава - дело тренера. но то, что он сам отказывается ехать на матч, когда должен и может это сделать - это некрасиво. мне хоть клопп и нравится, но штраф и дисквалификация какая-нибудь должны быть.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:48
Нужно менять регламент и не допускать подобного. Хотя бы пол основного состава нужно выпускать.
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