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Неймар получил предупреждение за издевательский финт

сегодня, 14:22
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

Форвард ПСЖ Неймар получил желтую карточку в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».

Сообщается, что причиной стал финт «радуга». Арбитр встречи решил наказать бразильца за издевательство над соперниками.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил sihafazatron
сегодня в 14:36
видимо, желтую за разговоры получил
Согласен! Финт тут ни каким боком!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:35
Скорее всего за розовый петушиный веник на котелке дал жёлтую.
sihafazatron
sihafazatron ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 14:32
Бред...как за такое можно карточки давать...
видимо, желтую за разговоры получил
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:31
Скорее за разговоры с судьёй.
За такие финты карточки не дают.
Раньше такие финты чаще встречались,теперь реже.
Во дворе каждый уважающий себя пацан такое исполнял.
Рефери
Рефери ответил Leha-ha50
сегодня в 14:29
.......счет??? Все счел наверное???
спасибо, поправили
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:28
.......счет??? Все счел наверное???
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 14:26
Пусть другие так делают.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:25
Бред...как за такое можно карточки давать...
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