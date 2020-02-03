Неймар получил предупреждение за издевательский финт

Форвард ПСЖ Неймар получил желтую карточку в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».
Сообщается, что причиной стал финт «радуга». Арбитр встречи решил наказать бразильца за издевательство над соперниками.
|Пари Сен-Жермен5 : 0Монпелье
|Матч завершен
Форвард ПСЖ Неймар получил желтую карточку в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».
Сообщается, что причиной стал финт «радуга». Арбитр встречи решил наказать бразильца за издевательство над соперниками.
За такие финты карточки не дают.
Раньше такие финты чаще встречались,теперь реже.
Во дворе каждый уважающий себя пацан такое исполнял.
За такие финты карточки не дают.
Раньше такие финты чаще встречались,теперь реже.
Во дворе каждый уважающий себя пацан такое исполнял.