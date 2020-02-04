Минус Дембеле. Новый удар по «Барсе»

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сегодня, 21:52

На днях Сетьен растрогался, увидев тяжелую работу Дембеле на тренировке, однако на поле Усман в этом сезоне не появится. «Соккер.ру» сожалеет.

Наверное, кто-то вспомнит о карме, взглянув в медицинскую карту Усмана Дембеле. В своем время «Барселона» выкручивала руки дортмундской «Боруссии», чтобы заполучить французского вингера и своего добилась, выплатив уже 125 миллионов евро немецкому клубу со всеми причитающимися бонусами. Вот только Дембеле за 2.5 года (а в свете новой травмы можно уже говорить, что за 3 года) провел в футболке «Барсы» 74 матча, а запомнился мышечными травмами и нарушениями дисциплины, в частности, бесконечными опозданиями, которые уже стали частью имиджа.

Но сейчас не о нарушениях дисциплины, а о травмах, которые натурально не дают Усману играть в футбол. Хотя, не исключено, что низкий уровень сознательности является одной из причин проблем со здоровьем. Редко что ли от дурной головы страдают ноги? Так или иначе, с момента перехода в «Барселону» француз получил уже 9 травм, из-за которых пропустил уже 63 официальных матча и 312 тренировочных дней. Это только на сегодняшний день, который является точкой отсчета новой травмы, из-за которой Дембеле больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Француз не играл с ноября, когда из-за очередного повреждения бедра выбыл из строя на срок до трех месяцев. Восстановление шло хорошими темпами, Усман был близок к возвращению на поле и впечатлял Кике Сетьена работой на тренировках:

Дембеле — чудесный игрок с весьма необычными талантами, он может приносить пользу команде, действуя на разных позициях, хотя на флангах чувствует себя наиболее комфортно. Мы дадим ему мяч, и он продемонстрирует, что умеет. Не могу дождаться момента, когда смогу его использовать. Постараюсь извлечь максимум из его сильных качеств. Очень надеюсь, что он сумеет стабилизировать свое здоровье и свою игру. Вижу, как тяжело он работает, чтобы снова быть в строю, и это меня трогает до глубины души.

Эти слова Кике Сетьен произнес до того, как Усман получил очередную травму и снова загремел в лазарет. Дембеле не смог завершить вчерашнюю утреннюю тренировку «Барселоны» и покинул газон в сопровождении врачей команды, оставив Кике Сетьена и партнеров не в лучшем настроении. Сначала казалось, что все обойдется: по первоначальной версии Усман почувствовал дискомфорт в мышце правого бедра и сигнализировал об этом врачам, а те, в свою очередь, решили не рисковать хрупким здоровьем француза. Вот только предпринимать что-либо было уже поздно: все уже случилось.

Сегодняшнее углубленное медицинское обследование показало, что Дембеле получил серьезную травму: у него полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра. Возможно, потребуется операция и в любом случае в этом сезоне француз больше не сыграет, на восстановление уйдет от трех до четырех месяцев. В мае Усману исполнится 23 года, он уже не мальчик, но постоянные травмы лишили его внятного развития и не пройдут бесследно для карьеры, даже если однажды удастся стабилизировать здоровье. Хотя, как показывает практика, футболисты с хроническими мышечными проблемами, навсегда остаются хрониками.

Катастрофа для «Барселоны»

«Барселона» осталась без трех игроков линии атаки. Луис Суарес выбыл из строя до конца сезона, Усман Дембеле, на чье возвращение к возобновлению Лиги чемпионов делалась ставка, получил новую травму на этапе восстановления, а Карлес Перес, который мог войти в обойму форвардов, отправлен в «Рому» на правах аренды. Закрыть нужно три позиции, а в первой команде осталось два форварда — Месси и Гризманн.

Хороший ли это момент для Ансу Фати? В чем-то да, а в чем-то нет. С одной стороны, 17-летний парень вдруг получает карт-бланш в «Барселоне» - фантастика! В то же время, юные таланты нуждаются в опеке, дозировании нагрузок и ответственности. Важно понимать, что Фати может сыграть пару ярких матчей тут и там, но ему пока рано «тащить». И требовать от него наравне со взрослыми опасно — может сломаться психологически.

Ну, а кому играть в атаке? Получит свое время и Фати, и Рики Пуч, наверное, придется подтянуть и Алекса Кольядо из «Барселоны Б». Самые важные и насыщенные футболом недели впереди: возобновляется Лига чемпионов, продолжается борьба в Ла Лиге с «Реалом» за чемпионский титул, а если удастся одолеть «Атлетик» в Бильбао, то в календаре появится еще два полуфинальных матча Кубка Короля. Пока не вполне представляю, как растянуть гениальность Месси на все турниры, тем более Лионель ведь тоже не железный — пропускал старт сезона из-за травмы.

Здоровье аргентинца нужно беречь, как зеницу ока, не позволять ему играть через усталость и через «не могу», ведь без Лео сезон досрочно закончится для всей «Барселоны». Думаю, в такой ситуации каталонцам важно правильно расставить приоритеты: например, бросить лучшие силы на Лигу чемпионов и позволить молодежи и резервистам резвиться в матчах Ла Лиги. Все турниры прихрамывающий на две ноги Боливар не вывезет.