11 показательных трансферных решений нового «Зенита»

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сегодня, 15:15

«Соккер.ру» интересно, чем завершат скандал с Кокориным, поэтому напоминаем о сделках, где тоже нужно было чутье.

Расставание с Бабуриным

Учитывая состояние Лунева и возраст Кержакова, как бы Бабурин еще не стал вторым Михаилом – Егор еще может вернуться в «Зенит», ведь в «Ростове» заиграл, а в Санкт-Петербурге молодого голкипера под основу на годы вперед нет. Бабурин ушел, ведь не хотел сидеть на скамейке, Карпин в него поверил, а «Зенит» - нет.

Странная ставка на Цаллагова

Вместе с Молло в Санкт-Петербург переехал еще один футболист «Крыльев Советов». Но если за француза отдали 3 миллиона, то Ибрагима оценили в 300 тысяч. Скидка помогла Цаллагову оказаться в «Зените», но там его не развили. Виноват футболист? Да, но в новом клубе понятия не имели, зачем им Ибрагим, но подписали. Фамилию можно заменить – типичная история.

Работа с козырями Мевли

А вот тут игрок под основу, классный защитник. Но у «Зенита» нет того же подхода к игрокам, что у Бердыева. Обратите внимание, что Кержаков, Жирков, Иванович, Ракицкий и Дзюба – ветераны приличного класса, их не нужно улучшать, а Азмун, Барриос и Дуглас просто крутые, сами справляются. А как только нужно учить, то видим неудачи. Мевлю словно подменили в «Зените» - дожился до «Сочи» после ЛЧ с «Ростовом».

Подписание Новосельцева

Оставим в стороне сумму трансфера – говорят о 8 млн рублей, явно не рыночная цена в условиях лимита. Говорим о том, что в команде оказался неплохой на тот момент защитник «Ростова», но Иван не заиграл. Бросали в аренды, «Зенит» не смог улучшить игру Ивана, а вот самодисциплина ухудшилась, что сказалось на карьере.

Развитие карьеры Набиуллина

Бердыев отговаривал Эльмира от трансфера. Если Оздоев в итоге пережил кризис в «Зените» и закрепился в основе – хотя посмотрим, надолго ли, то Набиуллин испортил себе карьеру. Сейчас Эльмир в «Сочи» и давно не кандидат на попадание в сборную России. Зря не послушался Курбана Бекиевича, «Зенит» Набиуллина счастливым не сделал.

Решение доверится Эрнани

Нужен был Барриос – говорим не о человеке, а о наборе качеств, а подписали Эрнани. Бразилец играет между зонами, собирает дальние удары, но «Зенит» не смог дать новичку то, что было нужно. А человека, который его в клуб пригласил – Луческу, быстро уволили. Снова не видим логики в подписании, причем недешевом – хавбек обошелся в 8 млн евро.

Полный крах Краневиттера

Вяли игрока, не оценив его стиль и сочетаемость с «Зенитом». Краневиттер тонко играть не умел, привык к подстраховке в опорной зоне, оставаясь цепным псом, но с напарником. Не травмировался, как бедняга Маммана, получал зарплату за тренировки. «Зенит» даже вовремя расстаться с Матиасом не смог – и это тоже ошибка.

Быстрый разрыв с Жулиано

Бразилец не играл плохо, на непростом отрезке был одним из лидеров команды, но ему в «Зените» не понравилось. Ожидаемо, ведь меняли тренеров – а Манчини не фанат бразильцев, и клуб за Жулиано не боролся. Потеряли приличного футболиста, который мог принести больше пользы. Причем учтите, что позже искали плеймейкера.

Контракт Клаудио Маркизио

«Зенит» просчитался. Квалификации не хватило – врачи не забраковали Клаудио, хотя «Ювентус» не сильно скрывал, что проблемы есть и опасность травмы, как в случае с Малкомом, существует. Итальянец завершил карьеру, получив от «Зенита» пенсионные миллионы. Очередная ошибка, но уже Рибалты, а не его предшественников.

Подписание Эмилиано Ригони

Девять миллионов евро не отбили арендами. Ни «Сампдория», ни «Аталанта» не решились выкупить контракт Эмилиано, в Серии А не прижился. «Зенит» поверил в футболиста, чей класс можно ставить под сомнения. Таланты у Эмилиано были, но разве в Санкт-Петербурге умеют добавлять к игре новичка то, чего не хватает? Ригони не был стабильным и остается игроком ротации.

«Аренда» Александра Кокорина

Перечень важен, ведь показывает одну особенность «Зенита» - нет никакого плана. Похоже, что в день, когда Кокорину подсунули контракт с минимальной зарплатой, варианта с арендой в «Сочи» не было. А теперь и отпускать не хочется – нужно наказать за непослушание, и держать странно, ведь злят фанатов.

Плохо, что всего за четыре сезона получаем целый состав – представлены все позиции, от вратаря до форвардов, и в каждом случае ошиблись с решением. По одним ошибались в день подписания. По другим – в день расставания. Есть случаи, когда все пребывание футболиста в «Зените» было бессмысленным.

Объяснить все можно отсутствием единого центра управления. Метод перебора вроде как сработал, ведь есть щедрый спонсор? Нет, владельцам клуба пора требовать стратегию, ведь люди, которые счастливы после перехода в «Зенит», в меньшинстве. Есть исключения, но рядом истории десятков футболистов с другим отношением к трансферу в Санкт-Петербург.

Всего 7 из 35 новых людей в основном составе, включительно с воспитанниками, могут радоваться развитию карьеры в «Зените». При этом учтите, что 15 человек уже ушли. Критически мало удачных решений директоров клуба, поэтому неудача того же Малкома никого не удивит. Кокорин стал лишь самой скандальной, но в целом типичной историей.

А возвращение Ригони – доказательство, что футболистов набирают в случайно порядке. Выше обошлись даже без хрестоматийного примера с Заболотным – Антон никогда не был форвардом уровня чемпионов России, даже резерва, но его взяли, как и Панюкова. Не стоит удивляться, что прямо сейчас собралась толпа недовольных футболистов.

Например, Сутормин смутно представляет свое будущее в «Зените», где даже у воспитанника Кузяева никаких внятных перспектив, кроме одной – получить новый контракт и деньги за тренировки. И понятно, что это обязательно скажется на команде. Скандал с Кокориным напомнил всем – от Семака, Шатова и Дзюбы до Малкома и Мамманы, какой клуб представляют.

Плохо, что у «Зенита» раздвоение личности при принятии трансферных решений последних четырех лет. Рядом с топовыми сделками – у Рибалты и покупки, и продажи удачные есть, да и свободный агент Иванович – грамотный трансфер еще до Хавьера, собралась мусорная куча странных сделок и невыгодных ни игрокам, ни клубу решений.

Хорошо, если Барриос, Дриусси, Дуглас и Азмун не спешат в топ-5. Но если они уйдут, а возраст заставит искать замену Ракицкому, Ивановичу, Кержакову и Дзюбе, то у клуба с таким количеством проколов – 80 % неоднозначных сделок за четыре года, будут проблемы. На один крутой трансфер приходится четыре неудачных. Иногда страдает сам игрок, порой – скорее клуб, но чаще всего и футболисты, и «Зенит» одновременно.

Паредес – единственный пример, когда вовремя прекратили мучения игрока, заработав. Вариант, при котором легионеры уходят счастливыми, а им на замену обязательно прилетают идеальные бойцы, исключен. Проколы будут и дальше, особенно с новым лимитом. Летом Семаку нужно решить судьбу 2-5 легионеров – перебор даже после ухода Краневиттера, Мевли, Джорджевича, Нобоа, Мака, Нету, Маркизио и аренды Эрнани.

А вишенка на торте – нужно где-то откопать 5-6 сильных россиян, ведь академия клубу закрыть лимит не поможет. Возвращение Ригони, поскольку начался скандал с Кокориным, лишь приоткрыло занавес – за сценой все не так хорошо, как можно подумать, смотря на дорогие декорации.