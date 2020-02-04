Будем знакомы! Семеро смелых и Слуцкий

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сегодня, 17:30

«Рубин» - самый активный из клубов РПЛ в зимнее трансферное окно. «Соккер.ру» знакомится с казанскими новичками. Вот и еще один подъехал.

После заключения контракта с Леонидом Слуцким в декабре «Рубин» подписал уже семерых футболистов и, возможно, это еще не конец. Казанцы собрали интересный букет новичков: ребята из разных стран, разных национальностей, лишь с немногими на «Соккер.ру» хорошо знакомы. Предлагаем пожать руки и всем остальным: может быть, отдельный материал каждый из них пока не заслужил, но по абзацу выделим им с радостью.

Иван Игнатьев (Россия, 21 год) из «Краснодара» за 7 млн евро

Меньше всего нуждается в представлениях экс-форвард «Краснодара» Игнатьев. Форварду прочили большое будущее, которое по-прежнему доступно, но в «Краснодаре» у Ивана накопилось много негатива по большей части из-за его поведения за пределами поля. По слухам, мальчик в пух и прах проиграл войну медным трубам.

Ярким маркером служит тот факт, что сам Сергей Галицкий принял решение выпроводить талантливого воспитанника из клуба, устав от его недисциплинированного поведения. Чаша терпения перевесила. «Быки» получили с «паршивой овцы хоть шерсти клок», причем неплохой такой клок в 7 миллионов евро, а Игнатьев теперь — забота «Рубина» и лично Слуцкого. Леонид Викторович верит, что сможет обуздать строптивого форварда:

На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной. Что касается проблем с дисциплиной, то у меня есть опыт работы с «трудными характерами». Сначала мы четко диагностируем, есть ли проблема вообще, и если да, то в чем кроется ее основная причина. От этого уже будем отталкиваться.

Денис Макаров (Россия, 21 год) из «Нефтехимика» за 300 тысяч евро

Денису до сих пор неудобно перед ЦСКА , куда он пообещал перейти до того, как «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий и взял себе в помощники Олега Веретенникова, работавшего с Макаровым еще в дубле «Оренбурга». Это склонило чашу весов. Денис — один из лучших бомбардиров нынешнего сезона в ФНЛ (11 голов), это атакующий полузащитник с рабочей левой ногой и быстрым нестандартным дриблингом. Кумир Макарова — Арьен Роббен, именно его игрой восхищается новичок «Рубина», смотрит много видео и старается повторять. Денис может сыграть на любой позиции во второй линии атаки: по центру, справа или слева.

Солтмурад Бакаев (Россия, 20 лет) из «Спартака» за 300 тысяч евро

Солтмурада называют даже более талантливым, чем его старший брат Зелимхан, который уже играет в основе «Спартака», правда, свой талант ему еще только предстоит доказать. Болельщики «красно-белых» успели сжечь на костре не одно чучело Томаса Цорна и Леонида Федуна, упустивших воспитанника, но выясняется, что в финансовом плане «Спартак» предлагал даже лучшие условия, но Солтмурад посчитал, что в «Рубине» скорее заиграет. Кстати, если все-таки заиграет, то «Спартак» может воспользоваться опцией обратного выкупа, так что горевать по Бакаеву-младшему москвичам нет смысла. Как и Макаров, этот новичок может сыграть на любой позиции в группе атаки, только на место центрфорварда не претендует.

Дарко Йевтич (Швейцария, 26 лет) из «Леха» за 500 тысяч евро

Йевтич — еще один атакующий полузащитник, купленный «Рубином» этой зимой. Не перебор ли? А ведь в команде еще есть Ташаев, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили… Возможно, с кем-то придется расстаться, да и Дарко способен играть в глубине поля, так что сначала нужно разобраться, в какой конкретно роли видит швейцарца сербского происхождения Слуцкий. Воспитаннику «Базеля» прочили большое будущее, но последние пять лет Йевтич провел в чемпионате Польше. Играл, правда, ярко, год назад им даже интересовался «Краснодар». Тогда до трансфера дело не дошло, и все же Дарко оказался в РПЛ .

Пабло Сантос (Бразилия, 27 лет) из «Браги» в аренду за 100 тысяч евро

Напрашивается фраза «ухода Сорокина в „Краснодар“ обнажил центральную зону обороны „Рубина“, но в действительности казанских центрбеков можно солить, вот только количество не равно качеству. Есть надежный Уремович, но за его спиной больные и невнятные. Слуцкий затребовал укрепление этой зоны, и в его распоряжении появился опытный бразильский защитник Пабло Сантос. В „Браге“ он не был основным, а в „Рубине“ должен образовать связку с Уремовичем, Слуцкий уже смакует:

Думаю, Уремович – Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ . Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники… Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение – у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки – то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться.

Илья Самошников (Россия, 22 года) из „Торпедо“ как свободный агент

Основной левый защитник „Торпедо“ в первой половине сезона решил не бороться за повышение в классе с автозаводцами, а ввел чит-код и отправился в РПЛ уже зимой. Илья призван поспособствовать решению проблемы левого фланга обороны в „Рубине“. Виталий Денисов, Данил Степанов и Николай Поярков почти поровну поделили время на этой позиции, но каждый был по-своему плох. Виталия Денисова в клубе уже нет. Самошников счастлив оказаться в РПЛ , и у Ильи хорошие шансы сходу стать основным в команде Слуцкого.

Оливер Абильдгор (Дания, 23 года) из „Ольборга“ на правах аренды

А вот и игрок непосредственно в центр поля, который должен начинать атаки, и обеспечивать баланс командной игры. Абильдгора разыскали в Дании, где он до сих пор играл за родной „Ольборг“ (91 матч, 4 гола). Оливер из „Ольборга“ - мощный парень, в нем 192 сантиметра роста, так что для „Рубина“ это еще и прибавка в мощи. На датчанина посмотрят вблизи — командировка до конца сезона, после чего решат, пользоваться ли опцией выкупа. Интересно, что Абильдгор является игроком того же типажа, что и Дмитрий Тарасов, который ездил с „Рубином“ на два сбора. Означает ли подписание Оливера, что российский хавбек останется без контракта?