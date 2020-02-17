«Атлетико» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:52

Представляем прогноз и обзор котировок на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Атлетико» и «Ливерпуль» сыграют в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Атлетико»

Мадридский клуб не смог навязать «Ювентусу» борьбу за первую строчку в группе и финишировал вторым. Команда Диего Симеоне оставила позади «Байер» и «Локомотив» одержав 3 победы в 6 матчах.

В целом «Матрасники» выглядят в 2020 году не слишком убедительно. В пассиве команды проигранный финал Суперкубка Испании «Реалу» и неудачные выступления в Ла Лиге. Накануне предстоящего матча «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2). Хозяева предстоящего матча не могут рассчитывать на форварда Диего Косту, полузащитника Жоау Феликса и защитника Кирана Триппьера.

«Ливерпуль»

Действующий обладатель «ушастого кубка» с боями, но все же выиграл свой квартет, где его соперниками был «Наполи», «Зальцбург» и «Генк». После стартового поражения в Неаполе, «Ливерпуль» по два раза обыграл австрийский и бельгийский клубы, а с «Наполи» в Англии расписал ничью (1:1).

На прошедших выходных подопечные Юргена Клоппа оформили 25 победу в текущем сезоне АПЛ , обыграв в гостях «Норвич» с минимальным счетом (1:0). В лазарете команды находится атакующий полузащитник Джердан Шакири.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» - 3.400

Ничья – 3.350

Победит «Ливерпуль» - 2.210

Статистика

В 5 из 6 матчах «Атлетико» и «Ливерпуля» забивалось меньше (2,5) голов.

«Ливерпуль» не проигрывал в 5 предыдущих матчах Лиги Чемпионов.

В 4 из 5 предыдущих матчах «Атлетико» в турнире было забито меньше (2,5) голов.

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 2 предыдущих матчах «Ливерпуля» в турнире.

Прогноз

«Ливерпуль» вполне логично идет явным фаворитом этой пары. Сейчас команда Юргена Клоппа на две, а то и на три головы сильней, чем ее соперник.

С уверенностью можно сказать, что «Атлетико» в предстоящем матче сыграет в присущей себе манере, отдельное внимание, уделив обороне своих ворот. При таком раскладе, «Красные» вряд ли станут открываться, во избежание непредвиденных голов. Предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle предлагает «рабочий» коэффициент 1.645.