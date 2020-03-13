Гости дорогие

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сегодня, 02:00

Все больше футбол в Европе становится неполноценным. Уже и еврокубки усечены. «Соккер.ру» — о первой части 1/8 финала Лиги Европы, в которой не все приняли участие.

С каждым днем буквально всё яснее становится, что футбольный сезон в Европе идет под откос. Власти европейских стран, в том числе футбольные, изо всех сил пытались сопротивляться и принимали меры для того, чтобы футбол продолжался, несмотря на распространение коронавируса. Но постепенно меры принимаются всё более жесткие. И если поначалу казалось, что игры без зрителей – главное неудобство, то теперь уже не удивляет само отсутствие игр, их отмена. События развиваются очень быстро, и появилась информация, что уже к следующей неделе УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первые «жертвы» же появились на этой неделе – два матча 1/8 финала Лиги Европы были отменены. Это встречи между «Интером» и «Хетафе» в Италии, которая самоизолировалась, поскольку получила наибольший удар от коронавируса, а также «Севилья» — «Рома» — матч с наиболее яркой и жесткой вывеской на данном этапе турнира. Без этих матчей футбольный вечер казался неполноценным, но всё же подарил свои интересные результаты и эмоции, хотя все прекрасно понимают, что это были, возможно, последние матчи в еврокубках перед долгим перерывом.

«Истанбул» (Турция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0 (Вишча, 88 – с пенальти)

Сразу должны сказать, что только одна из шести встреч этого раунда закончилась победой хозяйской команды. Такое достижение покорилось турецкому «Истанбулу», который с большим трудом справился с «Копенгагеном», решив судьбу встречи лишь в самой концовке благодаря пенальти. Игра вышла крайне закрытой, на двоих команды нанесли всего 12 ударов, гости даже больше владели мячом и были точнее, но не повезло. Так что поклонники Епуряну и Шкртела, который составили пару в центре обороны «Истанбула», могут радоваться.

«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария) – 0:3 (Кампо, 27. Буа, 73, Фрай, 85)

Интрига практически умерла в противостоянии «Айнтрахта» с «Базелем». Казалось, что немецкий коллектив всё-таки за счет силы чемпионата и общего уровня Бундеслиги даст бой швейцарцам и станет фаворитом. Но «Базель» вышел с хорошим настроем и практически решил вопрос с выходом в четвертьфинал в первой же встрече, причем гостевой. Любопытно в этой истории то, что «Айнтрахт» чаще бил по воротам «Базеля», гораздо больше владел мячом и пасовал гораздо точнее, то есть по всем статистическим показателям был лучше, но уступить умудрился при этом разгромно. С другой стороны, вдруг в гостях случится чудо, и это невезение повернется к «Базелю».

ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:5 (Игало, 28. Джеймс, 58. Мата, 82. Гринвуд, 90+1. Перейра, 90+2)

А вот кто наверняка решил вопрос с выходом дальше досрочно, так это «Манчестер Юнайтед». Команда Оле-Гуннара Сульшера уже всерьез может зацепиться и за шанс победить в Лиге Европы, если вдруг в чемпионате Англии ничего светить не будет. Судя по счету, не всё так однозначно было вплоть до последних минут. Ведь к 80-й ЛАСК проигрывал лишь со счетом 0:2, но успел рассыпаться за оставшееся время. Да и другая статистика говорит однозначно в пользу гостей, которые пробили по воротам соперника 22 раза против девяти, больше владели мячом, а ЛАСК чудовищно ошибался, совершая точно лишь две передачи из трех. Тут полное доминирование МЮ .

«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 1:1 (Эль-Араби, 54 – Нето, 67)

А вот пара, в которой интрига, пожалуй, самая живая. Ведь в деле гроза английских авторитетов «Олимпиакос», который на предыдущей стадии совершил едва ли не самую громкую сенсацию, выбив «Арсенал», причем за счет успеха на чужом поле. Теперь на очереди еще один английский клуб, но, кажется, более упертый. Впрочем, грекам не привыкать. Они остались в меньшинстве на 28-й минуте и всё же умудрились вдесятером забить первыми в начале второго тайма. «Волки» не без труда в большинстве лишь сумели вырвать ничью. Конечно, гости били чаще, но хозяева умудрились вдесятером чаще владеть мячом и показать отличную точность передач. Так что греки в гостях еще дадут бой.

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия) – 1:3 (Эдмундсон, 75 – Хаверц, 37 (пенальти). Арангис, 67. Бэйли, 88)

Стивен Джеррард в последнее время много размышляет о своей роли и рефлексирует, страдая от порой невнятной игры команды. Очевидно, что после такого проигрыша «Рейнджерс» на своем поле Джеррард уснет нескоро. «Байер» показал себя более классной и более опытной командой, легко разобрав шотландцев на атомы. Во всех компонентах «Байер» был лучше: по ударам, по владению мячом («Рейнджерс» едва за 35 процентов перевалил по этому показателю), по точности передач. Кажется, что шансов в Германии у «рейнджеров» не будет вовсе.

«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина) – 1:2 (Брукс, 48 – Мораес, 16. Маркос Антонио, 73)

А завершил издевательство над хозяевами «Шахтер», который сумел как раз в Германии добыть победу. Конечно, тут всё могло сложиться по любым сценариям, потому что встреча вышла острой и непредсказуемой. Немцы больше владели мячом, гораздо чаще били. По ходу встречи противники обменялись незабитыми пенальти – настоящая драма. И закончилась она благополучно для гостей.

Как видим, невероятно успешный день для гостей. Но извлекут ли эти команды реальную пользу, или Лига Европы поляжет под гнетом коронавируса и закончится скомкано и невнятно – обсуждаются самые разные варианты, вплоть до диковинных мини-турниров вместо оставшихся матчей плей-офф. В неспокойное время живем.