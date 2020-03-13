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АПЛ выступила с заявлением после новости о заболевании Артеты COVID-19

вчера, 01:51

Английская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением по ситуации с эпидемией коронавируса.

В свете сегодняшнего объявления «Арсенала» о положительном тесте на коронавирус у тренера Микеля Артеты, Премьер-Лига завтра утром проведёт экстренное совещание по вопросу проведения предстоящих матчей.

Премьер-Лига не будет давать никаких комментариев до окончания этой встречи.

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ДСА
ДСА
вчера в 09:16
Могут и отменить.
aNOOBis
aNOOBis ответил Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:11
Если АПЛ остановят, а результаты аннулируют даже самым броневым скептикам будет трудно не поверить в то что Ливерпуль проклят..
Почему результаты то должны быть аннулированы?
По-моему вы излишне нагнетаете
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 07:48
Если АПЛ остановят, а результаты аннулируют даже самым броневым скептикам будет трудно не поверить в то что Ливерпуль проклят..
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:56
Досрочно завершат чемпионат.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:36
Здоровья Микелю
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 05:25
Перерыв...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:00
В среду в России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию, пишут РИА Новости. Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.

В тот же день стало известно, что Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки с 13 марта во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно. При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший.
311
311 ответил fanliverpoolfan22
вчера в 02:10
Теперь точно Апл отменят
Плакало ваше чемпионство!)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 01:53
Теперь точно Апл отменят
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