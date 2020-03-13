АПЛ выступила с заявлением после новости о заболевании Артеты COVID-19

Английская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением по ситуации с эпидемией коронавируса.

В свете сегодняшнего объявления «Арсенала» о положительном тесте на коронавирус у тренера Микеля Артеты, Премьер-Лига завтра утром проведёт экстренное совещание по вопросу проведения предстоящих матчей.

Премьер-Лига не будет давать никаких комментариев до окончания этой встречи.