АПЛ выступила с заявлением после новости о заболевании Артеты COVID-19

Английская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением по ситуации с эпидемией коронавируса.
В свете сегодняшнего объявления «Арсенала» о положительном тесте на коронавирус у тренера Микеля Артеты, Премьер-Лига завтра утром проведёт экстренное совещание по вопросу проведения предстоящих матчей.
Премьер-Лига не будет давать никаких комментариев до окончания этой встречи.
По-моему вы излишне нагнетаете
По-моему вы излишне нагнетаете
В тот же день стало известно, что Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки с 13 марта во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно. При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.
В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший.
В тот же день стало известно, что Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки с 13 марта во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно. При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.
В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший.