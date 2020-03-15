Футбол есть? А если найдем?

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вчера, 21:01

Десятки турниров прерваны из-за коронавируса, у болельщиков скоро наступит футбольное голодание. «Соккер.ру» расскажет, каким футболом можно насытиться в эти тяжелые дни.

Россия = РПЛ + ФНЛ

Ходят слухи, что во вторник будет принято решение о приостановке российского футбольного сезона, но в завершающемся уик-энде РПЛ оказалась самым статусным из европейских первенств, не сломленным коронавирусом. Не удивительно, что на матчи нашего любимого чемпионата обратили внимание зарубежные болельщики, лишившиеся своих собственных чемпионатов и ведущих лиг, за перипетиями в которых привыкли следить.

На официальном канале РПЛ в YouTube пользователи из-за рубежа признавались, что открыли для себя новый футбольный чемпионат, который можно смотреть всего лишь за 5 евро в месяц. Для ребят из Западной Европы это копейки, так что все как один рады такой возможности, хотя кто-то и сокрушается, впрочем, не из-за стоимости:

Господи, до чего я докатился! Плачу 5 фунтов за русский футбол, потому что просто больше нечего смотреть.

Многие отмечают удачный брендинг и в частности «крутого медведя» на логотипе. А вы говорите… И это они еще ФНЛ не видели! Увы, похоже, РПЛ тоже уступит под напором коронавируса, и тогда уже нам придется искать новые источники футбола. Кто еще не сдался?

Турция

Мы не будем рекомендовать к просмотру совсем уж специфические футбольные чемпионаты, а начнем с вполне солидной Турецкой Суперлиги, в которой эти выходные были игровыми, как и в РПЛ . В Турции в этом сезоне любопытнейшая борьба за чемпионство: на данный момент в турнирной таблице лидируют «Трабзонспор» и «Истанбул», а клубы большой тройки рассеялись по таблице: «Галатасарай» — третий, «Бешикташ» — пятый (сегодня было стамбульское дерби), а «Фенербахче» — седьмой.

Ах, да, не стоит забывать, что в Турции играет кандидат в сборную России — Федор Кудряшов. Россиянин помог «Антальяспору» выкарабкаться из зоны вылета, но борьба за выживание не окончена. Увидеть Федора в деле и поддержать его команду можно будет уже завтра: «Антальяспор» сыграет против «Сивасспора».

Украина

Продолжают играть в футбол и в соседней Украине, правда, чемпионской интриги в УПЛ нет от слова «совсем»: у «Шахтера» двузначное преимущество в очках над ближайшими преследователями. Между прочим, сегодня «горняки» потерпели минимальное поражение от луганской «Зари», которая сражается с киевским «Динамо» за вторую строчку.

Аргентина и Бразилия

В то время как европейский футбол ушел со стадионов, логично обратить внимание на южноамериканские страны, которые являются постоянными источниками талантов для клубов из Старого Света. В чемпионате Аргентины за титул бьются «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», а Диего Марадона тренирует «Химнасию» из Ла-Платы. Правда, в ближайшее время лучшие команды Аргентины можно будет увидеть в другом турнире — Кубке Суперлиги, который будет разыгрываться до конца мая, финал намечен на 31-е число последнего весеннего месяца.

Кубок Либертадорес приостановлен из-за коронавируса, но внутренние турниры продолжаются в некоторых южноамериканских странах. В частности, в Бразилии, где сейчас время чемпионатов штатов. Сильнейший клуб Южной Америки и Бразилии по итогам 2019 года, «Фламенго», играет в Лиге Кариока. Рафаэля Кариоки в составе команды Жорже Жезуша вы не найдете, зато есть известные по выступлениям в Европе бразильцы и Педро Роша, правами на которого по-прежнему владеет «Спартак».

Не Кариокой единым, как говорится. Можно следить за развитием событий в чемпионатах Гаучо («Интернасьонал» и «Гремио») и Паулиста («Сантос», «Палмейрас», «Ботафого» и «Сан-Паулу»). Самая большая проблема при просмотре заокеанского футбола заключается в большой разнице во времени, хотя есть матчи, которые начинаются в 21:00 и 22:00. Сегодня в 22:00 по Москве «Коринтианс» с Вагнером Лавом сыграет в Паулисте с «Итуано». Интересует, болельщики ЦСКА ?

Мексика

В Мексике чемпионат пока продолжается, но уже принято решение, что ближайшие матчи будут проходить без зрителей. На этих выходных играется тур, сегодня в 21:00 по московскому времени силами померятся «Толука» и «Атлас» (что-то вроде «Тамбов» — «Крылья Советов» в реалиях РПЛ ), Будут матчи в ночь с воскресенья на понедельник, в том числе крутая битва «Америки» и «Крус Асуль»

Эти команды сражаются за чемпионский титул с «Леоном». «Америка» и «Крус Асуль» начнут в 5:15 понедельника по Москве. Так что если вы ранняя пташка, то можете оценить мексиканский чемпионат, который считается достаточно сильным. Может быть, даже встретите парочку знакомых: Гильермо Очоа, Хесуса Корону, Джованни Дос Сантоса, например. И это только в двух командах.

Экзотика