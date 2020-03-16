На самом интересном месте

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сегодня, 14:03

Последние события турецкой Суперлиги — в обзоре «Соккер.ру».

Чемпионат Турции ещё не остановлен. Однако и он скоро возьмёт паузу. Сыграют в понедельник «Антальяспор» с «Сивасспором», после чего и турки возьмут паузу. Эпидемиологическая обстановка в стране относительно благополучная. Но лучше перестраховаться. Тем более что стамбульское дерби прошло без зрителей, а футболисты уже требуют закрытия на карантин.

В субботу с призывом прекратить чемпионат выступили два именитых легионера — Радамель Фалькао («Галатасарай») и Джон Оби Микел («Трабзонспор»). Турецкие футболисты пока промолчали. Ожидалось, что инициаторы акции не выйдут на поле в воскресенье, но этот прогноз подтвердился наполовину. Колумбиец отбегал за «Джим-Бом» девяносто минут и только в добавленное время покинул поле.

Среди недели прошёл отложенный матч девятнадцатого тура между «Йени Малатьяспором» и «Трабзонспором». Гости выиграли с результатом 3:1, что позволило им сравняться с «Башакшехиром». Наверху воцарилось двоевластие. Чаша весов могла склониться в одну или другую сторону, ведь в воскресенье два лидера играли между собой в Стамбуле.

«Башакшехир», проведший в четверг тяжелейший матч Лиги Европы с «Копенгагеном», выглядел несколько свежее хозяев, игравших с одним из аутсайдеров. Клуб из Стамбула вышел вперед через десять минут после перерыва. Отличился Демба Ба. Но через восемь минут опытнейший Мартин Шкртел поразил собственные ворота. Счёт 1:1 устроил обе стороны. У соперников по 53 очка, «Трабзонспор» чуть выше из-за лучшей разницы мячей. До конца чемпионата восемь туров, но когда же будет этот конец?

При всём уважении к паре лидеров, главным блюдом двадцать шестого тура стала встреча между «Галатасараем» и «Бешикташем». Встреча двух грандов прошла на пустом стадионе, что помешало в первую очередь чемпиону. Также было бы интересно посмотреть на реакцию болельщиков «Джим-Бом» на стартовый состав, в котором не оказалось ни одного турка. У «чёрных орлов» с первых минут вышли три местных футболиста.

Игра прошла с заметным преимуществом номинальных хозяев, о чём говорит счёт ударов 16:1 (в створ 8:1). Но на редкость удачно играл вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус. Которому по окончании сезона предстоит вернуться в «Ливерпуль». Пусть поборется там с Адрианом. Единственный удар «чёрных орлов» едва не принёс номинальным гостям победу, но вратарь «Джим-Бом» Фернандо Муслера справился с ударом Атибы Хатчинсона. Это было на 86-й минуте, и забей канадский легионер, отыгрываться «Галатасараю» было бы некогда.

«Галатасарай» прервал победную серию ещё в прошлом туре. Сыграв во второй раз подряд вничью, чемпион не смог сократить отставание от парочки лидеров. Но и три очка отставания - не проблема для команды Фатиха Терима. «Джим-Бом» идёт третьим. Но может уступить эту строчку, если «Сивасспор» привезёт три очка из Анталии.

Снова огорчил «Фенербахче». Не получается пока у Волкана Демиреля рулить клубом, ворота которого он столь успешно защищал. «Фенер», в воротах которого впервые в сезоне появился опытный Харун Текин, проиграл в Конье не самому сильному сопернику. При том, что «анатолийские орлы» (прозвище «Коньяспора») доигрывали встречу вдевятером. Но отыграть гол Рияда Байича «канарейки» не смогли, несмотря на численное преимущество. Харун Текин, засидевшийся на лавочке, стал виновником единственного гола. Не попал по мячу, летевшему со штрафного как раз в тот угол, что защищал голкипер.

«Фенербахче» очень нужен перерыв, жизненно необходим. Чтобы привести в порядок нервы. Не могли же сильные игроки, а состав у «канареек» весьма силён, в одночасье разучиться играть. Да и с тренером надо определиться. Отставка Эрсуна Янала не привела к встряске и эмоциональному подъёму игроков. Скорее наоборот. Сезон провален, но не до конца.

Сейчас «Фенербахче» на седьмом месте. У идущего шестым «Аланьяспора» на три очка больше. На четыре больше у «Бешикташа». «Галатасарай» и «Сивасспором» прилично оторвались от «Фенера». В Лигу Европы «канарейки» могут попасть только через Кубок. Пока они в полуфинале. Первый матч «Трабзонспору» проигран с результатом 1:2, но когда-нибудь состоится и ответная встреча. Второй полуфинал уже получил прозвище «курортного дерби», ибо там встречаются «Антальяспор» и «Аланьяспор», представители одного вилайета (провинции).

Борьба за выживание обещает быть очень острой. В зоне риска и «Антальяспор», и недавно покинувший зону вылета пятый представитель Стамбула в Суперлиге, а также оба столичных клуба — «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю». Если учесть, что ещё один клуб из Анкары «Османлыспор» в прошлом году покинул ряды сильнейших и пока не собирается в неё возвращаться, то столица может растерять последнее. Правда, «Генчлербирлиги» находится в более выгодном положении, нежели остальные обитатели нижних этажей. Зато второй ангорский клуб — «Анкарагюджю» очень плох и занимает предпоследнее место. На последнем — «Кайсериспор», который выиграл три из пяти последних встреч, уже не выглядит безнадёжным.

Вот в таком состоянии подошёл турецкий футбол к вынужденному и неизбежному перерыву. На каждом участке идёт отчаянная борьба. Но на самом интересном придётся сделать паузу. И какими вернутся на поле участники Суперлиги после перерыва, никто не знает. Как и то, что никому пока неизвестно, когда этот перерыв закончится.