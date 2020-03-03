Чёрный февраль Эрсуна Янала

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сегодня, 13:52

«Соккер.ру» рассказывает об переменах в «Фенербахче».

Эрсун Янал больше не тренер «Фенера». В понедельник тренер, под руководством которого «канарейки» в последний раз выиграли чемпионат Турции, написал заявление об уходе по собственному желанию. 58-летний специалист не доработал до конца контракта четыре месяца.

Уход Эрсуна Янала одновременно неожиданный и закономерный. Неожиданный, потому что один из самых авторитетных тренеров Турции вдруг расписался в бессилии. Ещё месяц назад «Фенербахче» уверенно набирал очки и выглядел едва ли не фаворитом чемпионской гонки. 25 января 19-кратный чемпион Турции на классе разобрался с «Башакшехиром», чем сделал серьёзную заявку на двадцатый титул. В прошлом сезоне многочисленная армия болельщиков «канареек» приветствовала возвращение Эрсуна, ибо ещё не забыли, кто последним выиграл титул.

Но даже такой опытный тренер не застрахован от провалов. Эрсун выпустил штурвал из рук сразу после упомянутой уже встречи с «Башакшехиром». В пяти февральских матчах только два очка. Проиграны важнейшие встречи с «Трабзонспором» и дерби с «Галатасараем». Поражением обернулась поездка в столицу, в гости к идущему на вылет «Анкарагюджю». Да и ничьи с двумя южными командами – «Аланьяспором» и «Антальяспором» были во многом вымученными. В Анталье гости из Стамбула спаслись на седьмой добавленной минуте.

Февральский провал отбросил «Фенербахче» на седьмое место. Отставание от «Башакшехира» уже десять очков. Про чемпионство можно забыть. В Лигу Европы можно протиснуться через Кубок, — на носу полуфиналы с «Трабзонспором». Но для выхода из штопора нужна встряска. Например, отставка тренера.

Но не стоит видеть в поступке Эрсуна только самопожертвования. Он далеко не Данко. Первый раз тренер ушёл из клуба на фоне серьёзных противоречий с руководством. Которые никуда не исчезли. Али Коч с большой неохотой подписал распоряжение о возвращения Янала. И, наверное, без сожалений принял отставку. Отношения тренера и президента были далеки от идеальных. Тем более что в январе Эрсун был очень недоволен продажей в «Интер» Виктора Мозеса. Спад в игре только обострил противоречия, и за день до кубковой игры с «Трабзонспором» команда оказалась обезглавленной.

Возможно, Эрсун Янал ещё раз (а может и не раз) появится на «Шюкру Сараджоглу». Но пока эта страница в истории «Фенера» перевёрнута. Поэтому, неизбежно возникает вопрос, а что дальше? «Фенербахче» – один из самых популярных клубов Турции, среди его болельщиков Реджеп Тайип Эрдоган (что не мешает «Касымпаше» играть на стадионе, носящем имя нынешнего президента Турции). Такая команда не может остаться без тренера. Кто может занять вакантное место? Разберём несколько вариантов, причём не будем трогать зарубежных специалистов. После неудачи с приглашением голландца Филиппа Коку у руководства клуба имеется аллергия на тренеров-иностранцев.

Первое имя, которое приходит в голову, — Мустафа Денизли, который наряду с Фатихом Теримом и Шенолом Гюнешем считается одним из самых авторитетных тренеров страны. Мустафе Денизли уже семьдесят лет, но на пенсию он пока не уходил. Всего лишь уволился из иранского «Трактора». А до этого работал на стадионе имени Эрдогана и тренировал «Касымпашу». При нём пятый клуб Стамбула не боролся за выживание, как сейчас, а шёл в серединке. Но это не главное достижение Денизли. Свой авторитет он заработал в «Галатасарае» и «Бешикташе», которые под его руководством становились чемпионами. Сборная Турции сумела пробиться на чемпионат Европы 2000 года, где впервые в истории выбралась из группы. С «Фенербахче» Мустафа Денизли тоже работал, но без особого успеха. Есть шанс исправить эту страницу в славной биографии.

Помешать назначению Мустафы Денизли могут неспортивные причины. Тренер активно интересуется политикой, а жена и дочь и вовсе в политике участвуют. Причём не на стороне главного болельщика «Фенербахче». С другой стороны, руководство клуба в первую очередь обратит на профессиональные качества тренера, а не на его убеждения.

Интересным шагом стало бы приглашение на пост главного тренера Абдуллы Авджи. Который в январе покинул «Бешикташ», и в данный момент находится в творческом отпуске. До прихода в «Бешикташ» Абдулла успешно трудился в «Башакшехире». Собственно, он и сделал новодел ведущим клубом Турции, едва не выиграл с ним чемпионство. Нынешнее лидерство «Башакшехира» и его успешное выступление в Лиге Европы, — тоже во многом заслуга бывшего тренера. Окан Бурук получил от предшественника приличное наследство. В «Бешикташе» Абдулла Авджи не потянул, скоропалительно подал в отставку после вылета из Кубка. О чём пожалел, скорее всего. Теперь у Абдуллы чешутся руки, а вакансия в «Фенербахче» – шанс поправить репутацию и что-нибудь выиграть. Не в этом году, так в следующем. Другое дело, предложат ли пост тренера недавно сбитому «лётчику»?

Шаг смелый и рискованный. А не доверить ли команду играющему тренеру. Тем более что искать не надо. Эмре Белезоглу в свои без малого сорок лет выходит на поле в жёлто-синей футболке «Фенербахче». Прекрасный футболист, поигравший у многих тренеров и, наверняка, почерпнувший у них немало. Тренерский опыт – дело наживное, а мудрости и понимания игры Эмре не занимать. Почему бы не попробовать? Конечно, можно провалить сезон до конца, но в первый раз что ли? Зато если эксперимент окажется удачным, то «Фенербахче» и вся Турция получит интересного тренера. Но что-то подсказывает, что не отважится.

P.S. А календарь у «канареек» неплохой. Первый серьёзный соперник – «Сивасспор» ожидается только 3 мая. Через семь туров. А ближайшие семь встреч «Фенербахче» в состоянии выиграть. Есть шанс пройти в финал Кубка, если пройти по сумме двух встреч «Трабзонспор». Да и Эрсун Янал оставил после себя хорошее наследство.