Затаившийся хищник

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вчера, 12:01

«Соккер.ру» рассказывает о клубе, способном сорвать банк в Бундеслиге.

В чемпионате Германии далеко ничего не ясно. Ни с чемпионским титулом, ни с местами в Лиге чемпионов. Да и Кубок рано отдавать «Баварии». Из четырёх соискателей разве что «Саарбрюккен» вряд ли способен взять трофей. Поговорим же о команде, которая блестяще проводит вторую часть сезона. Несмотря на травму ведущего нападающего. Догадались о ком речь? Да, это «Байер» из Леверкузена. У которого есть некоторые шансы перестать быть Неверкузеном.

Разумеется, победа «аспириновых» в чемпионате выглядит утопией — отставание от «Баварии» составляет восемь очков. Хотя, если посмотреть на непростой график чемпиона, то не стоит напрочь отвергать подобную возможность. Но в полуфинале Кубка «Байеру» достался «Саарбрюккен» из четвёртой по силам лиги. Да и в Лиге Европы у команды Петера Боша есть шансы пройти далеко, а может и ... Впрочем, пока не будем об этом.

«Аспириновые» довольно ярко проявили себя в первом круге, но два спада — октябрьский и декабрьский испортили не всё, но многое. Леверкузенцы с трудом вклинились в шестёрку. Нестабильный «Байер» в новом году вдруг окреп, обрёл солидность и это не замедлило сказаться на результатах. Во втором круге «аспириновые» проиграли «Хоффенхайму» и сыграли вничью с «Лейпцигом». Зато остальные шесть встреч были выиграны, причём уверенно. Или эффектно, как это было в матче с дортмундской «Боруссией». «Байер» уже вошёл в четвёртку, вытеснив из неё мёнхенгладбахскую «Боруссию» и пока не собирается останавливаться. Через две недели леверкузенцам играть в Мёнхенгладбахе, и от исхода этой встречи зависит, кто окажется пятым лишним. Не менее интересная игра нас ждёт 18 апреля. На «Бай-Арену» приедет «Бавария», которую ждёт тёплый приём. Два последних матча соперников в чемпионате завершились победами «аптекарей», которые вполне «потребовать продолжения банкета».

Полностью освоился в воротах «аспириновых» Лукаш Градецки. Видимо, выход сборной Финляндии на чемпионат Европы воодушевил уроженца Братиславы. Грамотно проведенная селекция начинает приносить плоды — разве что аргентинский полузащитник Эксекьель Паласиос пока не нашёл себя в новой команде. Остальные — защитник Дэйли Синкгравен, полузащитники Керем Демирбай, Надим Амири, нападающий Мусса Диаби, даже недавно купленный буркиниец Эдмонд Тапсоба — все пришлись ко двору и приносят ощутимую пользу. 90 миллионов евро потрачены не зря, а продажа в «Боруссию» Юлиана Брандта команду не подкосила. Вторую молодость переживают близнецы Ларс и Свен Бендеры, в очень зрелого мастера превратился Кай Хаверц, которому всего двадцать. В первом круге сильно смотрелся Леон Бэйли, который порою тащил на себе команду. Сейчас нападающий из Ямайки несколько сник, но его удачно подменяет уже упоминавшийся юный француз Диаби. Даже Паулиньо проснулся и положил парочку в ворота «Айнтрахта». Сегодняшний «Байер», где собраны вместе Бэйли, Диаби, Паулиньо, Митчелл Вайзер, и, конечно же, Карим Беллараби — едва ли не самая скоростная команда Бундеслиги. Злая, хищная, безжалостная, не прощающая слабостей в обороне.

Беллараби, самый быстрый футболист Бундеслиги и автор пятидесятитысячного гола в её истории, переживал не лучшие времена. Как говорится, снизил требования к себе. Потерял место в составе, стал попадать в разные скандальные истории. «Байер» собирался выставить Карима на трансфер. Но Петер Бош сумел реанимировать карьеру футболиста. В нынешнем сезоне (особенно во второй его части) Беллараби выглядит лёгким, агрессивным, нацеленным на ворота. Впервые с декабря 2018 он забил три мяча в пяти встречах (в разных турнирах).

Очень хорош был Кевин Фолланд, особенно после перерыва. Во многом он вытянул игру с дортмундской «Боруссией». Кевин отказался от выгодного контракта с «Арсеналом», так хотел быть полезным «Байеру». Словно чувствовал, что игра пошла. Но тяжёлая травма — разрыв связок голеностопа выбила Фолланда из строя. Сезон для него закончен, равно как можно не мечтать о чемпионате Европы. Но пока его удачно подменяет аргентинец Лукас Аларио, который в очередной раз доказывает, что «Байер» не зря заплатил за него 12 миллионов «Ривер Плейту». Во многом голы южноамериканца помогли пройти «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы.

Голландец Петер Бош, в прошлом игрок «Фейеноорда» и тренер «Аякса», однажды обжёгся в дортмундской «Боруссии». В Леверкузене у него получается намного лучше. Первые полгода ушли на «утряску», результатом которой стало пятое место. В сезоне 2018-19 «аспириновые» запрыгнули на четвёртую строчку. Сейчас они готовы повторить прошлогоднее достижение. Но хочется большего. Ведь у тренера есть шанс вписать своё имя в историю клуба. Ведь трофеев у «Байера» всего два — Кубок УЕФА в 1988 году и Кубок Германии в 1993 году. За 116 лет существования.

Насколько весомы шансы «Байера» что-нибудь выиграть? Про Кубок Германии уже было сказано выше. При всём уважении к «Саарбрюккену» и его вратарю — грозе пенальтистов Даниэлю Бацу, вряд ли команда из Саара остановит «аспириновых». А финал на то и финал, что там может выиграть любой. Лига Европы? Шотландский «Рейнджерс» тоже по зубам. А дальше — видно будет. Но как быть с главной и пока несбыточной мечтой — о Серебряной салатнице. Очень сложно. Но если не сейчас, то когда? Летом Хаверца постараются купить. Не «Бавария», так кто-то другой. А без него придётся выстраивать команду заново. И неизвестно, что сложнее — догнать мюнхенцев сейчас или начинать всё сначала.