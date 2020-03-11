Скоро прилетят «дрозды»

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вчера, 13:00

В день перелётных птиц «Соккер.ру» рассказывает о шансах «Вест Бромвича» вернуться в Премьер-Лигу.

В Чемпионшипе сыграно тридцать семь туров из сорока шести. Можно говорить о выходе на финишную прямую. По-прежнему гонку возглавляют два клуба — «Лидс» и «Вест Бромвич». В прошлые выходные «Вест Бромвич», шедший первым семь туров, уступил лидерство сопернику.

Но это тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Два лидера оторвались на семь и шесть очков от идущего третьим «Фулхэма». Отставание остальных ещё больше. Поэтому вряд ли столь важно прийти именно первым, если прямой выход в элиту гарантирует и второе место. Так что шансы увидеть в Премьер-Лиге «Лидс» и «Вест Бромвич» достаточно высоки.

О «Лидсе» мы ещё поговорим. А сегодня посмотрим, что представляют из себя «дрозды», как ещё называют клуб из пригорода Бирмингема. Ещё два года назад «Вест Бромвич» играл в компании сильнейших. Вернувшись в 2010-м, «дрозды» особо не блистали. Но Премьер-Лигу не засоряли. А в сезоне-2016/17 вообще поднялись на десятое место — неплохой плацдарм для дальнейшего восхождения. Но вместо движения вверх «Вест Бром» устремился в противоположном направлении. Всё было поправимо, тем более что команды, тренируемые Тони Пьюлисом, никогда не вылетают — аксиома, подтверждённая временем. Но в ноябре Пьюлиса «ушли», видимо, в руководстве посчитали, что справятся без пожилого валлийца. Алан Пардью с ролью спасателя не справился и бросил «дроздов» в апреле на последнем месте. Бывший защитник ВБА Даррен Мур принял безнадёжную команду и едва не сделал чудо. «Дрозды» обыграли «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и «Тоттенхэм» на родном «Хоторнс», добились домашней ничьей с «Ливерпулем» и были близки к всплытию. Но в итоговой таблице «Вест Бром» оказался ниже всех.

Мур не смог вернуть команду в компанию сильнейших с первой попытки. Более того, бывший защитник сборной Ямайки (сам Даррен — англичанин, но играл за сборную страны из Карибского бассейна) в марте был уволен. Команда доигрывала сезон под управлением Джеймса Шэна. Четвёртое место позволило «Вест Бромвичу» продолжить борьбу за повышение, но «дрозды» проиграли в полуфинале соседям из «Астон Виллы» в серии пенальти. Шэн уступил своё место Славену Биличу.

У хорвата весьма специфическая в футбольном мире репутация. С одной стороны, он проявил себя как грамотный и незаурядный специалист, приверженец атакующего стиля. Но чего-то серьёзного любитель рок-музыки (а Славен не только слушает, но и прекрасно владеет гитарой) не добился. Ни в «Локомотиве», ни в «Бешикташе», ни в «Вест Хэме». Да и со сборной Хорватии, как показали дальнейшие события, можно достичь больших высот. Билич подписал двухгодичный контракт и пока оправдывает ожидания. Ведомый им коллектив в октябре вышел на первое место и с тех пор идёт либо лидером, либо попускает вперёд «Лидс» и то ненадолго. Был серьёзный спад в конце декабря и январе — четыре ничьих и три проигрыша. Но команде удалось остановить падение. Билич вырулил. Правда, последние встречи дали повод для беспокойства — домашнее поражение от «Уигана» и нулевая ничья в Суонси. Неужели новый спад наметился? Но об этом мы узнаем в ближайших турах. Из обоих кубков ВБА вылетел, но главное направление у команды Билича иное и отвлекаться на второстепенные турниры она не намерена. Вот будут «дрозды» в Премьер-Лиге, тогда можно и за Кубками погоняться. А пока другие приоритеты.

С кем же Билич сражается за счастливый билет в высший свет. Ворота защищает 26-летний Сэм Джонстон, чья судьба чем-то напоминает биографию Дина Хендерсона. С той лишь разницей, что Сэм больше не принадлежит «Манчестер Юнайтед», а выкуплен своим новым клубом. МЮ гонял своего воспитанника по арендам семь лет, так и не дав ни одного шанса. Пример более молодого Хендерсона вдохновляет Джонстона, и Сэм намерен доказать, что «Юнайтед» напрасно приносит своих воспитанников в жертву Давиду Де Хеа. Справа в обороне играет новичок «дроздов» Дарнелл Ферлонг, сын известного в прошлом нападающего «Челси» и «Куинз Парк Рейнджерс» Пола Ферлонга. Его иногда подменяет 21-летний Дара О’Ши. За левый фланг отвечают Конор Таунсенд и Киран Гиббс. Основная пара центральных защитников — некогда числившиеся в «Арсенале» Кайл Бартли и Семи Аджайи. В опорной зоне капитан «дроздов» Джейк Ливермор, которого мы можем помнить по «Тоттенхэму» и «Халл Сити», а также Ромейн Сойерс, выступающий в сборной Сент-Китс и Невис. На флангах почти тёзки — темнокожий шотландец Мэтт Филлипс и бразилец Матеус Перейра. Центральный атакующий полузащитник — соотечественник тренера Филип Кровинович. В атаке либо Хол Робсон-Кану, либо Чарли Остин. Либо оба сразу, но тогда придётся убирать из состава кого-то из центральных полузащитников. Также в распоряжении Билича есть опытные и мастеровитые Камил Гросицки, Ахмед Хегази, Кайл Эдвардс, Кеннет Зохоре, ветеран «Вест Брома» Крис Брант, а также сам Гарет Бэрри, которому недавно исполнилось 39 лет. Бывший полузащитник «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Эвертона» планирует встретить сорокалетие в Премьер-Лиге.

Как видим, в распоряжении Билича вполне боевая команда, с которой можно и нужно добиваться повышения в классе. Так что ждём возвращения перелётных «дроздов». Которые в своё время и чемпионами становились, и пять Кубков Англии взяли.