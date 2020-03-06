Рокировки по-португальски

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сегодня, 20:01

«Соккер.ру» рассказывает об интересных событиях в Суперлиге.

После дружного вылета португальцев из Лиги Европы, о котором наш сайт уже писал, настала пора перемен и в чемпионате самой западной европейской страны. В первенстве Португалии сменился лидер и не только.

Неудачи в еврокубках по-разному подействовали на «Порту» и «Бенфику». «Порту» не без труда обыграл в гостях не самую слабую «Санта-Клару» с результатом 2:0. При этом ничего депрессивного в игре подопечных Сержиу Консейсау не наблюдалось. Скорее, наоборот. Теперь нет надобности распыляться. Чемпионство для «драконов» сейчас важнее. Оба мяча забили защитники Уилсон Манафа и хорошо знакомый нам по игре за «Рубин» Иван Маркано. В промежутке между этими голами штатный пенальтист «драконов» Алекс Теллес не смог точно пробить с точки, угодив в стойку ворот. Тем не менее «Порту» выиграл и, как ожидалось, на день возглавил таблицу. Ведь никто не сомневался в победе «Бенфики» над «Морейренсе».

Конечно, «бело-зелёные» нынче не какие-нибудь хиляки. В прошлом сезоне команда из города Морейра-де-Конегуш заняла шестое место. В текущем первенстве идёт в серединке, на двенадцатом месте, на четыре ступеньки ниже «Санта-Клары». Известных за границами Португалии футболистов в составе нет. Исключение – 36-летний бразильский нападающий Нене, отыгравший не один сезон в «Кальяри». Матч первого круга «Бенфика» выиграла, причём в Морейре-де-Конегуше с результатом 2:1.

Но в прошлом, чемпионском для «орлов» сезоне «Морейренсе» один разок приложил самый титулованный клуб Португалии, причём на «Да Луш» и в разгар сезона с убедительным счётом 3:1. Но это обстоятельство как-то не настораживало. Дело даже не пресловутой одной воронке, в которую два снаряда не падают. Уж слишком велика была для лиссабонцев цена этой игры. Растерять преимущество, а потом пропустить конкурента вперёд – было бы перебором. Как к одиннадцати туз.

Но снаряд чуть было не лёг в ту самую воронку. «Бенфика» с трудом отползла. Можно вспомнить невероятный кураж вратаря гостей Матеуса Пасинато и кучу неиспользованных момента. Включая два нереализованных Луишем Пицци пенальти. Первый удар пришёлся в молоко, второй отбил Пасинато. Отбил, да не удержал. Пицци первым успел на добивание. Можно вспомнить немножко случайный, но в целом заслуженный гол Фабио Абреу. Благодаря стремительной контратаке «Морейренсе» вышел вперёд в середине второго тайма и не дотерпел двух минут. Но ничья 1:1 на поле чемпиона – тоже хороший результат. «Бенфика» же упустила возможность обойти «Порту» и впервые за долгое время оказалась второй. Преимущество «драконов» в одно очко выглядит мизерным. До финиша 11 туров. Но теперь «орлам» нужно не только перестать сорить очками, но и ждать милости от лидера. И не факт, что оба этих условия будут соблюдены.

Рокировка лидеров – главное, но не единственное событие тура. Продолжается борьба за третье место, где спорят одноклубники – «Спортинг» из Браги и «Спортинг» из Лиссабона. «Брага» удачно посетила родину Криштиану Роналду город Фуншал, где обыграл «Маритиму» 2:1. То, что Паулиньо забил победный гол аж на девятой добавленной минуте, скоро забудется. А три очка в таблицу вписаны. Подопечные Рубена Аморима оторвались от «Спортинга» на четыре очка. «Львы» могли сократить это отставание, но не сократили.

Столичный же «Спортинг» проиграл «Фамаликау». Который в свою очередь не знал побед на протяжении семи туров. Да и ещё со счётом 1:3. Президент «львов» в бешенстве подписал приказ об отставке тренера Силаша. Два провала за неделю, — а первый это вылет «Спортинга» из Лиги Европы прощать не стали. Равно, как не стали медлить с назначением нового тренера. Через сутки после увольнения Силаша команду принял Рубен Аморим.

Стоп! Какой ещё Аморим? Ведь он тренер «Браги». Подхватил «архиепископов» перед Новым годом и одержал восемь побед в девяти матчах. В группе пострадавших все три столичных клуба. Особенно крепко досталось «Белененсешу» – 7:1. «Бенфику» обыграли в её вотчине 2:1, одноклубников – у себя дома. В Лиге Европы «Брага» пролетела, так она не единственная.

И вот обеспечив четырёхочковый отрыв от главного конкурента и изрядно преобразовав игру «Браги», Рубен Аморим ни с того ни с сего уволился и ушёл к этим самым конкурентам. Как «Спортингу» удалось его выдернуть, какие златые горы и реки полные вина ему предложили, но 35-летний тренер возглавил «Спортинг» и готов к погоне за «Брагой». Сюрреализм какой-то. Ладно бы Рубен в прошлом играл за «львов» и в нём взыграл клубный патриотизм. Так ведь он выступал за «Бенфику», что не располагает большой любви к бело-зелёным цветам.

А «Брагу» возглавил третий – после Рикарду Са Пинту и Рубена Аморима – тренер за сезон. 36-летний Куштодиу Каштру. Помните такого? Нет, так вспоминайте московское «Динамо». В 2007 году приезд полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии называли трансферной удачей. Но в составе «бело-голубых» Куштодиу сыграл лишь девять встреч и вернулся домой. Играл за «Виторию» из Гимараеша и «Брагу», потом уезжал в турецкий «Акхисар». Вернулся в Брагу, где тренировал подрастающее поколение. Новость о бегстве Аморима в Лиссабон, видимо, застала руководство врасплох. Искать нового тренера было некогда, вот и назначили первого, кто подвернулся.

Так неожиданно, рутинный, казалось бы, спор за третье место, вдруг налился иными красками и превращается в увлекательное противостояние. Несмотря на четыре очка разделяющих команды Аморима – бывшую и нынешнюю. Вот и поглядим, что перевесит – багаж или новая метла.