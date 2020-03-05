Бац и «Саарбрюккен» в полуфинале

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сегодня, 10:21

«Соккер.ру» рассказывает о громком успехе клуба из региональной лиги.

Одним из полуфиналистов Кубка Германии стал «Саарбрюккен», одолевший в серии пенальти «Фортуну» из Дюссельдорфа. Для самого клуба из одноимённого города это четвёртый подобный успех. Но он уникален для самого турнира. Впервые в истории Кубка Германии так высоко взлетел представитель региональной лиги.

Героем четвертьфинального матча стал вратарь Дэниел Бац, отбивший пять пенальти – один в основное время матча и четыре в послематчевой серии. 28-летний Бац из безызвестного футболиста стал знаменитостью. Ролики с ним набрали десятки тысяч просмотров, и теперь у Дэниела появятся предложения от более крепких клубов. А если он ещё и в полуфинале что-нибудь этакое выдаст.

«Фортуна» не первая жертва «Саарбрюккена» в текущей кампании. В одной шестнадцатой финала со счётом 3:2 был обыгран «Кёльн», а в четвертьфинале в серии 11-метровых – представитель второй Бундеслиги «Карлсруэ». Следующий соперник определится 8 марта после жеребьёвки. В полуфинал также прошли «Бавария», «Айнтрахт» и «Байер». Конечно, каждый из этих трёх коллективов будет рад получить в соперники именно «Саарбрюккен».

Это сейчас «Саарбрюккен» играет в четвёртом по силе дивизионе страны. А именно в лиге Юго-Запад, где сейчас идёт на первом месте. Если полуфиналисты Кубка Германии выиграют турнир, то их ждёт повышение – третья Бундеслига. Потом вторая, и только потом элита. Встретиться с «Баварией» и другими потенциальными соперниками по полуфиналу уже в формате чемпионата страны «Саарбрюккен» сможет только через три года. Теоретически. Очень теоретически. Хотя пример «РБ Лейпциг» может вдохновить. Другое дело финансовые возможности двух клубов разнятся.

«Саарбрюккен» только сейчас стал выбираться со дна. Пару лет назад команда играла в Оберлиге Райнланд-Саарланд, и сам выход в региональную был успехом. Скажи кто-нибудь, что «Саарбрюккен» обыграет некогда славные «Кёльн», «Карлсруэ» и «Фортуну», то такого оптимиста подняли бы на смех, как неисправимого фантазёра. Но как видим, невозможное возможно. Теперь даже мечты о еврокубках не кажутся утопическими.

Когда-то клуб этот был весьма приличен. В первой Бундеслиге играл, причём в самом первом сезоне 1963/64. Всего же на счету «сине-чёрных» пять сезонов в элите. Пять сезонов – четыре вылета. Три выхода в полуфиналы Кубка, нынешний — четвёртый. А также участие в самом первом розыгрыше Кубка чемпионов. «Саарбрюккен» представлял в нём отдельное государственное образование Саар. Надо сказать, что команда из Саара оказала достойное сопротивление «Милану», выиграв на «Сан-Сиро» 4:3. Но в ответной встрече в «Людвигспарке» чемпион Италии был куда более убедителен 4:1. На этом первый и пока единственный европейский поход «Саарбрюккена» завершился.

Саар, за который спорили Франция и Германия, после второй мировой войны оказался во французской зоне оккупации. На протяжении 11 лет существовала отдельная, нельзя сказать, что полностью независимая страна, населённая немцами. В эти времена Саар не только проводил собственный чемпионат, но и располагал собственной футбольной сборной. Которой руководил пока ещё неизвестный Гельмут Шён. В отборочном турнире чемпионата мира 1954 года сборная Саара оказалась в одной группе с командами Западной Германии и Норвегии. Собратьям они дважды уступили 0:3 и 1:3. Но с норвежцами справились 3:2 и 1:1,что позволило занять второе, почётное и бесполезное место. В 1956 году Саар воссоединился с ФРГ , и с одиночным плаванием было закончено.

Но вернёмся в сегодняшний день. Тренирует команду 47-летний Дирк Лоттнер. Возможно, те, кто давно интересуется немецким футболом, слышали это имя. Рослый полузащитник играл за «Фортуну» (Кёльн) и сам «Кёльн», а в промежутке защищал цвета «Байера». Работал в «Кёльне» — с молодёжью и вторым тренером. Самостоятельную практику получил в «Ганзе», а с 2016-го тренирует «Саарбрюкккен» и тащит его наверх. Первые шаги уже сделаны.

Про вратаря Дэниела Баца вы уже знаете. Добавлю лишь, что на его счету имеется один матч в первой Бундеслиге – лет семь назад заменил основного голкипера «Фрайбурга» Оливера Бауманна. Защитник Кристофер Шорх когда-то считался очень перспективным. Играл за немецкую молодёжку, приглашался на стажировку в «Реал». Но ни в «Герте», ни в «Кёльне», ни в «Дуйсбурге» и «Энерги» он основным так и не стал. Теперь 31-летний Шорх наводит шороху на периферии. Центральный полузащитник Мануэль Цайтц уходил в «Нюрнберг» и «Падерборн». Но вернулся в родной клуб и носит там капитанскую повязку. А заодно и приятеля по «Нюрнбергу» пригласил — Маркуса Мендлера. В линии атаки выделяется уроженец Анголы Жозе Пьер Вунгидика. Имена остальных футболистов пока ничего не говорят. Исчезнет ли слово «пока» зависит от них самих. Бац тоже не думал, что станет известным.

Конечно, в Кубке бывает всякое. Но всё же в дальнейшее прохождение «Саарбрюккена» не верится. Снова «сине-чёрные» остановятся в полуфинале. Ещё не выигран турнир в региональной лиге. Но сезон уже можно заносить в актив. В Германии и не только узнали, что участник первого розыгрыша Кубка чемпионов никуда не пропал. Напротив, живёт и даже развивается.