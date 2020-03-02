«Зелёные» тоже вянут

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сегодня, 14:30

«Соккер.ру» рассказывает о положении дел в двух именитых французских клубах.

Ронское дерби прошло как-то буднично, рутинно. Дубль Муссы Дембеле принёс семикратному чемпиону Франции - «Лиону» три очка в игре с чемпионом десятикратным - «Сент-Этьеном». После этой игры «ткачи» обнаружили себя на пятом месте, а «зелёные» - в непосредственной близости от зоны вылета. До конца чемпионата - одиннадцать туров. За это время случиться может всякое. Однако векторы движения были обозначены.

Наш сайт уже рассказывал о судьбах этой пары в октябре, аккурат после первого ронского дерби, которое прошло 6 октября и завершилось победой «Сент-Этьена». «Зелёные» за два дня до той встречи сменили главного тренера. Новым наставником стал именитый Клод Пюэль. На следующий день решился на замену тренера и «Лион», доверившийся Руди Гарсия. На момент смены «Сент-Этьен» занимал 13-е место, а отстававший на два очка «Лион» - четырнадцатое.

Как видим, за неполные пять месяцев, «Лион» сумел вырулить из подвала. Конечно, текущее пятое место - не тот результат, который радует болельщиков, привыкших к более серьёзным результатам. «Ткачи» довольно часто играют в Лиге чемпионов, и нынешний сезон - не исключение. Кстати, Гарсия смог вытащить лионцев из группы в одну восьмую финала и европейская кампания пока не завершена. Более того, первый раунд противостояния с «Ювентусом» остался за французским клубом. И это на фоне потерь двух ведущих игроков - Мемфиса Депая и Джеффа Рена-Аделеда. Но пришёлся ко двору вернувшийся из Испании во Францию нападающий Карл Токо Экамби. Был грамотно продан - с отсрочкой отъезда в «Герту» полузащитник Люка Тусар. Лионцы худо-бедно исправляют издержки слабого старта и неправильно выбора тренера - речь идёт о бразильце Силвиньо, с которым команда начинала, а Руди Гарсия есть чем отчитаться за первые пять месяцев своей работы перед взыскательным и весьма вздорным президентом клуба Жаном-Мишелем Ола. А если «Лион» в среду прихлопнет ПСЖ в полуфинале Кубка Франции, то тем более. Сезон, при всех издержках, можно будет занести в актив. Естественно, при условии, что он станет отправной точкой для восхождения в будущем.

Клод Пюэль мог выбирать, в какой из клубов Франции ему возвращаться. Мог немножко подождать и вернуться в «Монако» или тот же «Лион». С обоими коллективами Пюэль уже работал, а в «Монако» он вообще играл семнадцать лет. Но он принял самый титулованный клуб Франции, возможно, недооценив масштабы проблем, которые испытывают «зелёные». Возможно, Пюэль думал, что смена тренера и приход опытного, квалифицированного специалиста, которым он, вне всякого сомнения, является, встряхнёт «стефануа». Команда заиграет и начнёт набирать очки. Но всё пошло не так. Точнее совсем не так.

Каждое очко даётся десятикратным чемпионам с боем, каждый гол рождается в муках. Был некий всплеск в игре команды. В какой-то момент Пюэль поднял «стефануа» на четвёртое место. Но потом команда стала напоминать ту, что была до смены тренера, при Жислене Принтане. А может, и хуже. «Сент-Этьен» безобразно проводит второй круг. Четыре очка в восьми встречах - хуже играет только смирившаяся с вылетом «Тулуза». Та набрала всего очко. Как начали в конце первого круга раздаривать очки, так и продолжают. Две серии из четырёх поражений. Последняя победа аж в конце января. Так можно и доиграться. Положение осложняется травмами нескольких ведущих игроков, - Стефан Руффье, Вахби Хазри, Лоик Перрен, Зайду Юссуф либо лечатся, либо приходят в себя после травм и пока не в силах помочь «стефануа». А состав у десятикратных чемпионов отнюдь не звёздный.

Можно ли предположить, что руководство «Сент-Этьена» ошиблось с приглашением Пюэля? Необязательно. Возможно, останься Принтан у руля или если бы «зелёные» обратились к другому специалисту, всё было б ещё хуже. Хотя куда уже хуже. Причина неудач «стефануа» кроется не в квалификации тренера, Пюэль-то, как раз в своё время всем всё доказал. И не в подборе игроков. И не в травмах. Скорее всего, неудачи кроются в слабо проведённой летней предсезонке - привет Принтану. Коротких зимних сборов оказалось недостаточно, чтоб выстроить игровые схемы и восстановить управляемость. Пюэлю приходится проводить ремонт на ходу. А это сложно, то одна деталь отвалится, то другая.

Если «Сент-Этьен» выдержит, не рассыплется на финишном отрезке, то Пюэль наверняка остается. И возможно, сделает, что-то нужное, «зелёные» вновь зазеленеют. Но зеленеть нужно сейчас по весне. А календарь у «Сент-Этьена» непростой. Впереди «Бордо», «Монако», «Страсбур». Каждый из этих соперников способен отобрать у «стефануа» драгоценные очки. А до зоны вылета - рукой подать. «Тулуза» уже может собирать вещички в Лигу 2, «Амьен», скорее всего, составит ей компанию. Но за право не остаться третьим лишним сражаются «Метц» «Дижон», «Ним», да и «Брест» недалеко ушёл. Все эти команды в текущем году выглядят убедительнее «зелёных».

Может быть, «Сент-Этьен» сделал ставку на Кубок Франции? «Зелёные» дошли до полуфинала и в четверг сыграют с действующим владельцем трофея «Ренном» у себя на «Жеффруа-Гишар». Есть шансы пройти, даже с соседями из «Лиона» сразиться в решающем матче. Но нет ли тут погони за двумя зайцами? Кубок - вещь хорошая, в хозяйстве пригодится. Но продление прописки в элите дело куда более важное. Есть ли смысл, а главное - возможности, распылять усилия? Этот вопрос пока оставим без ответа.