Фавориты Лиги Чемпионов: ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:45

Букмекерская компания Pinnacle выставила выгодные коэффициенты на итоги проходящего сезона Лиги Чемпионов.

Пока все футбольные турниры ушли на паузу из-за пандемии, у игроков есть возможность тщательно изучить шансы футбольных клубов на победы в самых крупных европейских клубных турнирах.

Естественно, особое внимание беттеров привито к Лиге Чемпионов, которая уже пережила вылет действующего победителя. После того, как «Атлетико» выбил «Ливерпуль» на стадии 1/8 финала, в списке претендентом на титул произошли существенные изменения.

На данный момент аналитики букмекерской конторы Pinnacle выделяют два явных фаворита турнира. Ими являются «Манчестер Сити» и «Бавария». Поставить на то, что английский или немецкий гранд завоюют «ушастый кубок» можно с одинаковыми коэффициентами 4.00.

Напомним, что «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала ЛЧ обыграл в гостях «Реал». «Бавария» же также сделала существенную заявку на выход в четвертьфинал, разгромив в Лондоне «Челси» (3:0).