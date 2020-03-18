Фавориты Лиги Чемпионов: ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle выставила выгодные коэффициенты на итоги проходящего сезона Лиги Чемпионов.
Пока все футбольные турниры ушли на паузу из-за пандемии, у игроков есть возможность тщательно изучить шансы футбольных клубов на победы в самых крупных европейских клубных турнирах.
Естественно, особое внимание беттеров привито к Лиге Чемпионов, которая уже пережила вылет действующего победителя. После того, как «Атлетико» выбил «Ливерпуль» на стадии 1/8 финала, в списке претендентом на титул произошли существенные изменения.
На данный момент аналитики букмекерской конторы Pinnacle выделяют два явных фаворита турнира. Ими являются «Манчестер Сити» и «Бавария». Поставить на то, что английский или немецкий гранд завоюют «ушастый кубок» можно с одинаковыми коэффициентами 4.00.
Напомним, что «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала ЛЧ обыграл в гостях «Реал». «Бавария» же также сделала существенную заявку на выход в четвертьфинал, разгромив в Лондоне «Челси» (3:0).
Третьим в списке претендентом идет ПСЖ, который в отличие от двух главных фаворитов, уже официально оформил выход в четвертьфинал. Подопечные Томаса Тухеля успели провести ответный матч против дортмундской «Боруссии», в котором они отыгрались (2:0) за гостевое поражение. Ставки на то, что ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов, принимаются с котировкой 6.00.