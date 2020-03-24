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«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»: прогноз и котировки БК Pinnacle

сегодня, 10:28

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча второго тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Белшина».

«Торпедо-БелАЗ»

Клуб из города Жодино стартовал в новом сезоне чемпионата Беларуси с гостевой победы над солигорским «Шахтером» (1:0).

Менее успешно «Торпедо» сыграл против «Горняков» в кубке страны, уступив в двух матчах своему сопернику – 0:1 дома и 0:2 в гостях. В прошлом сезоне Высшей лиги команда финишировала на шестой строчке.

«Белшина»

Коллектив из Бобруйска не сумел набрать очков в стартовом матче нового сезона Высшей лиги. «Белшина», принимая дома футбольный клуб «Минск», уступила со счетом 1:3.

Отметим, что прошлый сезон гости предстоящего поединка провели в Первой лиге Беларуси, где им удалось уверенно завоевать чемпионский титул и вернуться в элитный дивизион.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торпедо-БелАЗ» — 1.600
  • Ничья – 4.000
  • Победит «Белшина» — 5.25

Статистика

  • Последняя очная встреча соперников закончилась гостевой победой «Торпедо-БелАЗ» (3:1)
  • В 3 из 4 предыдущих противостояниях команд забивалось минимум 3 гола.
  • «Торпедо-БелАЗ» не побеждал «Белшину» в домашних матчах с 2004 года.

Прогноз

Жодинский коллектив решительно настроен в этом сезоне побороться за награды Высшей лиги Беларуси. «Белшина» же только вернулась в элитный дивизион и пока абстрагируется к игре мощных соперников.

Полагаем, что «Торпедо-БелАЗ» оправдает статус фаворита предстоящего матча. Предлагаем ставку на чистую победу хозяев, за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.60.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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