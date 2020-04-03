«Шахтер» Солигорск – «Неман»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:18

Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча третьего тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Шахтер» Солигорск и «Неман».

«Шахтер» Солигорск

В новом сезоне клуби из Солигорска уже успел сыграть пять поединков. В матче за Суперкубок страны подопечные Юрия Вернидуба уступили «Динамо» Брест (0:2), после чего, выбили на стадии четвертьфинала кубка «Торпедо», одержав две победы над оппонентом – 1:0 в гостях и 2:0 дома.

Взять удачный старт в чемпионате у «Шахтера» не получилось. В домашней встрече против того же «Торпедо» «Горняки» уступили с минимальным счетом (0:1). Реабилитироваться удалось в прошлом туре за счет гостевой победой в Городее (2:0).

«Неман»

«Олени» вошли в сезон двумя матчи в Высшей лиге, в которых они показали 50-процетнтую успешность. После минимального поражения в Ислочь (0:1), «Неман» отметился домашней победой, которая была добыта над футбольным клубом «Витебск» (2:0).

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Беларуси «Неман» финишировал на девятой позиции, пополнив свой актив на 36 очков. Избежать борьбы за выживание удалось за счет ударного финиша.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 1.450

Ничья – 4.900

Победит «Неман» — 9.800

Статистика

В последней официальной встрече «Шахтер» разбил «Неман» со счетом 6:0.

«Шахтер» обыграл «Неман» в 6 из 8 последних домашних матчах.

«Неман» не забивал голов в 6 предыдущих официальных матчах в Солигорске.

Прогноз

«Шахтер» видится безусловным фаворитом предстоящего поединка. В пользу хозяев говорит и фактор домашней арены, и положительная статистика, и лучший подбор исполнителей. Полагаем, что «Горняки» сумеют добыть уверенную победу за счет лучшей реализации голевых моментов.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1) можно разместить с коэффициентом 1.670.