Разрывают Харри

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вчера, 23:00

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн постепенно теряет терпение и готов сменить команду ради трофеев. «Соккер.ру» — о том, кто пытается переманить забивного англичанина.

Преданности Кейна «Тоттенхэму» нет предела. Харри в «шпорах» находится с 2004 года и уже успел подняться до статуса одного из сильнейших форвардов мира. С этим даже никто не будет спорить. Кейн в «Тоттенхэме» наработал себе такую репутацию, что покупка его любым другим клубом будет расцениваться как большая удача для покупателя. Тем удивительнее, что «Тоттенхэму» удается до сих пор удерживать у себя Харри.

Помогает клубу Даниэля Леви патриотизм футболиста, который поверил в последние годы, что сможет с помощью Маурисио Почеттино и достаточно звездных партнеров по команде вытащить «шпор» на новый, трофейный, уровень. Однако Почеттино ушел ни с чем, на его месте появился Жозе Моуриньо, которому Кейн тоже доверяет:

Он честный парень. Если ты ему нравишься, он тебе это скажет. Если ты ему не нравишься, он тебе это скажет. Думаю, я построил хорошие отношения с ним. Здорово работать под руководством такого тренера, как Жозе. Когда я рос и следил за Премьер-Лигой, он был большой частью этого турнира. Это еще одна возможность для меня работать с одним из лучших тренеров в мире.

Однако время идет, «шпоры» при Моуриньо не показывают того результата, на который рассчитывали футболисты и болельщики. И в английской прессе назревает консенсус относительно будущего Кейна: нынешний сезон, когда бы он ни закончился, будет последним для Харри в «Тоттенхэме». «Хватит это терпеть», как говорится.

И его уход поймут фанаты «шпор», потому что Кейн честно пытался, тащил, пахал, забивал, но нужно понимать и его личные амбиции. Он мог сбежать гораздо раньше, но продолжал подтверждать любовь к клубу, оставаясь и предпринимая новые попытки. Долг свой он отдал, пришла пора подумать и о своих титулах, на что Харри намекнул, общаясь с подписчиками в Инстаграме:

Я не могу сказать «да» и сказать «нет». Я люблю «Тоттенхэм» и всегда буду любить его. Но всегда говорил, что если мне покажется, будто мы не прогрессируем как команда, будто мы не двигаемся в правильном направлении, то я не останусь просто ради удовольствия.

Очевидно, что Кейну хочется решать задачи, достойные одного из лучших бомбардиров в мире. И это явно не гонка с «Шеффилд Юнайтед» за призрачную надежду попасть в Лигу чемпионов. С этой точки зрения необходимо взглянуть на те клубы, которые ему предлагают соблазнительную возможность подписать контракт.

Начнем с того, что у Кейна еще четыре года контракта с «Тоттенхэмом». И само по себе это – вызов для любого покупателя, ведь все прекрасно знают, как ведет переговоры Леви – лучше застрелиться. Конечно, вряд ли у Даниэля хватит наглости пойти на конфронтацию с Кейном, если на то пойдет дело, но в том, что легко и недорого не будет, сомневаться не стоит точно. Собственно, в СМИ уже появилось указание суммы, за которую Леви якобы готов будет расстаться с Кейном. Это 200 миллионов фунтов стерлингов.

Безумные деньги. В них можно было бы поверить при продолжающемся росте рынка, но сейчас, когда кризис накрыл футбол и восстанавливаться придется очень долго, такие деньги заплатит только сумасшедший. Даже за очень крутого нападающего. В этом плане у Леви появился даже козырь, который позволит ему удерживать некоторое время Кейна. Но и он должен понимать, что долго продолжаться это не может. Тут уже не только СМИ , но и бывшие футболисты, тренеры чувствуют, что настало время перемен. Если он ничего не добьется с «Тоттенхэмом» сейчас, то непременно уйдет.

Основными претендентами на Кейна являются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Реал». В «Сити» Харри могут рассматривать как потенциальную замену Серхио Агуэро, который крут, но не молодеет. С другой стороны, у «горожан» сейчас большие проблемы с УЕФА , есть вероятность, что Кейн перейдет в клуб, который окажется в огромном кризисе и без еврокубков. Вряд ли такой трофейный рывок он себе хотел.

Вариант с «Манчестер Юнайтед» тоже может показаться сомнительным, хотя в Англии то и дело пишут, что Харри не закрывает двери перед переходом в МЮ . Тут не очень ясна его мотивация. Да, он может стать лучшим форвардом и для «Юнайтед», но по уровню решаемых задач и нестабильности этот «Манчестер» вряд ли лучше «Тоттенхэма». По сути, это не будет шагом вперед с точки зрения текущих перспектив.

Вот вариант с «Реалом» кажется интереснее. Мадридцы давно не могут найти альтернативу Кариму Бензема, который уже вроде как плохонький, но свой для них. И пусть транжирит, пусть порой неуклюж, но забивает иногда, тащит. Тем не менее, в каждое трансферное окно возникают разговоры о том, что пора все же расставаться с Бензема и находить для «Реала» достойного бомбардира. Попытки подтянуть молодежь из глубины как-то не очень удачны – пример Луки Йовича оказался болезненным.

Нужно сразу заполучить звезду, дающую результат. В свое время «Реал» как-то нерешительно себя повел в деле приобретения Роберта Левандовски. И если уж он хочет настоящего ударного форварда, который поднимет на уровень выше всю атаку команды, то на сей раз мяться не нужно – необходимо засыпать Леви мешком денег и вырвать Кейна из Лондона.