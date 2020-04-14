В воротах «Зенита». Пронин и другие вратари безвременья

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Очередная глава посвящена Владимиру Косенкову, Владимиру Пронину и Александру Волошину.

Владимир Дмитриевич Косенков прибыл в Ленинград, имея солидный опыт выступлений в классе А за бакинский «Нефтяник» и алма-атинский «Кайрат». В «Зенит» тридцатилетнего голкипера пригласил Артём Фальян, знавший Косенкова ещё по Баку.

Косенкова питерская публика не то что невзлюбила, просто отнеслась прохладно. Возможно, из-за ошибки допущенной вратарем в своем втором матче на стадионе имени Кирова. На десятой минуте встречи с «Шахтёром» Владимир Дмитриевич перевел тяжелейший удар горняка Эдуарда Козинкевича на угловой. Последовала подача Козинкевича, и вратарь не вышел на перехват, беспечно посчитав, что мяч пройдет мимо. А Анатолий Коньков был тут как тут, и счет был открыт. И хотя «Зенит» ту встречу выиграл со счетом 3:2, и никакого ущерба команде промах Косенкова не нанес, осадочек остался. Очень недоволен был начальник команды Владимир Полысаев, ставший инициатором увольнения Артёма Фальяна. В первой игре под руководством нового тренера Евгения Горянского вратарь, приглашённый его предшественником, грубо ошибся. К счастью, Евгений Иванович разобрался, что никакого умысла со стороны голкипера не было. Владимир продолжил выходить на поле (Шаповаленко все же играл чаще). В двух выездных матчах – со «Спартаком» и ростовским СКА Косенков пропустил по три мяча, причем только один был «вратарским», — самый первый от «Спартака». Не удержал скользкий мяч в руках, чем воспользовался Василий Калинов. Ближе к осени Владимир вообще разыгрался, выдав сухую серию в 464 минуты. Очень приличный результат. Но могло быть и лучше, если бы не повреждение полученное в гостевой встрече с «Зарёй». Этот матч стал последним для Владимира Дмитриевича и в сезоне-70 (12 пропущенных мячей в 14 встречах), и в «Зените» вообще. Больше в воротах ленинградской команды он не играл. Летом 1971 года Косенков уехал в клуб второй лиги «Алатау» (Джамбул), а в 1972 году отыграл второй круг за «Нефтчи».

Почему не заиграл в «Зените» Косенков? Тут несколько причин. И возраст вратаря, и то, что его приглашал один тренер, а играть пришлось при другом, и то, что начальник команды видел в нём человека Фальяна, и то, что лучшие игры в составе «Зенита» Косенков провёл на выезде, а ленинградской публике запомнился прежде всего своим ляпом с «Шахтёром». Но главная причина - это появление в команде Владимира Пронина.

Семидесятые годы – самые серые в истории «Зенита». Если в шестидесятые в жизни ленинградского клуба был такой экстрим, как борьба за выживание, то в следующем десятилетии клуб болтался в серединке таблицы, ни на что не претендуя, — ни на награды, ни на вылет. При том, что игроки в команде были неплохие, вот только сделать из них сильную команду никак не получалось. Владимиру Пронину довелось играть именно в это безвременье. Владимир Евгеньевич оставил яркий след в истории клуба и хорошую память о себе, при том, что сыграл лишь сотню матчей. Точнее остановился на отметке 99. Пропустив при этом 95 мячей и сыграв 45 матчей на ноль. Очень приличные показатели.

Как и Владимир Фарыкин, Владимир Пронин уроженец города Ковров, Владимирской области, знаменитого своими мотоциклами. Начинал же Владимир Евгеньевич во владимирском клубе «Трактор», где отыграл шесть сезонов. Шесть очень хороших сезонов, ибо в пяти из них владимирцы выигрывали турнир в своей зоне класса Б и претендовали на повышение в классе. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Подводила не самая сильная атака «Трактора». С обороной и особенно с последним рубежом было все в порядке. В одном из сезонов Пронин выдал сухую серию в 720 минут, долгое время остававшуюся рекордной для владимирского футбола.

В шестьдесят девятом Владимир принял приглашение «Крыльев Советов». Провел первую половину чемпионата в классе А, пока волжан тренировал Виктор Карпов. Но «Крылья» играли неудачно, выдав по ходу первой половины сезона две серии из четырех проигрышей подряд. Карпова сняли, в с его уходом в опалу угодил и Пронин, к которому особых претензий не было. После того, как «Крылья Советов» покинули класс А, Владимир Евгеньевич решил вернуться во Владимир. Но через полгода его позвали в «Зенит».

Евгений Горянский пригласил Пронина и вскоре словно забыл о существовании этого голкипера. В сезоне-70 Пронин играл только за резервистов. Зимой Владимир Евгеньевич напомнил Евгению Ивановичу о себе, — или дайте шанс, или отпустите во Владимир. Горанский решил доверить Пронину ворота в кубковых матчах.

Четыре дебютных встречи на ноль, - такого дебюта не было ни у одного вратаря в истории «Зенита». Ни до Пронина, ни после него. Ладно, «Металлист», на долю которого пришлись две первые встречи, был клубом класса Б. Но две следующие пришлись на киевское «Динамо», которое всегда очень серьезно относилось к Кубку. Но Пронин был очень хорош в тех встречах.

В чемпионате страны Владимир Евгеньевич зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Очень скоро у публики на «Кировском» появился новый любимец. Пронин отличался прекрасной реакцией, причем брал, как и дальние удары в девятку, так и «выстрелы» в упор, уверенно действовал на выходах, смело бросался в ноги нападающим. А еще Пронин очень умело руководил обороной, не дёргал защитников понапрасну своими криками, а своевременно подсказывал, расставлял защитников по местам. На тренировках, а Владимир Евгеньевич всегда тренировался добросовестно, взаимодействие вратаря и защитников было отлажено до автоматизма, что не замедлило отразиться на графе пропущенные мячи, при Пронине «Зенит» пропускал менее мяча за игру.

Были ли у Пронина ошибки? Случались. Иногда он пропускал в ближние углы. Бывало, что с запозданием реагировал на дальние удары. Но выручал Владимир Евгеньевич куда чаще. Иногда ловил такой кураж, какого в Питере не видели со времен Леонида Иванова.

Почему же Владимир Пронин провел в составе «Зенита» всего три сезона. Уход Владимира Евгеньевича по окончанию чемпионата-73 до сих пор окутан тайной. Ведь вряд ли мог опытный вратарь испугаться конкуренции со стороны молодого и талантливого Владимира Олейника. Скорее всего не сошлись характерами с Германом Зониным, пришедшем на смену Горянскому. После игры в Ташкенте, которую «Зенит» проиграл со счетом 0:5, Герман Семенович подверг Пронина жёсткой критике. Чрезмерно жёсткой. Владимир Евгеньевич написал заявление об уходе.

Естественно, на столь сильного вратаря, которому зимой исполнилось 28 лет, был немалый спрос. Особенно активно было московское «Торпедо», чей страж ворот Виктор Банников намеревался завершить выступления. Но Пронин сказал, как отрезал. «Из Ленинграда никуда не уеду». И перешел в ленинградское «Динамо», игравшее в ту пору во второй лиге.

Анатолию Васильеву, работавшему у Горянского вторым тренером, удалось собрать хорошую команду. Динамовцы с Прониным в воротах дважды выигрывали зональный турнир, но пробиться в первую лигу смогли только со второй попытки. Пронину этот переход дался дорогой ценой, одна травма, другая. В семьдесят седьмом году он было не попрощался с карьерой игрока, но был вынужден вернуться из-за серьёзной болезни Александра Волошина.

Сезон-78 оказался тяжёлым для «Динамо», и для Пронина. «Бело-голубые» переживали смену поколений, а Владимира Евгеньевича замучили травмы. Всегда надежный Пронин пропустил в том году неожиданно много для себя – 53 мяча в 32 матчах. На этот раз решение уйти стало окончательным.

Владимир Евгеньевич продолжил работать с «Динамо», с которым сроднился. Но в городе никому не было дела до некогда славной команды, и клуб постепенно скатывался в подвалы второй лиги. Возрождать «Динамо» решили в конце восьмидесятых. Вот тут то и пригодился Владимир Пронин, занявший место начальника команды.

Возрождение шло очень тяжело. Тут и теряющий позиции «Зенит» не дремал, и более успешный в финансовом отношение «Кировец-Космос» был не прочь перетащить к себе динамовцев. Но во многом благодаря Владимиру Евгеньевичу «Динамо» не только выжило, но и нашло спонсора в лице «Прометея». Пронин же стал главным тренером «бело-голубых», и команда при нем стала стремительно прогрессировать.

По итогам девяносто первого года «Прометей-Динамо» сумело пробиться в первую лигу. Из которой в свою очередь вывалился «Зенит». Но в первый чемпионат России позвали не динамовцев, а зенитовцев. Вынести два клуба в элите Санкт-Петербург не мог, как Боливар из новеллы О'Генри.

Все кончилось печально. «Зенит» в том году вылетел. А «Динамо» лишилось спонсоров и пришло в упадок. Проект, над которым Владимир Пронин трудился несколько лет, был загублен по не зависевшим от него причинам. Владимир Евгеньевич поработал сезон в Петрозаводске, а потом и вовсе отошел от футбола. Более десяти лет возглавлял службу безопасности на одном из предприятий, расположенных на Васильевском острове.

«Зенит» не забывал про ветерана. В 2005 году в честь Пронина, отмечавшего свой шестидесятый день рождения, был проведен благотворительный матч. Сам юбиляр выходил на поле, играл в воротах и реализовал пенальти. Стоит отметить, что и в бытность вратарем «Зенита» Владимир Евгеньевич пару раз подходил к точке – когда в 73 году был проведен эксперимент с послематчевыми пенальти в случае ничейных исходов. Один раз промахнулся, а в рекордной серии с «Днепром» (11:12) был точен. Реализовал 11-метровый Владимир Евгеньевич и в своем бенефисе.

В 2007 году Владимир Евгеньевич перенес инсульт, от которого вратарь уже не оправился. Было ему всего 62 года.

Уроженец Чарджоу и воспитанник грозненского «Терека» Александр Волошин начинал играть в своем родном клубе. Потом был призван в армию и оказался в ростовском СКА . Правда, там Александру Федоровичу доводилось играть нечасто, в воротах ростовчан играл блистательный Лев Кудасов, на скамейке сидели серебряные призёры чемпионата-66 Анатолий Иванов и Александр Бойченко.

Волошин попал в Ленинград благодаря Валерию Синау, который будучи в хороших отношениях с Евгением Горянским и сообщал тому о талантливых ростовчанах, чей срок службы близился к завершению. Так зенитовцами стали Анатолий Зинченко и Сергей Трембач, по их пути на берега Невы отправился и Александр Волошин.

Но играть приходилось нечасто. Позиция основного голкипера была прочно занята Владимиром Прониным, а Волошину была уготована роль дублёра. В 1972 году Александр Фёдорович дебютировал в московском матче со «Спартаком». Ворота зенитовского новобранца были распечатаны уже на девятой минуте, Волошин не вышел на перехват и позволил Анатолию Пискареву отправить мяч в ворота. Но впоследствии вратарь гостей играл уверенно и способствовал волевой победе «Зенита» со счетом 2:1. В сезоне-72 Александр сыграл еще раз, снова в Москве, — заменил Пронина в игре с «Локомотивом» (6:1).

В семьдесят третьем Александр Федорович играл чаще. В первом круге, например, сыграл три матча подряд в Минске (0:0), в Донецке (1:3) и с московским «Динамо» дома (2:3). Последнюю встречу Волошин провел не слишком уверенно, после чего надолго уселся в запас.

Наибольшую игровую практику Александр получил в семьдесят четвёртом. Пронина в «Зените» уже не было, Олейник получил травму, и во втором круге место в воротах ленинградцев занял второй голкипер. Играл без особых провалов, в матче с «Кайратом» (3:2) и вовсе стал одним из героев, но пропускал немало – 21 мяч в 10 встречах. И когда Олейник уже практически оправился и занял место на скамейке, Волошин неудачно начал встречу во Львове, пропустил к десятой минуте два мяча и был заменён.

В семьдесят пятом Александр Волошин провёл лишь одну игру за «Зенит» – ленинградцы были разгромлены в Донецке 0:5. Но это не самая большая беда постигшая Александра в тот год. На одной из тренировок он получил сильный удар мячом в пах, что привело к развитию страшной болезни – рака яичек. Александр Федорович боролся с недугом, вернулся в ворота, — играл за ленинградское «Динамо», но болезнь оказалась сильнее. Такая же трагедия случилась в начале девяностых с другим зенитовским вратарем, кстати тоже поигравшем в Ростове – Андреем Заикиным. И в этом случае медицина оказалась бессильна.