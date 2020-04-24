«Слуцк» — «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:56

Представляем прогноз и обзор котировок на поединок шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Слуцк» и «Белшина».

«Слуцк»

Футбольный клуб «Слуцк» неожиданно стал одним из лидеров турнирной таблицы чемпионата Беларуси после пяти сыгранных туров. В активе команды десять очков и первая строчка в рейтинге, которую она разделяет с «Витебском» и «Торпедо-БелАЗ».

В прошлом туре чемпионата «Слуцк» сенсационно обыграл в гостях «Шахтер» из Солигорска благодаря двум забитым голам в первом тайме (2:1).

«Белшина»

Вернувшись в Высшую Лигу, коллектив из города Бобруйск не может похвастаться успехами. К шестому туру чемпионата «Белшина» подходит без побед, имея в пассиве три поражения и две ничьи.

Два набранных очка располагают команду на последней строчке в рейтинге. В прошлом туре «Белшина» принимала дома прямого конкурента в лице «Смолевичи» и была близка к трем очкам, но пропустила ответный гол в концовке встречи (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слуцк» — 1.724

Ничья – 3.650

Победит «Белшина» — 4.860

Статистика

«Слуцк» не проигрывал «Белшине» в 3 последних официальных матчах – 2 ничьи и 1 победа.

«Слуцк» выиграл 3 из 4 домашних поединка против «Белшины».

В 3 из 4 предыдущих встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз

«Слуцк» вполне обосновано идет явным фаворитом предстоящего поединка. В пользу хозяев говорит не только актуальная форма, но и история противостояний на родном стадионе.

«Белшина» пока не может стабилизировать игру. Заметно, что этой команде явно не хватает класса. Предлагаем заиграть исход П1, за который БК Pinnacle дает выгодный коэффициент 1.724.