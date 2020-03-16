«Тамбов» — «Крылья Советов»: Мелкадзе и Радонич на острие атак

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.
Для болельщиков «Крыльев» был организован бесплатный вход на матч с «Тамбовом».