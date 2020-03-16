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«Тамбов» — «Крылья Советов»: Мелкадзе и Радонич на острие атак

вчера, 18:19
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги. 

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.

Для болельщиков «Крыльев» был организован бесплатный вход на матч с «Тамбовом».

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