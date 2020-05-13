«Боруссия» Дортмунд – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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13 мая 2020, 16:04

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Шальке».

«Боруссия» Дортмунд

В остатке текущего сезона «Шмели» будут вести борьбу за чемпионский титул в Бундеслиге. Сейчас команда Люсьена Фавра уступает «Баварии» четыре зачетных пункта, а также опережает третий РБ «Лейпциг» на один балл.

Напомним, что «Боруссия» уже вылетела из Кубка Германии, сенсационно уступив «Вердеру». Также дортмундский клуб не смог пройти в 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ после домашней победы (2:1). В Париже команда уступила со счетом 0:2.

«Шальке»

«Кобальтовые» в 2020 году не радуют своих болельщиков успешными результатами. После зимней паузы команда в Бундеслиге одержала только одну победу, когда обыграла дома Менхегладбах (2:0).

После того «Шальке» потерпел три поражения в чемпионате, а также набрал три очка в ничейных матчах, последний из которых, состоялся дома против «Хоффенхайма» (1:1).

Команда Давида Вагнера замыкает первую шестерку в турнирной таблице чемпионата Германии, имея 37 очков на счету.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.595

Ничья – 4.270

Победит «Шальке» — 5.770

Статистика

«Боруссия» — лучшая домашняя команда в этом сезоне Бундеслиги – 9 побед и 3 ничьи.

«Шальке» не побеждал в шести последних гостевых матчах чемпионата – 3 поражения и 3 ничьи.

«Боруссия» победила в пяти последних домашних матчах во всех турнирах.

Прогноз

«Шмели» не обыгрывали «Кобальтовых» дома в трех последних матчах. В предстоящем рурском дерби у хозяев есть отличная возможность прервать эту тенденцию и не позволить лидеру чемпионата уйти в отрыв.

«Шальке» перед уходом на карантин выглядел очень слабо и вряд ли успел решить свои проблемы. Предлагаем ставить на победу хозяев, за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.595.