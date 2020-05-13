РБ «Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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13 мая 2020, 16:14

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют РБ «Лейпциш» и «Фрайбург».

РБ «Лейпциг»

«Быки» уже могут занести себе в актив текущий сезон, в котором они показывают отличные результаты и результативный футбол.

Под руководство Юлиана Нагельсмана команда из одноименного города «выстрелила» в Лиге Чемпионов, где уже добралась до стадии четвертьфинала. После группового раунда турнира немецкий клуб не заметил сопротивления «Тоттенхэма», дважды обыграв «Шпор».

В родном первенстве РБ входит в список претендентов на чемпионский титул, занимая третью позицию сверху. «Лейпциг» отстает от второй «Боруссии» только на одно очко, а от лидера «Баварии» на пять пунктов. В последнем матче Бундеслиги «Быки» разделили очки с «Вольфсбургом» в гостях (0:0).

Фрайбург

«Черно-былые» тоже радуют своих фанатов в текущей кампании. Сейчас «Фрайбург» находится на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на один зачетный пункт.

Команда очень успешно стартовала в проходящем сезоне, за счет чего и удерживается возле группы лидеров. В 25 турах «Фрайбург» одержал десять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Перед вводом карантина гости грядущей встречи отметились домашней победой над берлинским «Унионом» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит РБ «Лейпциг» — 1.326

Ничья – 5.590

Победит «Фрайбург» — 9.750

Статистика

РБ «Лейпциг» выиграл три из четырех домашних матча против «Фрайбурга».

«Фрайбург» проиграл два из трех предыдущих гостевых матча в чемпионате Германии.

«Лейпциг» выиграл 7 из 12 домашних поединков в текущем сезоне Бундеслиги.

Прогноз

«Лейпциг» проиграл «Фрайбургу» в гостях в первом матче текущего сезона. Очевидно, что «Быки» будут вдвойне мотивированы взять реванш у своего обидчика, чтобы, как минимум, сохранить дистанцию от лидеров.

Дома у команды Юлиана Нагельсмана получается практически все. Поэтому, наш выбор в пользу уверенной победы хозяев. Ставку Ф1(-1,5) в БК Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.990.