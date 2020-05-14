«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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14 мая 2020, 17:26

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Хоффенхайм» и «Герта».

«Хоффенхайм»

Перед стартом 26-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» занимает девятую позицию в турнирной таблице. У «Деревенских» дела идут не совсем гладко, поскольку серия без побед длится уже пять туров кряду.

В этих матчах команда потерпела три поражения, включая разгром от мюнхенской «Баварии» с хоккейным счетом 0:6. В последнем поединке «Хоффенхайм» зацепился за очки в гостевом противостоянии с «Шальке» (1:1).

«Герта»

У берлинского клуба дела обстоят еще хуже. В его активе 28 набранных очков и тринадцатая позиция в рейтинге.

В пяти предыдущих матчах Бундеслиги «Герта» добыла только одну победу, когда обыграла в гостях главного аутсайдера «Падерборн» (2:1). После этого подопечные Юргена Клинсмана с треском уступили дома «Кельну» (0:5), а также разделили очки с «Фортуной» (3:3) и «Вердером» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» — 2.220

Ничья – 3.570

Победит «Герта» — 3.300

Статистика

Первая встреча команд в сезоне закончилась гостевой победой «Хоффенхайма» (3:2).

«Хоффенхайм» проиграл 6 из 10 последних матча во всех турнирах.

«Герта» выиграла 3 из 5 предыдущих выездных матча.

В 4 из 5 последних встречах команд на стадионе «Хоффенхайма» забивалось минимум 2 гола.

Котировки

«Хоффенхайм» ушел на перерыв в печальном состоянии. У команды не получались матче даже со слабыми соперниками. «Герта» отлично себя проявляет в гостевых встречах, где у нее есть возможность сыграть на контратаках.

В этом матче мы предлагаем пойти против линии и сыграть ставку Х2, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.714