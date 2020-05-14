Не продаются! Самуэль Жиго и другие бесценные легионеры РПЛ

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14 мая 2020, 17:30

На фоне слухов об интересе «Лиона» к защитнику «Спартака», «Соккер.ру» разыскивает незаменимых иностранцев в составах клубов РПЛ .

Если бы можно было наложить вето на уход только одного легионера из состава вашей любимой команды, кого бы вы выбрали? Предположу, картина будет примерно следующей.

«Спартак» — Самуэль Жиго (Франция)

В начале сезона Томас Цорн признался, что спрос на Самуэля Жиго в Европе имеется, но «Спартак» не рассматривает предложения по французу, «потому что он бесценный». С тех пор ничего не изменилось, более того, Саму укрепился в статусе лидера «красно-белых» и футболиста, с которым стоит расставаться только в самом крайнем случае: если поступит сумасшедшее предложение, или сам Жиго будет настаивать на трансфере. Самуэль не только квалифицированный игрок, он один из лидеров команды, а также «клей», на котором держится связь между россиянами и легионерами. Его потеря будет невосполнимой.

«Зенит» — Вильмар Барриос (Колумбия)

У «Зенита» много легионеров, но по-настоящему ценных единицы. Голы Сердара Азмуна нужны «сине-бело-голубым», но его может заменить даже Александр Кокорин, а между Дугласом Сантосом и Вильмаром Барриосом выберу колумбийца, который быстро и как-то незаметно стал системообразующим игроком «Зенита» в центре поля. Уверен, команде Сергея Семака потребуется немало времени, чтобы собрать себя заново, если выбить из-под «Зенита» колумбийскую опору.

«Локомотив» — Гжегош Крыховяк (Польша)

Тут даже двух мнений быть не может, Крыховяк настолько классный и разнообразный игрок, что «Локомотив» без него побледнеет в один миг. Гжегош постоянно выручает железнодорожников, в том числе голами. Поляк стал как бы надстройкой над командой, его присутствие в составе выводит «Локо» на новый уровень.

«Краснодар» — Виктор Классон (Швеция)

Сейчас швед травмирован, и без него «Краснодару» явно не хватает акцентов в атаке, которые Виктор расставлял исключительно грамотно. Большая заслуга тренерского штаба в том, что «Краснодар» без ряда травмированных лидеров в этом сезоне не рухнул в середину турнирной таблицы, но это жонглирование горящей бумагой: можно сделать шоу, но нельзя не обжечься. Со здоровым Классоном «быки» могли бы составить конкуренцию «Зениту», а так отстают от первого места на километр.

«Ростов» — Матиас Норманн (Норвегия)

В «Ростове» есть Еременко и Попов, а Шомуродов забил 11 голов, но так как выбрать нужно одного, то отдам предпочтению парню из центра поля, который позволяет всем вышеперечисленным игрокам развлекаться в атаке. Да и тот же Элдор, результативно начав сезон, не смог держать высокий график по голам, а Норманн свою планку держит уверенно, да еще и стал фанатом «Ростова».

ЦСКА — Никола Влашич (Хорватия)

Среди армейцев не так много легионеров, а из оставшихся долго выбирать не приходится. Никола Влашич — это футболист, с которым по классу в команде может сравниться только Марио Фернандес, но бразилец уже стал россиянином, поэтому сильнейшего иностранца в ЦСКА выбрать очень просто. Влашичу только 22 года, у ЦСКА молодой лидер, только это не Чалов, как многим хотелось бы.

«Динамо» — Максимилиан Филипп (Германия)

«Бело-голубые» не так долго выступают в своем нынешнем составе, команде только предстоит обрести свое лицо и обзавестись узнаваемыми чертами, но если выбирать лучшего легионера на данном этапе, то это будет Милли Филипп, который классом превосходит всех партнеров, да и 7 голов в нынешнем сезоне РПЛ забить успел.

«Арсенал» — Виктор Альверес (Испания)

Прыткий и техничный испанский защитник с левого края прижился в «Арсенале», и туляков уже сложно представить без Виктора Альвереса на фланге обороны.

«Уфа» — Джемал Табидзе (Грузия)

Год назад на эту роль претендовал бы Сильвестр Игбун, но он ушел в «Динамо», так что теперь приходится выбирать из защитников. Недалчару и Табидзе — равнозначные игроки, но у Джимми есть командный голос и характер, толкающий вперед не только его самого, но и партнеров.

«Урал» — Отман Эль-Кабир (Нидерланды)

Трудный выбор между Отманом Эль-Кабиром и Эриком Бикфалви, но если учесть, что румын старше голландца на четыре года и, возможно, прошел свой пик, то более ценным на сегодняшний день представляется лучший игрок прошлого сезона по версии болельщиков «Урала».

«Тамбов» — нет

Если бы Георгий Мелкадзе был грузином не только по происхождению, но и по паспорту, то выделили бы его, но выступающий на правах аренды за «Тамбов» форвард родился в Москве и мечтает в будущем играть за сборную России. Незаменимых легионеров у «Тамбова» нет.

«Сочи» — Кристиан Нобоа (Эквадор)

Нобоа в свое время был ключевым игроком в «Рубине» и «Ростове», а в 35 лет конструирует игру «Сочи». Без эквадорца «курортники» будут совсем другой командой, это медицинский факт.

«Оренбург» — Джордже Деспотович (Сербия)

У «Оренбурга» два важных серба — Радакович и Деспотович, а еще есть португалец Рикарду Алвеш. Все трое — лидеры команды, но раз уж нужно выбрать одного, то им должен стать Деспот, забивший 8 голов в нынешнем сезоне РПЛ .

«Рубин» — Филип Уремович (Хорватия)

Легионер №1 в «Рубине» — хорватский защитник Уремович. Неспроста зимой Филипом интересовались английские клубы: молодой (23 года), прогрессирующий, профессиональный.

«Крылья Советов» — Денис Попович (Словения)

Пришел в «Крылышки» зимой, но за три матча успел стать надеждой, ведь забил в них два мяча. Мы и раньше знали Поповича по выступлениям за «Оренбург», серьезный игрок для команды, борющейся за выживание.

«Ахмат» — Одисе Роши (Албания)

Одисе Роши забил треть всех голов «Ахмата» в сезоне (5 из 16), этого факта достаточно, чтобы выделить его среди легионеров грозненского клуба, многие из которых бесполезны.