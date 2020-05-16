Без них невозможно полноценное возвращение РПЛ

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сегодня, 17:35

«Соккер.ру» акцентирует внимание на людях, без которых большой футбол в России будет хуже.

Конечность жизни определяет, что незаменимых не существует? Но потерю талантливых людей сложно компенсировать. Есть центральные персоны, что отвечают за характер команды, ее козыри и тактическое настроение.

Поскольку это представители разных профессий и подходов к футболу, то разговор о подобных людях всегда интересен. А раз одним из условий возвращения РПЛ является именно возможность собрать всех уехавших легионеров, то поговорим именно о них.

«Спартак» — Самуэль Жиго (Франция)

Если «Лацио» заберет защитника, то не удивимся. Покупали у «Ростова» Баштуша, анголец до сих пор в составе, а Самуэль – куда круче, игрок под основу в ЛЧ . Но для «Спартака» это будет грандиозная потеря, поскольку Жиго – важнейшее звено. Капитан по духу – в первой части сезона спасал голами, по подходу – по классу это лучший игрок команды Тедеско. И по запасу прочности тоже выделяется, ведь молодой.

«Ахмат» - Одисе Роши (Албания)

В составе последней команды сезона непросто найти человека, который на сто процентов отвечает требованиям на роль Супермена, однако вспомните, что «Ахмат» — атакующий по замыслу, независимо от имени тренера. Выделяем 28-летнего албанца. Исмаэль лидирует по количеству ударов и последних передач, но у бразильца 0 голов и 1 ассист, а Роши забил 5 мячей. В матчах с его голами заработали 7 очков из 20. Может еще лучше, но уже помогал.

«Динамо» — Максимилиан Филипп (Германия)

В прошлом сезоне ключевым легионером был Шуньич, а теперь чуть в Китае не оказался. У «Динамо» много россиян, но видные легионеры тоже есть. Может прибавить поляк Шимански – молодой атакующий хавбек, должен быть надежнее Каборе, однако здесь и сейчас главным легионером стал немец Филипп – его семь голов и ассист помогли набрать 12 очков из 30, причем заметно, что Макс может стать еще стабильнее и ярче.

«Крылья Советов» — Денис Попович (Словения)

У самарцев ключевым из россиян был Соболев, потому и пошел на повышение в «Спартак» после 10 голов и 3 голевых передач. А вот после возобновления сезона важным может стать Денис Попович – на его счету 2 гола в 3 играх. «Крылья Советов» явно мечтают остаться в РПЛ , положившись на то, что «Химки» и «Ротор» не пройдут лицензирование. Но чтобы спастись по спортивному принципу – нужны голы и пасы Поповича.

«Сочи» — Кристиан Нобоа (Эквадор)

Сейчас на первом плане у сочинцев идут тренер Федотов и форвард Кокорин. Были отрезки, когда вратарь Джанаев спасал. Но если выбирать ключевую персону в схемах, то речь об обрусевшем эквадорце Нобоа. Кристиан покинул «Зенит», но в 35 лет остается невероятно крутым футболистом. У воспитанника школы Бердыева есть голы и ассисты, Нобоа – лидер «Сочи».

«Рубин» — Филип Уремович (Хорватия)

Казанцы проваливают сезон, рок-н-ролльщик Шаронов не передал Слуцкому идеальный механизм. Кто же может спасти «Рубин» от вылета в ФНЛ ? Игроки обороны. Дюпин – лучший, а из иностранцев важным был и должен оставаться Уремович. Слуцкий усадил его на скамейку и терял очки, а вот в победном матче против «Арсенала» Филип вернулся. Защитник важен, поскольку талантлив, пускай и пока нестабилен.

«Оренбург» — Джордже Деспотович (Сербия)

Деспот – как написано у него на футболке, остается опасным для защитников клубов РПЛ , тяжелый центральный форвард забил 8 мячей в чемпионате. Джордже хорошо зашел, не зря скауты «Оренбурга» смотрели его матчи в Казахстане, а сейчас пожинают плоды того решения. У Федотова была крепкая понятная команда, а после ухода тренера остался Деспотович – символ работающей простоты.

ЦСКА – Никола Влашич (Хорватия)

Хорошо, что талантливый футболист остался в РПЛ , а не уехал в Турцию. Но надолго ли Влашич в команде? У Николы есть амбиции, талант – даже в сезоне, когда «армейцы» не всегда хороши, хорват забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи в РПЛ . На его счету много ударов, прекрасно видит поле и замечает напарников. Влашич может вырасти в невероятно сильного исполнителя, осталось только не останавливаться в развитии.

«Арсенал» — Горан Чаушич (Сербия)

У туляков не так уж много иностранцев в основе, но важность хавбеков Костандинова и Чаушича не обсуждается, как и класс испанца Виктора Альвареса – левого латераля команды. Но из этой тройки выделить в текущем сезоне хочется именно Горана, ведь у серба два гола, ассист, очень точная игра в пас – Чаушич определяет ритм игры, ведь ведет по количеству передач за матч.

«Ростов» - Элдор Шомуродов (Узбекистан)

Невероятно сложно выбрать главного иностранца в команде Карпина. Еременко – ответ на поверхности, ведь финн определяет вектор атак. Норманн может вырасти в футболиста из топ-5, возраст позволяет, тоже является прекрасным кандидатом. Однако хавбеки в РПЛ хорошие водятся, а форвардов – меньше. Поэтому выберем Шомуродова, ведь узбекский нападающий в 24 года заиграл результативно и органично смотрится в компании Байрамяна и Ионова.

«Тамбов» — Валерий Чуперка (Молдова)

У тамбовского клуба есть Аде и Мелкадзе, но оба – москвичи, нигерийские и грузинские корни не делают их иностранцами и легионерами. Поэтому выбор остается небольшим. Гогуа ушел в ЦСКА – в деньгах выиграл, а в футбол проиграл, поэтому выделим молдавского хавбека Валерия Чуперку. Хавбек нашел клуб, где часто выступает в основе и делает это неплохо.

«Краснодар» — Кристиан Рамирес (Эквадор)

В прошлом году у «быков» после 22 туров был 41 пункт, как и сейчас. Но тогда центральной фигурой являлся Классон, а теперь отсутствие шведа не позволило сделать шаг вперед. Но и прыжок назад не увидели. И хотя скорее это заслуга ряда россиян – Сафонова, Петрова, Сулейманова, можно выделить также Рамиреса. Кристиан идеально иллюстрирует особенность «быков» — имеют все для постоянных побед, но не всегда играют правильно, как и их левый латераль.

«Урал» — Эрик Бикфалви (Румыния)

У Парфенова команда, где легионеры очень важны – Эль-Кабир, Аугустыняк, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров и Годзюр наиграли много минут в сезоне, но ключевая фигура среди всех, и своих, и приезжих – Эрик. Бикфалви стал одним из тех, кого не хотелось бы терять для РПЛ – на случай, если летом уедет за рубеж, и один из тех, кто критически важен для успешных выступлений «Урала».

«Локомотив» - Гжегож Крыховяк (Польша)

Пожалуй, самый ценный легионер всей лиги прямо сейчас. Гжегож добавляет качества в чемпионате, где уровень порой в дефиците. РПЛ – сложная тусовка, «Локомотив» — непростой клуб, но Крыховяк привносит святую простоту в действия команды, что потеряла очки в 10 матчах. Благодаря 11 голам, созданным поляком, московичи идут вторыми. А теперь Гжегож еще и играющий тренер «Локомотива», ведь важнее коллективу, чем Николич.

«Уфа» - Кэтэлин Карп (Молдова)

Слай был любимчиком тех, кто следили за «Уфой», но уехал в Москву. Табидзе – интересный молодой защитник, Оливье Тиль – пока лучший Тиль в РПЛ , хотя играет в этом сезоне не всегда круто. Но если ищем легионера, который системно важен для команды Евсеева, то выделяем не одного из защитников, а хавбека Карпа. Молдаванин всегда на поле и помогает оборонительной «Уфе» держать удар.

«Зенит» - Вильмар Барриос (Колумбия)

Азмун, Барриос и Ракицкий одинаково важные люди для тактики Семака. И Сантос хорош, конечно. Но форварда Сердара в теории можно заменить. Украинский защитник важен скорее благодаря первому пасу на Дзюбу, чем игре в защите. Кто же тогда ключевой иностранец? Выберем Барриоса. Во-первых, качественно разрушает. Во-вторых, его отбор часто начинает голевые атаки – незаметное, но ключевое участие. В-третьих, Азмун и Ракицкий это как полюса, а в зените баланса именно колумбиец. Не самый заметный, но критически важный игрок.