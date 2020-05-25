«Боруссия» Дортмунд – «Баваря»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2020, 08:41

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

«Боруссия» Дортмунд

После рестарта чемпионата «Шмели» показали отличную готовность к борьбе за чемпионский титул и продлили серию из побед до шести матчей кряду.

Сначала подопечные Люсьена Фавра уничтожили «Шальке» в рурском дерби (4:0), а затем разобрались с «Вольфсбургом» в гостях (2:0). Отставание от лидера и ближайшего соперника сохранилось в четыре очка.

«Бавария»

Действующий чемпион тоже не сбавил обороты и продолжил побеждать в немецком чемпионате. Первой жертвой «Баварии» после карантина стал берлинский «Унион», который мюнхенский клуб легко обыграл в гостях (2:0).

На прошедших выходных «Бавария» взяла уверенный реванш у «Айнтрахта» за поражение в первом круге. При пустых трибунах стадиона «Альянц Арена» хозяева наколотили гостям пять голов, в ответ, пропустив лишь дважды.

Котировки БК Pinancle

Победа «Боруссии» — 3.740

Ничья – 4.400

Победа «Баварии» — 1.862

Статистика

«Боруссия» забивала минимум 2 гола в 28 из 30 последних матчах Бундеслиги.

«Бавария» победила в 6 последних гостевых матчах чемпионата.

«Боруссия» выиграла в 6 предыдущих поединках турнира.

«Бавария» проиграла два предыдущих гостевых матча в Дортмунде.

Прогноз

По сути, у «Боруссии» остался последний шанс сократить отставание от «Баварии» за счет победы в домашнем матче. Мюнхенский клуб находится в отличной форме и очки терять с середняками и аутсайдерами точно не намерен.

Предлагаем заиграть ставку 1Х, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 2.060.