«Боруссия» Дортмунд – «Баваря»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».
«Боруссия» Дортмунд
После рестарта чемпионата «Шмели» показали отличную готовность к борьбе за чемпионский титул и продлили серию из побед до шести матчей кряду.
Сначала подопечные Люсьена Фавра уничтожили «Шальке» в рурском дерби (4:0), а затем разобрались с «Вольфсбургом» в гостях (2:0). Отставание от лидера и ближайшего соперника сохранилось в четыре очка.
«Бавария»
Действующий чемпион тоже не сбавил обороты и продолжил побеждать в немецком чемпионате. Первой жертвой «Баварии» после карантина стал берлинский «Унион», который мюнхенский клуб легко обыграл в гостях (2:0).
На прошедших выходных «Бавария» взяла уверенный реванш у «Айнтрахта» за поражение в первом круге. При пустых трибунах стадиона «Альянц Арена» хозяева наколотили гостям пять голов, в ответ, пропустив лишь дважды.
Котировки БК Pinancle
- Победа «Боруссии» — 3.740
- Ничья – 4.400
- Победа «Баварии» — 1.862
Статистика
- «Боруссия» забивала минимум 2 гола в 28 из 30 последних матчах Бундеслиги.
- «Бавария» победила в 6 последних гостевых матчах чемпионата.
- «Боруссия» выиграла в 6 предыдущих поединках турнира.
- «Бавария» проиграла два предыдущих гостевых матча в Дортмунде.
Прогноз
По сути, у «Боруссии» остался последний шанс сократить отставание от «Баварии» за счет победы в домашнем матче. Мюнхенский клуб находится в отличной форме и очки терять с середняками и аутсайдерами точно не намерен.
Предлагаем заиграть ставку 1Х, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 2.060.