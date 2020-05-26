РБ «Лейпциг» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

РБ «Лейпциг» и «Герта» сыграют в 28 туре немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
РБ «Лейпциг»
Команда Юлиана Нагельсмана наконец-то победила в чемпионате Германии и прервала серию из ничейных матчей. В минувшее воскресенье РБ «Лейпциг» уничтожил в гостях «Майнц», забив сопернику пять безответных голов, а Тимо Вернер оформил хет-трик.
Эта победа позволила «Быкам» вернуться в первую тройку, но теперь отставание от «Боруссии» уже не минимальное, а в три очка.
«Герта»
На ряду с «Баварией», «Байером» и «Боруссией», берлинский клуб стал самым успешным после рестарта чемпионата Германии.
«Герта» выиграла два матча кряду, разгромив в гостях «Хоффенхайм» (3:0), а также уничтожив в дерби «Унион» (4:0). Шесть набранных очков дали возможность «Старой даме» подняться на одиннадцатую строчку в рейтинге.
Котировки БК Pinnacle
- Победа РБ «Лейпциг» — 1.366
- Ничья – 5.500
- Победа «Герта» — 8.210
Статистика
- «Лейпциг» выиграл четыре последних матча против «Герты»
- В шести предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум 3 гола.
- В пяти последних матчах «Герты» в Бундеслиге было забито не меньше трех голов.
Прогноз
К матчу на стадионе «Ред Булл Арена» команды подходят в приподнятом настроении. «Лейпциг» еще попытается навязать борьбу лидерам, а «Герта» сохраняет шансы побороться за первую шестерку.
В очных встречах соперники играют результативно и без оглядки на оборону. Полагаем, что и в этот раз команды сыграют результативно. Предлагаем ставку на ТБ(3), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.598.