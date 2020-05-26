РБ «Лейпциг» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:12

РБ «Лейпциг» и «Герта» сыграют в 28 туре немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

РБ «Лейпциг»

Команда Юлиана Нагельсмана наконец-то победила в чемпионате Германии и прервала серию из ничейных матчей. В минувшее воскресенье РБ «Лейпциг» уничтожил в гостях «Майнц», забив сопернику пять безответных голов, а Тимо Вернер оформил хет-трик.

Эта победа позволила «Быкам» вернуться в первую тройку, но теперь отставание от «Боруссии» уже не минимальное, а в три очка.

«Герта»

На ряду с «Баварией», «Байером» и «Боруссией», берлинский клуб стал самым успешным после рестарта чемпионата Германии.

«Герта» выиграла два матча кряду, разгромив в гостях «Хоффенхайм» (3:0), а также уничтожив в дерби «Унион» (4:0). Шесть набранных очков дали возможность «Старой даме» подняться на одиннадцатую строчку в рейтинге.

Котировки БК Pinnacle

Победа РБ «Лейпциг» — 1.366

Ничья – 5.500

Победа «Герта» — 8.210

Статистика

«Лейпциг» выиграл четыре последних матча против «Герты»

В шести предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум 3 гола.

В пяти последних матчах «Герты» в Бундеслиге было забито не меньше трех голов.

Прогноз

К матчу на стадионе «Ред Булл Арена» команды подходят в приподнятом настроении. «Лейпциг» еще попытается навязать борьбу лидерам, а «Герта» сохраняет шансы побороться за первую шестерку.