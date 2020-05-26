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РБ «Лейпциг» — «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:12

РБ «Лейпциг» и «Герта» сыграют в 28 туре немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

РБ «Лейпциг»

Команда Юлиана Нагельсмана наконец-то победила в чемпионате Германии и прервала серию из ничейных матчей. В минувшее воскресенье РБ «Лейпциг» уничтожил в гостях «Майнц», забив сопернику пять безответных голов, а Тимо Вернер оформил хет-трик.

Эта победа позволила «Быкам» вернуться в первую тройку, но теперь отставание от «Боруссии» уже не минимальное, а в три очка.

«Герта»

На ряду с «Баварией», «Байером» и «Боруссией», берлинский клуб стал самым успешным после рестарта чемпионата Германии.

«Герта» выиграла два матча кряду, разгромив в гостях «Хоффенхайм» (3:0), а также уничтожив в дерби «Унион» (4:0). Шесть набранных очков дали возможность «Старой даме» подняться на одиннадцатую строчку в рейтинге.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа РБ «Лейпциг» — 1.366
  • Ничья – 5.500
  • Победа «Герта» — 8.210

Статистика

  • «Лейпциг» выиграл четыре последних матча против «Герты»
  • В шести предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум 3 гола.
  • В пяти последних матчах «Герты» в Бундеслиге было забито не меньше трех голов.

Прогноз

К матчу на стадионе «Ред Булл Арена» команды подходят в приподнятом настроении. «Лейпциг» еще попытается навязать борьбу лидерам, а «Герта» сохраняет шансы побороться за первую шестерку.

В очных встречах соперники играют результативно и без оглядки на оборону. Полагаем, что и в этот раз команды сыграют результативно. Предлагаем ставку на ТБ(3), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.598.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
gcfkvcau9zm9
gcfkvcau9zm9
вчера в 14:43
Должна быть легкая победа Лейпцига. Если ни каких сюрпризов не произойдет.
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