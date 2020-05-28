«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1590646738

28 мая 2020, 09:18

В 29 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет при пустых трибунах против «Айнтрахта». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Вольфсбург»

«Волки» среди недели преподнесли своим болельщикам приятный сюрприз, разгромив в гостях набравший ход «Байер» (4:1).

За счет этой победы «Вольфсбург» сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице и не подпустил к себе ближайших конкурентов в борьбе за путевку в Лигу Европы.

«Айнтрахт»

«Орлы» продолжают находится в затяжной кризисе, который лишь изредка прерывается в текущем сезоне.

В минувший вторник «Айнтрахт» чудом избежал поражения в домашнем поединке с «Фрайбургом», отыгравшись с 1:3, тем самым спася для себя одно очко (3:3). Сейчас команда Адольфа Хюттера опустилась на четырнадцатую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» — 2.00

Ничья – 3.810

Победит «Айнтрахт» — 3.730

Статистика

В матче первого круга «Вольфсбург» уверенно обыграл «Айнтрахт» в гостях (2:0).

«Айнтрахт» проиграл три последних гостевых матча в чемпионате Германии.

В пассиве «Вольфсбурга» только одно поражения в пяти предыдущих поединках Бундеслиги.

Прогноз

Длительный карантин, похоже, только усугубил дела внутри клуба из Франкфурта. Игра «Орлов» сейчас далека от идеала и выглядит крайне обреченно, особенно в обороне.

«Вольфсбург» уже побеждал своего оппонента в текущем сезоне и вполне может повторить этот результат в грядущей встрече. Предлагаем ставить на победу хозяев, за которую БК Pinnacle дает выгодный коэффициент 2.00.