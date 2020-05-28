«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 29 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет при пустых трибунах против «Айнтрахта». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Вольфсбург»
«Волки» среди недели преподнесли своим болельщикам приятный сюрприз, разгромив в гостях набравший ход «Байер» (4:1).
За счет этой победы «Вольфсбург» сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице и не подпустил к себе ближайших конкурентов в борьбе за путевку в Лигу Европы.
«Айнтрахт»
«Орлы» продолжают находится в затяжной кризисе, который лишь изредка прерывается в текущем сезоне.
В минувший вторник «Айнтрахт» чудом избежал поражения в домашнем поединке с «Фрайбургом», отыгравшись с 1:3, тем самым спася для себя одно очко (3:3). Сейчас команда Адольфа Хюттера опустилась на четырнадцатую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» — 2.00
- Ничья – 3.810
- Победит «Айнтрахт» — 3.730
Статистика
- В матче первого круга «Вольфсбург» уверенно обыграл «Айнтрахт» в гостях (2:0).
- «Айнтрахт» проиграл три последних гостевых матча в чемпионате Германии.
- В пассиве «Вольфсбурга» только одно поражения в пяти предыдущих поединках Бундеслиги.
Прогноз
Длительный карантин, похоже, только усугубил дела внутри клуба из Франкфурта. Игра «Орлов» сейчас далека от идеала и выглядит крайне обреченно, особенно в обороне.
«Вольфсбург» уже побеждал своего оппонента в текущем сезоне и вполне может повторить этот результат в грядущей встрече. Предлагаем ставить на победу хозяев, за которую БК Pinnacle дает выгодный коэффициент 2.00.