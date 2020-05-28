Рейтинг! Топ-10 классных шведов в РПЛ

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28 мая 2020, 12:06

«Соккер.ру» продолжает изучать сильнейших легионеров российского чемпионата. На очереди — парни с тремя коронами на груди!

10 место. Кристоффер Олссон («Краснодар») — 38 матчей, 1 гол

Шведский полузащитник выступает за «Краснодар» с начала прошлого года, но пока о нем не сложилось цельного впечатления. Расхожее выражение «ни рыба ни мясо» — это как раз о Кристоффере, потому что Олссон вроде бы знает, с какой стороны подходить к мячу и точно не безнадежный футболист, но в то же время трудно назвать его сильные стороны: есть всего понемногу и нет ничего конкретного. Хороший сценарий для Кристоффера — стать универсальным солдатом, прибавив хотя бы в «физике», плохой — так и остаться неприкаянным.

9 место. Себастьян Хольмен («Динамо») — 92 матча, 1 гол

Из своих 92 матчей в составе «бело-голубых» треть Хольмен провел в ФНЛ , а пришел в «Динамо» за несколько месяцев до первого в истории вылета из элиты, то есть стал частью большого провала. В старательности Себастьяну не откажешь, болельщики запомнили его самоотверженность, блестящую лысину и солнечную улыбку, но высококлассным защитником Хольмена назвать сложно при всем уважении.

8 место. Деннис Хаджикадунич («Ростов») — 25 матчей, 1 гол

А вот из Денниса, в отличие от упомянутого выше Хольмена, еще может вырасти классный центрбек, он уже за время выступлений в составе «Ростова» добился ощутимого прогресса, завоевал место в стартовом составе и продолжает прислушиваться к подсказкам Валерия Карпина, чтобы расти в профессиональном плане. У Хаджикадунича хорошие задатки, но ему еще предстоит освоить премудрости игры в обороне и набрать мышечную массу. Но Деннису-то всего 21 год, вся его карьере впереди.

7 место. Джордан Ларссон («Спартак») — 21 матч, 8 голов

Легенда «Спартака» Тихонов назвал тех, кто привез Ларссона в «Спартак», бессовестными людьми, но Андрей Валерьевич ошибся в оценке по горячим следам и уже зимой говорил, что Джордан полезен в качестве нападающего, который дает скорость в атаке, умело открывается в штрафной площади и классно завершает в касание. Кононов этого не понимал и ставил сына Хенрика на правый фланг, а при Тедеско у Ларссона-младшего 6 голов и 2 «ассиста» в 12 матчах — отличная статистика. Не повернется язык назвать Джордана «пассажиром» в красно-белой лодке.

6 место. Маркус Берг («Краснодар») — 26 матчей, 6 голов

Этому шведскому форварду тоже прилетело в России: еще один эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров сравнил Маркуса с деревом, но вскоре Берг доказал, что в 33 года не разучился забивать голы и на уровне РПЛ выглядит вполне добротным форвардом. Кстати, кто помнит, как сам Быстров играл в футбол в свои 33 года?

5 место. Ким Чельстрем («Спартак») — 67 матчей, 5 голов

Свои лучшие годы шведский хавбек провел в «Лионе», за который сыграл почти три сотни матчей, а в «Спартак» приехал уже в 30 лет, хотя был еще полон энергии. Ким запомнился своим профессионализмом и человеческими качествами, хотя есть мнение, что способностями и опытом шведа в «Спартаке» распорядились не на 100%, да и тренерская чехарда вмешалась: приехал к Эмери, потом играл у Карпина, который решил делать ставку на Глушакова с Тино Костой, съездил в аренду в лондонский «Арсенал», где выиграл Кубок Англии, вернулся к Мурату Якину и после неудачного для «красно-белых» сезона покинул Москву.

4 место. Расмус Эльм ( ЦСКА ) — 60 матчей, 5 голов

Расмусу нелегко было стать профессиональным спортсменом из-за неизлечимой болезни желудка, но с учетом этого обстоятельства Эльм построил классную карьеру: поиграл в Нидерландах и России, четыре десятка раз надевал футболку национальной сборной Швеции. В ЦСКА Расмус был мозговым центром и сыграл важную роль в 2013-2014 годах, когда армейцы выиграли два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России.

3 место. Виктор Классон («Краснодар») — 94 матча, 32 гола

Если нужно выбрать самого яркого и зрелищного шведа в РПЛ без объемного учета обстоятельств, то лавры достанутся Виктору Классону, который именно в «Краснодаре» вырос в игрока экстра-класса по меркам РПЛ . Для полного понимания к 32 голам нужно добавить 22 результативные передачи — представьте, какое влияние на атаку «быков» оказывал швед в предыдущих сезонах. Увы, уже почти год не видели Виктора на поле: в начале прошлого лета он получил тяжелейшую травму в расположении национальной сборной. Желаем полностью восстановиться и снова играть в футбол!

2 место. Андреас Гранквист («Краснодар») — 181 матч, 10 голов

Один из сильнейших центральных защитников, какого видела Российская Премьер-Лига. На протяжении пяти лет Андреас был столпом обороны «Краснодара», дослужился до звания капитана и был лидером южного клуба по всем параметрам. Гранквист не только умело исполнял свои прямые обязанности, но и регулярно как для защитника забивал важные голы. Жаль только, так ничего и не выиграл с «Краснодаром», зато стал стопроцентной легендой молодого клуба.

1 место. Понтус Вернблум ( ЦСКА ) — 224 матча, 22 гола