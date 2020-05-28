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Рейтинг! Топ-10 классных шведов в РПЛ

28 мая 2020, 12:06
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Вернблум Понтус
Вернблум Понтус
Полузащитник
Гранквист Андреас
Гранквист Андреас
Защитник
Классон Виктор
Классон Виктор
Полузащитник
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«Соккер.ру» продолжает изучать сильнейших легионеров российского чемпионата. На очереди — парни с тремя коронами на груди!

10 место. Кристоффер Олссон («Краснодар») — 38 матчей, 1 гол

Шведский полузащитник выступает за «Краснодар» с начала прошлого года, но пока о нем не сложилось цельного впечатления. Расхожее выражение «ни рыба ни мясо» — это как раз о Кристоффере, потому что Олссон вроде бы знает, с какой стороны подходить к мячу и точно не безнадежный футболист, но в то же время трудно назвать его сильные стороны: есть всего понемногу и нет ничего конкретного. Хороший сценарий для Кристоффера — стать универсальным солдатом, прибавив хотя бы в «физике», плохой — так и остаться неприкаянным.

9 место. Себастьян Хольмен («Динамо») — 92 матча, 1 гол

Из своих 92 матчей в составе «бело-голубых» треть Хольмен провел в ФНЛ, а пришел в «Динамо» за несколько месяцев до первого в истории вылета из элиты, то есть стал частью большого провала. В старательности Себастьяну не откажешь, болельщики запомнили его самоотверженность, блестящую лысину и солнечную улыбку, но высококлассным защитником Хольмена назвать сложно при всем уважении.

8 место. Деннис Хаджикадунич («Ростов») — 25 матчей, 1 гол

А вот из Денниса, в отличие от упомянутого выше Хольмена, еще может вырасти классный центрбек, он уже за время выступлений в составе «Ростова» добился ощутимого прогресса, завоевал место в стартовом составе и продолжает прислушиваться к подсказкам Валерия Карпина, чтобы расти в профессиональном плане. У Хаджикадунича хорошие задатки, но ему еще предстоит освоить премудрости игры в обороне и набрать мышечную массу. Но Деннису-то всего 21 год, вся его карьере впереди.

7 место. Джордан Ларссон («Спартак») — 21 матч, 8 голов

Легенда «Спартака» Тихонов назвал тех, кто привез Ларссона в «Спартак», бессовестными людьми, но Андрей Валерьевич ошибся в оценке по горячим следам и уже зимой говорил, что Джордан полезен в качестве нападающего, который дает скорость в атаке, умело открывается в штрафной площади и классно завершает в касание. Кононов этого не понимал и ставил сына Хенрика на правый фланг, а при Тедеско у Ларссона-младшего 6 голов и 2 «ассиста» в 12 матчах — отличная статистика. Не повернется язык назвать Джордана «пассажиром» в красно-белой лодке.

6 место. Маркус Берг («Краснодар») — 26 матчей, 6 голов

Этому шведскому форварду тоже прилетело в России: еще один эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров сравнил Маркуса с деревом, но вскоре Берг доказал, что в 33 года не разучился забивать голы и на уровне РПЛ выглядит вполне добротным форвардом. Кстати, кто помнит, как сам Быстров играл в футбол в свои 33 года?

5 место. Ким Чельстрем («Спартак») — 67 матчей, 5 голов

Свои лучшие годы шведский хавбек провел в «Лионе», за который сыграл почти три сотни матчей, а в «Спартак» приехал уже в 30 лет, хотя был еще полон энергии. Ким запомнился своим профессионализмом и человеческими качествами, хотя есть мнение, что способностями и опытом шведа в «Спартаке» распорядились не на 100%, да и тренерская чехарда вмешалась: приехал к Эмери, потом играл у Карпина, который решил делать ставку на Глушакова с Тино Костой, съездил в аренду в лондонский «Арсенал», где выиграл Кубок Англии, вернулся к Мурату Якину и после неудачного для «красно-белых» сезона покинул Москву.

4 место. Расмус Эльм (ЦСКА) — 60 матчей, 5 голов

Расмусу нелегко было стать профессиональным спортсменом из-за неизлечимой болезни желудка, но с учетом этого обстоятельства Эльм построил классную карьеру: поиграл в Нидерландах и России, четыре десятка раз надевал футболку национальной сборной Швеции. В ЦСКА Расмус был мозговым центром и сыграл важную роль в 2013-2014 годах, когда армейцы выиграли два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России.

3 место. Виктор Классон («Краснодар») — 94 матча, 32 гола

Если нужно выбрать самого яркого и зрелищного шведа в РПЛ без объемного учета обстоятельств, то лавры достанутся Виктору Классону, который именно в «Краснодаре» вырос в игрока экстра-класса по меркам РПЛ. Для полного понимания к 32 голам нужно добавить 22 результативные передачи — представьте, какое влияние на атаку «быков» оказывал швед в предыдущих сезонах. Увы, уже почти год не видели Виктора на поле: в начале прошлого лета он получил тяжелейшую травму в расположении национальной сборной. Желаем полностью восстановиться и снова играть в футбол!

2 место. Андреас Гранквист («Краснодар») — 181 матч, 10 голов

Один из сильнейших центральных защитников, какого видела Российская Премьер-Лига. На протяжении пяти лет Андреас был столпом обороны «Краснодара», дослужился до звания капитана и был лидером южного клуба по всем параметрам. Гранквист не только умело исполнял свои прямые обязанности, но и регулярно как для защитника забивал важные голы. Жаль только, так ничего и не выиграл с «Краснодаром», зато стал стопроцентной легендой молодого клуба.

1 место. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 224 матча, 22 гола

Можно по-разному относиться к Понтусу — а такие игроки никогда не вызывают симпатий, если играют за соперников, но нужно признать очевидный факт: Вернблум в ЦСКА — это образец эффективности, универсализма, волевых и лидерских качеств. Да и успешности, чего уж там! Армейцы с Понтусом в составе выиграли три чемпионата России, а швед разве что в воротах не играл: грыз противников в опорной зоне, переходил в оборону, когда тамошним ветеранам была нужна помощь, а напоследок поиграл даже в атаке. Идеальный солдат.

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CSKA2012
CSKA2012
29 мая в 23:46
Его надо было оставить тогда никакого спада у молодника не было или старик Понтус размажет в раздевалке!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
29 мая в 08:31
Ты сказал что он ломал ближайшего игрока. Кто именно из за его подката или из за его грубости не смог доиграть матч или выбыл из за травмы на большой срок? Понтус был грубым игроком не щадил никого ни себя ни соперников ни даже своих. Вот такого игрока не хватает сейчас ЦСКА
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
28 мая в 22:11
Ближайших. У тебя на эмблеме герб Цска, будто бы ты не знаешь, как играет Вернблум, вышел на поле, подкат, жёлтая карточка, классика. Статистику по его ж.к знаешь?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
28 мая в 18:54
И кого же он поломал?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
28 мая в 18:29
Вернублума помню, просто чел выходил на поле и ломал ближайшего игрока, крутой парень:)
Suriand
Suriand
28 мая в 14:23
Не люблю ЦСКА по понятным причинам,но не признать вклад Понтуса в успехи армейского клуба нельзя,действительно универсальный солдат,выгрызал центр поля,страховал защитников,да и как центр форвард мог сыграть если нужно.
DAD81
DAD81
28 мая в 14:22
Место Вернблума в этом ТОПе вообще не может подвергаться сомнению. Однозначно лучший!!! Спасибо тем, кто привез его в ЦСКА!
Армейская душа
Армейская душа ответ Литейный 4 (раскрыть)
28 мая в 14:13
Например, - ... Ах да - от тебя же этого ждать не стоит. Как и ото всех, кто подобную ересь пишет )))

P.S. Вернблум - топ!
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 мая в 14:02
Идея хорошая. Не спорю) Места я бы убрал) но о вкусах не спорят.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
28 мая в 13:51
Вернблум это пол команды
Brooklyn888
Brooklyn888
28 мая в 13:40, ред.
Вернблум хороший игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Legend 6 (раскрыть)
28 мая в 13:23
Субъективное мнение автора, но вполне адекватное. Тут важно не место , а сама идея : напомнить о шведах , которые оставили свой след в РПЛ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Литейный 4 (раскрыть)
28 мая в 13:19
Назови хоть ОДНОГО получившего травму от Понтуса.
Таких просто НЕТ. Не гони пургу.ГЫ,ГЫ.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Литейный 4 (раскрыть)
28 мая в 13:19
Кого он сломал??? А в сравнении с Гацканом и Тарасовым, он просто ангел!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 мая в 13:16
Согласен с Чистяковым, Понтус -- идеальный солдат. играл жёстко, но не жестоко, травм соперникам не наносил. Сейчас бы такого опорника !
NbKA555
NbKA555
28 мая в 12:55
Ждём список из следующей страны !Очень интересные списки !
Legend 6
Legend 6
28 мая в 12:47
Как заставляли игроков по местам? На чем основывался выбор?
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
28 мая в 12:47
а в зените одни второсортные арги))) ахахха
Danrog
Danrog
28 мая в 12:41
Ларрссон самый лучший.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 мая в 12:40
Хороши шведы тут вопросов даже нет. Но оборотня с клыками запомню не то, что надолго, а до конца).
VAN ARM
VAN ARM
28 мая в 12:32
понтус просто хорош!!
makkie
makkie
28 мая в 12:13
Добротных шведов-работяг хватало.
Сейчас наверное начнут прибывать молодые, перспективные, но не замеченные другими скаутами игроки. Экономия из-за кризиса.
Литейный 4
Литейный 4
28 мая в 12:08
Вернблум не плох, но кости любит ломать соперникам. Гыгыгы
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