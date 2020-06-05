По стопам Аршавина, Кавани или Шевченко. Ответственный шаг форварда «Зенита»

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вчера, 21:30

Семак поймет, если основной форварды команды уйдет. «Соккер.ру» разбирает симпатичные варианты.

Сергей Богданович не притворяется, как генеральный директор «Зенита», что не знает об интересе к Сердару со стороны других клубов:

Сейчас Азмун – игрок «Зенита». Но что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост – самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться – найти ушедшему замену.

О том, как «Зенит» потенциально может заменить Азмуна – уже рассказывали, но Семак поднял другую важную тему. В определенный момент звезда РПЛ должна задуматься о «профессиональном росте», и очевидно, что полтора удачных сезона иранца в «Зените» вместе с прежними яркими отрезками – например, в «Ростове», позволяют 25-летнему форварду идти дальше.

Опасный, но интересный – «Арсенал»

Говорят, что Артета связывался с Аршавиным и расспрашивал о нападающем. Это не значит, что Азмун перейдет в «Арсенал», но если в списке Микеля 5-6 фамилий, то испанцу логично набрать номер Андрея, с которым раньше играли, и поинтересоваться, насколько Сердар прилежный на тренировках, как он вообще смотрится на дистанции? Отчет скаутов – одно, а оценка Аршавина, который смотрит много матчей «Зенита» — другое. Варга прав – сейчас «Арсенал» будет осторожно покупать, но учтите, что друзья Ляказетт и Обамеянг могут покинуть «канониров» этим летом. Понятно, что фанаты вряд ли ждут ставку на Азмуна в качестве основного – в этом опасность для Сердара, но иранец в АПЛ может рвать жилы так, как никогда в РПЛ . Аршавина долго не хватило даже в Англии, такой уж он человек, но нынешний форвард «Зенита» — другой, и ему проще – надо меньше бегать, достаточно бить в цель.

Скучный и бессмысленный – «Милан»

Раньше переход любого форварда «Зенита» в «Милан» называли бы большой сделкой и шагом вперед в карьере. Сейчас за «россонери» может доигрывать Златан, но тут как выбор Рибери между «Локомотивом» и «Фиорентиной» — понятно, за какой город и страну проголосовала жена Франка и его семья. Серия А круче, чем РПЛ , в этом нет сомнений, но само состояние «Милана» удручает. У Пиоли не получается выдать хотя бы яркую серию побед, Ибрагимович с травмой и еще может покинуть клуб. Форвард им нужен, но Азмун может оказаться в положении Пёнтека. Дебютирует с голами, а через паузу «Милан» решит, что надо искать человека с опытом в топ-5, вроде Златана или Гонсало Игуаина, как раньше. Опасно идти в нынешний «Милан», не советуем.

Неочевидный и крутой – «Лестер»

Когда Азмуном интересовался «Кристал Пэлас», то это открывало путь в АПЛ , но в середину таблицы, а вот «Лестер» в этом сезоне идет мощно, может попасть в Лигу чемпионов. У Роджерса поставленный футбол, молодые игроки у Брендана в составе лисьего клуба прогрессируют – Союнджу, Мэддисон, Тилеманс, Чилуэлл и Барнс прибавляют. В коллективе, где опытные рядом с молодыми, и где порой играют «4-1-2-1-2», Азмун может найти себя. Конечно, «Лестер» обжегся на Мусе и может скептически относиться к ставкам из РПЛ , однако Азмун – другой игрок. Учтите, что Варди может летом лишиться поддержки того же Мэддисона, а сильного форварда найти проще, чем атакующего хавбека – Азмун может занять место Ихеаначо в атаке «Лестера», который изменит состав и, возможно, даже тактику. Варди уже 33 года, Сердару – 25, так что «лисы» легко могут сделать ставку на иранца – и в качестве напарника Джейми, в качестве потенциальной замены в будущем. А для Сердара важно, что «Лестер» знает, что делает – в такие клубы переходить спокойнее.

Вариант мечты и вызова – «Атлетико»

Не верится, что Азмун пройдет кастинг в клуб, где настолько высока планка успеха у центральных нападающих. За «Атлетико» играли Торрес, Агуэро, Вилья, Манджукич, Диего Коста, однако есть и случай Мораты, который пока не заиграл. Также есть одна причина, почему Симеоне может выбрать именно Азмуна. И причина – в Жоау Фелише. Очевидно, что второму форварду, за которого «Атлетико» отвалил дикие деньги, не подходят Мората и Диего Коста в качестве напарников. И Кавани может не подойти. Вот тут на первый план выходит Азмун, что умеет занять всю штрафную, но при этом не мешать форварду в оттяжке – в «Зените» это Дзюба. Скауты «Атлетико» Сердара точно изучали, хотя вероятность такого трансфера невысокая, ведь Диего Коста пока не покинул Мадрид, а других кандидатов у Симеоне полно.

Увлекательный и непростой – «Наполи»

«Арсенал» и «Атлетико» могли включить Азмуна лишь в расширенный список. «Милану» может отказать сам «Зенит». Например, по цене не сойдутся. А «Наполи» — реальный вариант. По стопам Кавани идти проще всего, южане нуждаются в центральном форварде. У Милика всего девять мячей, да и играет поляк далеко не всегда. Времена Кавани и Игуаина остались позади, Гаттузо нужен форвард, который будет хитрее и стабильнее, чем Аркадиуш. Кроме того, Инсинье и Мертенс могут синхронно покинуть Неаполь этим летом, Льоренте уже 35 лет – максимум подходит на роль джокера, а Кальехон не является прямым конкурентом Азмуну, играет на фланге, да и ему уже немало лет – 33. И у Лосано не получается. Гаттузо точно интересно сотрудничество с Азмуном, «Наполи» не в зоне ЛЧ – что плохо, но будет перестраивать атаку – что для Сердара хорошо. Впрочем, Де Лаурентис является жадным футбольным торговцем, могут не сойтись с «Зенитом» по цене.

Но российскому чемпиону нельзя проваливать переговоры с потенциальным покупателем, которые предоставит Азмуну игровую практику и не обидит петербуржцев финансово. Ведь надо показывать игрокам команды, что их может ждать предложение от ПСЖ – а к Паредесу также приглядывалась «Боруссия» Д, которая подписала в итоге еще одного бывшего игрока «Зенита» — Витселя, или от клубов Серии А или АПЛ .

Здорово, что у Азмуна получилось в «Зените», но важно приветствовать желание расти, как это делает Семак. Не лишним также будет услышать президента РФС Дюкова – расходы клубов сократились незначительно, а доходы упали более чем наполовину. Конкретно «Зенит» спасает спонсорский контракт, однако им нужны деньги от ТВ-контракта, других спонсоров, важно зарабатывать в дни матчей.

А поскольку всем известно, что у петербуржцев с отрывом самый большой бюджет в РПЛ – их потери количественно ощутимее. Значит, Азмуну надо найти клуб, где его оценят в кругленькую сумму, и только часть денег потратить на новичка. Важно все идеально спланировать, чтобы и команда Семака не потеряла в качестве, и Сердар получил шанс там, где он нужен.