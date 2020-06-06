«Ушла мишура, выглядит великолепно». Вагнер Лав возвращается в ЦСКА?

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06 июня 2020, 10:03

«Соккер.ру» отмечает, что Ганчаренко следил за формой Лава, а Гинеру не помешает подарок на юбилей.

Вернуть Вагнера — прекрасная идея, поскольку почти не влияет на другие планы ЦСКА по усилению состава. Но появление Лава может связать нечемпионское настоящее с титулованным прошлым. Да и в футбол играть не разучился.

Показателен один из прошлогодних голов за «Коринтианс». Лав побежал за безнадежным мячом, пока защитники ошибочно требовали офсайд, достал его, поскользнувшись, увернулся от вратаря, который сразу начал симулировать нарушение, которого не было – сам чуть не продырявил ногой Лаву живот.

Форвард резко поднялся, прочитал подкат защитника, увильнул от второго и забил в пустые ворота. Вагнер побежал праздновать мяч, пока его соперники махали руками к арбитру, забил чистый гол, причем в стиле, который Чалову не свойственен.

Показательно, что Лав умеет как раз то, чего не хватает нынешней атаке ЦСКА . Забить головой – рост не мешает, выбор позиции шикарный. Реализовать пенальти – Лав забил 12 мячей с «точки» подряд без промахов за четыре года. И сыграть в касание.

В принципе, Ганчаренко целый карантин делился разными словами одной мыслью – хочет, чтобы в его команде был баланс молодых и ветеранов в разных линиях, как в «Локомотиве», который пару лет выше в таблице и играет в Лиге чемпионов.

В конце мая в разговоре с Нобелем Арустамяном главный тренер ЦСКА вот так оценил состояние бразильского форварда, напомнив, что нынешнее поколение «армейцев» уже Вагнера не знает:

Мы полтора года назад играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые футболисты знали, что Вагнер был в ЦСКА . Но не знали, что он из себя представляет. А потом они говорили: «Мы не знаем, как к нему подобраться».

Мы понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. Ушла какая-то мишура, он стал действовать надежнее, более рационально. В 36 лет он выглядит великолепно.

Учитывая, насколько Виктор Михайлович обычно скуп на подобные комплименты, явно подсунул фанатам ЦСКА «пасхалку» — скрытое сообщение, что Вагнера ведут, с ним могут заключить новый контракт. Причем обратите внимание на важную оговорку – Лаву пока лишь 35 лет, хотя день рождения скоро – 11 июня, на следующей неделе. Но белорусский тренер уже смотрел на форварда с прицелом на будущее, сам Ганчаренко мысленно представляет бразильца в составе ЦСКА . И это важно, ведь против воли тренера такой переход не имеет значения.

Плюс удачно совпало, что Лав смог разорвать контракт с «Коринтиансом» по обоюдному согласию. Причем ушел так, поскольку у него неплохие отношения с руководством клуба, он носил капитанскую повязку, и фанаты к нему относились благосклонно, судя по комментариям под его прощальным постом. Но это не удивительно, ведь поклонники «народной команды» из Сан-Паулу помнят, что в 2015-м году уже тогда не юный Вагнер Лав забил 14 голов в Серии А, показал рядом с Жадсоном – бывшим хавбеком «Шахтера», хороший футбол и сделал «Коринтианс» чемпионами.

«Тимау» стали потом первыми через два года, уже без Вагнера Лава, а блудный сын Гинера успел поиграть за «Монако» и спас «Аланьяспор» от вылета в чемпионате Турции, забив 23 гола в 28 играх – выиграл звание лучшего снайпера не последней лиги Европы всего три года назад. Поскольку Вагнер обожает путешествовать, то оказался в «Бешикташе» — где и пересекся с ЦСКА в спарринге, но поскольку не сыграл достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, то вернулся в Сан-Паулу.

Конечно, нынешний Вагнер Лав не может играть постоянно, но смысл четвертого возвращения в ЦСКА другой. Во-первых, Гинеру исполнилось 60 лет, а что можно подарить такого, кроме встречи со старым знакомым, чтобы на душе стало светлее? Во-вторых, ЦСКА получит процент от 7 миллиардов рублей, которые «Почта России» заплатит за аренду офисных помещений на « ВЭБ Арене» — заключили контракт на пять лет.

Сумма немаленькая, получается около 18 млн евро в год. Даже если из них лишь маленькая часть пойдет на клуб – председатель ВЭБ Шувалов говорил, что получится увеличить денежный поток на 70 %, а не 70 % от всех денег достанется ЦСКА , то средств на подписание короткого контракт с Вагнером хватит. В дни, когда не являлся свободным агентом, или когда лет пять назад финансовые запросы были выше, «армейцам» такой контракт не был выгодным.

Сейчас же Лава непривычно для себя положительно оценил Ганчаренко – словно еще в конце мая что-то знал, но не мог сказать. А Бабаев заявил, что иногда аналитические конторы сливают информацию, чьи данные запрашивали те или иные скауты. То есть если вы ждете в ЦСКА канадца Ларина, которого фанаты могли называть «Андрюха, по коням», то можете ошибиться – им интересовались, но не обязательно договорятся.

А вот знаменитый Ваня – выдержанный временем, чемпионский и до сих пор вызывающих у фанатов ЦСКА приятные эмоции, может зайти в состав. Причем места хватит всем – и новому форварду, и Лаву. В 36 лет понимает, что придется чаще выходить на замену, но замен в футболе теперь может стать больше, а у Ганчаренко не особо много форвардов, как знаете. Моменты в целом были, а реализация хромала даже у Чалова, что стал лучшим снайпером РПЛ в прошлом сезоне.

Бразилец может помочь. Например, Вагнер в конце 2018-го играл с «Бешикташем» в Лиге Европы и забил три мяча. Сколько там получилось наклепать «Ференцварошу», «Эспаньолу» и «Лудоргорцу» у молодого состава Ганчаренко в Лиге Европы в 2019-м? Ровно три мяча, но в шести играх всей командой. А если бы Вагнер Лав был в заявке ЦСКА в том же 2018-м в играх против чешской «Виктории», то «армейцы» могли после побед над «Реалом» финишировать выше четвертого места.

Если сейчас ЦСКА попадет в Лигу Европы, а там надо будет забить один гол по цене миллионов премиальных УЕФА , то наличие опытного форварда – большой бонус. И сейчас обе стороны настроены на сделку. Лав точно не откажется от предложения ЦСКА – даже у себя на странице недавно выложил ролик, как молодой российский парень Дмитрий, живущий в США , был рад впервые в жизни увидеть игру Вагнера вживую и получить его футболку.

Бразилец держит связь, у бразильца точно осталось его обаяние. Впрочем, кроме очевидного эмоционального эффекта – у фанатов ЦСКА меньше положительных эмоций, чем они привыкли, а Вагнер равно любовь, есть практический аспект. Ганчаренко оценивал форварда, как скаут – отметил, что теперь более внимательно относится к физике (а иначе нельзя, если играешь в 35-36 лет), что «ушла мишура». Чалову такой учитель пригодится точно.

Шкурин, пусть даже прыгнет выше головы, не станет нападающим уровня Вагнера Лава. Даже того Вагнера, что сейчас. Понимание футбола нельзя найти за месяцы, а Лав играл за сборную Бразилии и забивал во всех клубах, за которые выступал. Его возвращение может напомнить успешный камбэк известного американского актера и комика Дэйва Шаппела. Человек на годы пропал, а потом раз – вернулся, и снова любимец в США .

Старый конь борозды не портит, хотя глубоко не пашет? А ЦСКА и не нужно, чтобы Вагнер играл 30 матчей за сезон и забил 15 голов. Достаточно воодушевлять публику присутствием, удачно выходить в основе, когда готов физически – а форвардам не так уж сложно даже в 36 находится в нормальной форме, у них вовлечение в игру меньше, чем у хавбека или защитника, бегать можно меньше.

Также Вагнеру важно забивать мячи после появлений со скамейки – ЦСКА часто не хватает вариантов, чтобы дожать соперника. И все это умеет. Причем Лав, судя по тому, как выглядит, возмужал. Не только из-за смены прически, но и потому, что прошли годы, бурная молодость осталась позади, дети подрастают, уже несолидно чудить. А привычка возвращаться не ушла – по несколько раз за карьеру появлялся в ЦСКА , «Фламенго» и «Коринтиансе».

Гинер, который такое решение может принять только единолично, ведь никто лучше него Вагнера из «армейцев» не знает, не должен бояться выдать форварду годовой контракт. Если не получится, то ностальгия окупит вложения – фанаты ЦСКА такой ход оценят, и ничем подобная сделка не хуже, например, попытки заставить Широкова все-таки выдать хороший отрезок в футболке его родного «армейского» клуба.

Вагнер Лав – любимчик фанатов, Вагнер Лав – лучший снайпер ЦСКА в новейшей истории и в чемпионатах России. Невероятно опытный и при этом живой, неудобный для чужой обороны нападающий. Если пробежитесь по списку форвардов РПЛ , то не найдете много тех, к кому не подобраться, а Лав – из породы хитрых футболистов. Не каждого иностранного легионера стоит возвращать в РПЛ , но Вагнер – легенда ЦСКА , его можно.

Физически бразилец не как Ибрагимович, что в почти 39 лет загнал беднягу Пентека в Берлин одним появлением в «Милане». Однако в РПЛ и не привыкли к Златанам. ЦСКА может пригодиться возрастной форвард, если речь о футболисте класса Вагнера. Раньше вернуть Лава в состав мешал фактор денег – нет сомнений, что знакомая мысль посещала головы Бабаева и Гинера, но они не привыкли разбрасываться средствами.

Теперь же, когда Вагнер стал свободным агентом, да и вряд ли потребует невероятные условия личного соглашения, это правильный шаг. Если найдутся форварды круче – Лав будет играющим тренером, достаточно стать живым примером на тренировках для Чалова, чтобы окупить вложения. А если нет – Вагнер может сыграть один идеальный решающий матч, и снова оправдает свой контракт.

О чем тут вообще спор, если ЦСКА оплатил аренду и зарплату в первой части сезона бесполезному Лукасу Сантосу, но никто в этом случае не предлагал линчевать тренерский штаб, скаутов и Бабаева за ошибку? Гинеру не стоит долго думать, возвращение Вагнера Лава – крутой шаг. Бразильцу для успеха предприятия достаточно быть собой и оставаться профессионалом. Судя по тому, как выглядит сейчас – нет проблем ни с первым, ведь фирменная улыбка при нем, ни со вторым пунктами.