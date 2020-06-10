«Севилья» — «Бетис»: прогноз и котировки БК Pinnacle

В первом поединке после рестарта испанской Ла Лиги сыграют «Севилья» и «Бетис». Представляем прогноз и обзор котировок на этот матч от БК Pinnacle.
«Севилья»
Текущий сезон Ла Лиги под руководством Хулена Лопетеги «Нервионцы» проводят достаточно ровно. На карантин «Севилья» ушла в статусе третьей команды чемпионата Испании, но преимущество над «Реал Сосьедадом» и «Хетафе» минимальное.
Примечательно, что лучших результатов в проходящей кампании команда добивается в гостевых встречах. Так, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» выиграла лишь 6 из 13 матчей. В последнем поединке Примеры «Нервионцы разделили очки в гостях с „Атлетико“ (2:2), доведя серию без поражений до четырех встреч.
„Бетис“
„Зеленые“ в этом сезоне откровенно не впечатляют, учитывая размер финансовых влияний в трансферы, которые руководство клуба организовало прошлым летом.
Двенадцатая строчка в турнирной таблице и отставание от зоны еврокубков в девять пунктов явно не тот результат, который ожидали на финише сезона наблюдать болельщики „Бетиса“.
Накануне приостановки чемпионата подопечные Хоана Руби преподнесли приятный сюрприз своим поклонникам, когда в родных стенах оставили без очков сам „Реал“ (2:2). Этой викторией „Огурцы“ прервали серию без побед, которая насчитывала шесть туров кряду.
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Севилья“ — 1.909
- Ничья – 3.860
- Победит „Бетис“ — 4.110
Статистика
- „Севилья“ выиграла 3 из 5 последних домашних матча у „Бетиса“.
- „Севилья“ проиграла только 1 из последних 10 домашних матчах во всех турнирах.
- „Бетис“ не выигрывал в пяти предыдущих выездных матчах Ла Лиги.
- В 4 из 5 последних матчах „Бетиса“ в чемпионате забивалось минимум 3 гола.
Прогноз
„Севилья“ на финише этого сезона будет разрываться между двух огней. Команде нужно сохранить место в ТОП-4 Ла Лиги, а также попутно готовится к матчам плей-офф Лиги Европы.
У „Бетиса“ не сказать, что дела стали налаживаться, но выигрыш у одного из лидеров чемпионата в последнем туре, должен был придать эмоциональный импульс команде.
Очные дуэли соперников регулярно завершаются результативно, полагаем, что на этот раз команды также не станут отсиживаться в обороне. Ставку на ТБ(2.5) в БК Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.90.