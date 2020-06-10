«Севилья» — «Бетис»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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10 июня 2020, 07:38

В первом поединке после рестарта испанской Ла Лиги сыграют «Севилья» и «Бетис». Представляем прогноз и обзор котировок на этот матч от БК Pinnacle.

«Севилья»

Текущий сезон Ла Лиги под руководством Хулена Лопетеги «Нервионцы» проводят достаточно ровно. На карантин «Севилья» ушла в статусе третьей команды чемпионата Испании, но преимущество над «Реал Сосьедадом» и «Хетафе» минимальное.

Примечательно, что лучших результатов в проходящей кампании команда добивается в гостевых встречах. Так, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» выиграла лишь 6 из 13 матчей. В последнем поединке Примеры «Нервионцы разделили очки в гостях с „Атлетико“ (2:2), доведя серию без поражений до четырех встреч.

„Бетис“

„Зеленые“ в этом сезоне откровенно не впечатляют, учитывая размер финансовых влияний в трансферы, которые руководство клуба организовало прошлым летом.

Двенадцатая строчка в турнирной таблице и отставание от зоны еврокубков в девять пунктов явно не тот результат, который ожидали на финише сезона наблюдать болельщики „Бетиса“.

Накануне приостановки чемпионата подопечные Хоана Руби преподнесли приятный сюрприз своим поклонникам, когда в родных стенах оставили без очков сам „Реал“ (2:2). Этой викторией „Огурцы“ прервали серию без побед, которая насчитывала шесть туров кряду.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Севилья“ — 1.909

Ничья – 3.860

Победит „Бетис“ — 4.110

Статистика

„Севилья“ выиграла 3 из 5 последних домашних матча у „Бетиса“.

„Севилья“ проиграла только 1 из последних 10 домашних матчах во всех турнирах.

„Бетис“ не выигрывал в пяти предыдущих выездных матчах Ла Лиги.

В 4 из 5 последних матчах „Бетиса“ в чемпионате забивалось минимум 3 гола.

Прогноз

„Севилья“ на финише этого сезона будет разрываться между двух огней. Команде нужно сохранить место в ТОП-4 Ла Лиги, а также попутно готовится к матчам плей-офф Лиги Европы.

У „Бетиса“ не сказать, что дела стали налаживаться, но выигрыш у одного из лидеров чемпионата в последнем туре, должен был придать эмоциональный импульс команде.