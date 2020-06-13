Богатые клубы РПЛ и бюрократы обманывают детей

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13 июня 2020, 17:30

Тратят миллиарды, но жалеют миллионы? «Соккер.ру» возмущает практика обмана ожиданий провинциальных школ.

Что такое солидарные выплаты от ФИФА ?

С 1 октября 2015 года в ФИФА внедрили систему, которая позволяет маленьким клубам – часто любительским, или академиям зарабатывать на трансфере бывшего воспитанника. Если игрок от 12 до 23 лет играл за клуб, который позже покинул, то при его международном переходе причитаются проценты от сделки, а именно 5%.

Идея крутая, ведь если переход за 30 миллионов – речь о 1.5 млн евро. А вот реализация хромает. Во-первых, придумали сложную систему регистрации, предлагая самим крошечным клубам следить, чтобы солидарные выплаты до них доходили. Во-вторых, конфликтных ситуация стало столько, что бюрократы из ФИФА поступили, как полагается чиновнику – переложили ответственность.

В результате за один год по миру школы могут рассчитывать на сотни миллионов евро, а получают лишь десятки. С другой стороны, есть и светлая сторона — практика солидарных выплат теперь встречается и при внутренних трансферах. Когда российский футболист меняет команды в пределах РПЛ , то его воспитатели претендуют на маленький процент от сделки, причем каждая страна может установить свои возрастные рамки – считать, например, школы, где он играл с 10 до 23 лет.

Любая из схем полезна для развития футбола, поскольку можете представить финансирование провинциальных детских академий – хорошо, если с родителей деньги не собирают на жизнь академии. Следовательно, лишних денег в сфере нет. Но умудрились даже в самом видном случае затянуть с перечислением и сам процесс сделать мучительным и длительным.

Почему воспитатели Головина были без денег?

Поскольку российские футболисты настолько редко переходят за рубеж за хорошие деньги, то большой куш – в случае с трансфером Александра речь о 117 млн рублей, делят редко. Одна из школ, которой причитаются выплаты, поначалу подумала, что их разыграли, когда пришло письмо о невероятной выплате.

Но в этом случае проблема была не на стороне «Монако» — французскому клубу без разницы, кому перечислять 5% от сделки, а в документах. В РФС вроде бы сумели решить вопрос так, чтобы деньги достались всем, кто в Катлане Кемеровской области реально воспитывал Головина, и при этом не отдать деньги случайным людям.

Одновременно надо отметить, что юридически тут виновата и сторона, которой причитаются средства. Они просто не знали о своих правах – коммуникация со стороны РФС при Мутко не работала. Одни школы и команды могут доказать, что Александр официально у них числился, другие уверяют, что на самом деле играл за них. Тут нужно соломоново решение – пусть деньги получит регион.

Причем важно проследить, чтобы никто ничего не украл. Чиновникам нельзя доверять миллионы. Это в Германии вряд ли стоит переживать, что на месте маленькая школа разворует 1.5 млн евро. В России, похоже, только сам Головин лично сможет проконтролировать, чтобы деньги пришли тем, кто заслужил, и были потрачены на футбол.

Клубы РПЛ обделяют маленькие академии?

Идея солидарных выплат – шикарная, а вот ее исполнение хромает. В ФИФА быстро поняли, что покупатели часто просто отказываются платить, и им за этого ничего не бывает – маленькая школа не поедет в Швейцарию в суд, и дистанционно через Москву можно решить только такой вопрос, как по Головину. РФС не поднять, если выплата 1 млн рубле, хотя это уже форма и мячи – на дороге не валяются.

Да, самый дорогой футболист в истории России и так помогает малой родине развивать футбол – это здорово, но речь о десятках случаев, когда трансферы оформляли так, что маленькие клубы и школы ничего не получали, хотя часто претендовали на отличные деньги. Например, один процент от 4 миллионов евро это 40 тысяч евро, для любительской команды — деньги.

Но если Сутормин по документам обошелся «Зениту» в 50 тысяч рублей, то отчислений не хватит детям на мороженое. «Зенит» пытался замять тот скандал, когда появилась информация, что Алексей из своего кармана перечислил миллион рублей первому тренеру, но одно другому не мешает. Вообще, будь среди детей лимита привычка не забывать наставников, что им помогли – было бы здорово.

А вот солидарные выплаты могут помочь развитию провинциального футбола, академий по всему миру. В Бразилии через много лет можно будет получить парочку легенд, которые вырастут в школах, которые финансируют именно отчисления от трансферов бывших учеников и звезд. А в России зажимают даже небольшие суммы.

Можно ли изменить и улучшить эту систему?

Если по документам Новосельцева оценивают в 8 миллионов рублей, то одному из его первых клубов причиталось всего 76 тысяч… Но даже их не получили, поскольку РФС тогда забрало деньги себе, сославшись на правило, что за ними вовремя не обратились. Но если создают бюрократические барьеры, если не помогают вовремя маленьким школам, как можно винить воспитателей?

Система новая – например, учителя Бухарова после его трансфера в «Зенит» ничего не получили. Но прямо сейчас клубы учатся обманывать рынок и параллельно – маленькие академии и клубы. Понятно, что не ради экономии парочки миллионов рублей, а из-за финансового фэйр-плей, но смысл сохраняется: очень часто лишают денег бедных, а это и сомнительно с точки зрения законов ФИФА , и просто нагло.

Причем если бы клубы желали восстановить справедливость, то могли найти первую школу тех, кого оформили свободным агентом, и оказать помощь. Никто не запрещает развивать региональный детский и юношеский футбол, даже если в РФС и в ФИФА пока разводят руками – пока не придумали механизм наказания за отказ платить маленький процент воспитателям талантов.

И система не автоматизирована. Несолидно получается, причем трудно даже подсчитать, в своих десятках случаев официальная сумма трансфера – которую почти никогда не разглашают, искусственно занижалась, и в результате страдала маленькая команда. В России много воспитанников клубов из Москвы, но даже многие из них, вроде Головина – из провинции. Но даже в его случае потребовалось вмешательство РФС .

Важно ускорить процессы выплат при внутренних сделках – можно за одно собрание создать систему автоматического оповещения клубов. И все, каждая школа, воспитавшая звезду, получит свои тысячи и миллионы рублей. И подход будет правильным, ведь на словах все готовы развивать российский футбол, а на деле даже 1-2% зажимают или снижают размер выплат в разы.

Школе, где у тренеров такие маленькие зарплаты, что часто вынуждены бросать профессию, поскольку семья хочет есть, даже 2-3 миллиона рублей помогут, не говоря о больших суммах. Но клубы, что тратят сотни миллионов евро в год, часто успешно плюют на бедных и скромных. А те настолько привыкли к нищете, что редко ведут борьбу за свои права и выплаты.

Что мешает контролировать процесс выплат?

Не снимая ответственность с ФИФА – крутую идею испоганили бюрократией, по всему миру коллапс системы отчислений, не снимая ответственность с РФС – только сейчас пробуют облагородить процесс выплат, констатировать: спрашивать надо в первую очередь с покупателей внутри РПЛ . Не стыдно зажимать пару рублей футбольным школам, если в год расходуют миллиарды?

Причем кому жалеют денег? Детям. Чтобы воспитать профессионального игрока, нужно много денег. Но чтобы найти его в провинции и начать готовить, достаточно, чтобы была инфраструктура и тренеры с головой. А все так выстроили, что наставники понимают: даже если воспитают звезду для ЦСКА , «Спартака» или «Зенита», то потом им предложат крохи, вписав в трансферный лист сумму с потолка.

Также уже было с Суторминым, ведь сам «Рубин» троллил «Зенит» — выставил на аукцион картонное изображение игрока, продал за 85 тысяч рублей и перечислил по 17 000 рублей его воспитателям. Казанский Сутормин оказался дороже живого более чем в полтора раза. Было бы смешно, если бы в России видели столько же футбольных полей на 100 тысяч населения, как в Германии.

А пока инфраструктуры нет – важно контролировать, чтобы хотя бы процент от трансферов помогал облагораживать или строить футбольные площадки, поддерживать маленькие клубы. Да и идея, что каждый российский футболист, когда достигает определенного финансового успеха – между собой могут даже оговорить планку, обязательно находит любимого тренера, что дал путь в жизнь, и вручает миллион рублей — неплохая.

Самые умные уже так делают. Возможно, больше дарят, ведь запасные в «Спартаке» или «Зените» зарабатывают 1 млн рублей за три-четыре дня. Но если отдельные огромные клубы не следят, чтобы благодаря их хитрости не обижали маленькие команды и академии, то чего ждать от конкретных игроков? Уж точно мало кто из них догадался оплатить, например, обучение бывшему наставнику и лицензию.

Солидарные выплаты и на такое нужно тратить: чем выше квалификация педагога – тем лучше. Хорошо лишь, что благодаря этим сделкам знаем, что есть еще одна сфера деятельности в российском футболе, где надо навести порядок.