Добавить в избранное! Все важные даты футбольного сезона 2019/2020

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вчера, 22:31

Привычное футбольное расписание «съехало» из-за пандемии COVID-19, но вы не расстраивайтесь: «Соккер.ру» подготовил статью, которая станет вашим путеводителем.

16 мая — возобновилась Бундеслига

Уже почти месяц в Германии играют в футбол. Собственно, немцам осталось всего три тура до финиша чемпионата. «Бавария» почти чемпион. Впрочем, ничего нового.

11 июня — возобновилась испанская Ла Лига

А вот здесь предвкушаем яркую чемпионскую гонку, классическое соперничество «Реала» и «Барселоны»! Испанский футбол вернулся в прошедшую пятницу, и теперь не будет покидать наши мысли, сердца и телеэкраны на протяжении месяца: матчи каждый день! Мы уже видели севильское дерби, увидели победы «Барселоны» и «Реала», но самое интересное, конечно же, впереди.

19 июня — салют родной РПЛ !

Уже в пятницу матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов» вернется к жизни чемпионат России, а в субботу увидим в деле «Спартак» и суперматч между ЦСКА и «Зенитом». РПЛ заходит с козырей!

17 июня — рестарт АПЛ и финал Кубка Италии

Замечательно! Уже послезавтра многочисленные поклонники АПЛ смогут насладиться любимым чемпионатом, в котором на ближайшую среду запланировано две игры: «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». После того как эти четыре команды закроют свои «долги», всем в АПЛ останется ровно 9 туров до финиша.

Первый полноформатный тур начнется в пятницу, 19 июня, матчами «Норвич» — «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» — МЮ . О главных интригах концовки сезона можно почитать здесь, а важные вопросы к топ-клубам тут.

В этот же день «Ювентус» и «Наполи» в Риме разыграют Кубок Италии — трофей, который еще не покорялся Криштиану Роналду. После смазанного пенальти в полуфинале португалец наверняка будет рвать и метать, тем более последний свой финал обладатель пяти «Золотых мячей» проиграл («Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии).

20 июня — возвращение Серии A

Белиссимо! Итальянский футбол тоже очень скоро появится на оптовом и розничном рынках — зависит от того, сколько встреч Серии A вы готовы поглощать за раз. После расправы над кубковыми баталиями итальянцы без раскачки возобновят и чемпионат. 20 июня состоятся первые после паузы матчи Серии A: «Парма» — «Торино» и «Верона» — «Кальяри». После этого итальянцы продолжат играть, как безумные испанцы, то есть почти каждый день до конца сезона.

24 июня — Кубок России снова в деле!

Первым делом предстоит определить последнего полуфиналиста. «Шинник» и «Урал» сделают это в очной схватке.

26 июня — снова здравствуй, Кубок Англии!

Кубок Англии был заморожен перед четвертьфинальной стадией, 26 и 27 июня в старейшем футбольном турнире планеты будут сыграны следующие матчи:

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

«Лестер» — «Челси»

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

4 июля — финал Кубка Германии

«Бавария» и «Байер» выяснят, кому достанется трофей.

18 июля — полуфиналы Кубка Англии и Кубка России

В эту июльскую субботу планируют определить финалистов Кубков Англии и России. «Химки» поджидают победителя пары «Урал» — «Шинник», но мы уже точно знаем, что здесь нас ждет матч с ярчайшей афишей: «Зенит» примет «Спартак» в Санкт-Петербурге.

22 июля — последний игровой день Российской Премьер-Лиги

В этот день будут сыграны матчи последнего тура, а все команды рассядутся по своим местам, согласно купленным билетам. После этого у клубов РПЛ будет всего лишь 10 дней перед стартом сезона 2020/21. Весьма необычная картина. А чему удивляться, если весь мир сошел с ума?

25 июля — последний игровой день Английской Премьер-Лиги и финал Кубка России

По первоначальному плану АПЛ должна была завершиться 25 мая, но в актуальном календаре произошел сдвиг на два месяца вперед. Если все пойдет гладко, в этот день команды проведут матчи заключительного тура, матчи которого по традиции начнутся в одно время. Ну а наши взоры будут прикованы к «Екатеринбург-Арене», где состоится финал Кубка России.

1 августа — финал Кубка Англии

Игра, вероятно, пройдет на «Уэмбли», как и всегда, но главная арена Англии будет аккомпанировать финалистам Кубка Англии гнетущей тишиной: появление фанатов на трибунах практически исключено. Это будет самый странный финал старейшего кубка. В Испании, например, решили не проводить финал Кубка Короля до тех пор, пока болельщики не вернутся на трибуны, даже если придется ждать следующего года.

7 августа — возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы (предварительно)

По еврокубкам даты пока предварительные, потому что нет официального подтверждения, но, скорее всего, окончательные, потому что особого пространства для маневров нет. Кажется, еще в прошлой жизни мы начали наслаждаться плей-офф Лиги чемпионов и были оборваны на самом интересном месте, теперь УЕФА планирует доиграть еврокубки в формате без зрителей. Оставшиеся матчи 1/8 пройдут в обычном режиме, а вот потом…

12-19 августа — «финалы восьми» Лиги чемпионов и Лиги Европы (предварительно)

Все точно узнаем через пару дней — 17 июня УЕФА объявит о формуле завершения еврокубковых соревнований. Но если верить инсайдерам, Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны в формате «финалов восьми» в отдельных городах: скорее всего, матчи ЛЧ примет Лиссабон, а ЛЕ — Гамбург. Речь идет о замене двухматчевых противостояний в четвертьфиналах и полуфиналах по системе «дома и в гостях» на одну игру на нейтральном поле.

22 августа — финал Лиги Европы (предварительно)

23 августа — финал Лиги чемпионов (предварительно)

Первоначально финал Лиги чемпионов должен был принять Стамбул, а финал Лиги Европы — Гданьск. Теперь все матчи плей-офф пройдут в выбранных местах «финалов восьми» (ориентировочно — в Лиссабоне и Гамбурге).

