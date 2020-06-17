«Реал» Мадрид – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 июня 2020, 18:26

В поединке 29 тура испанской Ла Лиги «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» примет «Валенсию». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.

«Реал»

«Сливочные» после рестарта чемпионата Испании продолжат погоню за «Барселоной», которая лидирует с преимуществом в два очка. Перед паузой команда Зинедина Зидана позволила себе не взять очков в матчах с «Леванте» (0:1) и «Бетисом» (1:2), чем охотно воспользовались прямые конкуренты из Каталонии.

После карантина «Реал» стартовал с уверенной победы над «Эйбаром» (3:1). Голами в воротах соперника отметились Тони Кроос, Марсело и Серхио Рамос.

«Валенсия»

«Летучие мыши» показывали не лучшие результаты в первой части сезона. По этому причине команда Альберта Селадеса отдалилась от зоны еврокубков. Слегка наверстать упущенные позиции удалось перед карантином, но большое количество ничейных результатов не позволила «Валенсии» включится в борьбу за ТОП-4.

Сейчас «Кажаны» идут только восьмыми в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка. В первом матче после рестарта «Валенсия» в дерби не удержала победу над «Леванте» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» — 1.374

Ничья – 5.320

Победит «Валенсия» — 8.570

Статистика

«Реал» не проигрывал дома в этом сезоне Ла Лиги – 10 побед и 4 ничьи.

«Валенсия» в гостях проиграла 7 матчей в чемпионате Испании – 3 ничьи и 3 поражения.

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью 1:1. Затем «Реал» победил в матче за Суперкубок Испании – 3:1

Прогноз

«Сливочные» показали отличную физическую и игровую готовность после возобновления чемпионата Испании. Чтобы еще больше не отстать от «Барселоны», и решить судьбу золота в очной дуэли, «Галактикос» необходимо продлевать победную серию.

«Валенсия» показала не лучший футбол в стартовом матче после карантина. Гостям будет сложно сдерживать атаки мотивированного соперника на протяжении всего матча.

Предлагаем сыграть ставку Ф1(-1) с коэффициентом 1.602 в букмекерской конторе Pinnace.