Беги, Криштиану, беги! CR7 совершил главную ошибку в карьере

1592474921

вчера, 13:08

У Роналду всё по сценарию, но и на старуху бывает проруха. «Соккер.ру» — об актуальном.

Криштиану не мог выбирать более сильную сборную, хотя такой выбор был у Месси, например. Но Португалия с форвардом взяла два международных трофея в итоге – и Криштиану сделал многое по пути, ведь тащил команду, что не могла занять первое место в отборочной группе. И на Евро-2016 в плей-офф прошла с третьей строчки – как раз благодаря форварду.

Зато на клубном уровне и в личной жизни часто у CR7 все так, как он хочет. Нужна была российская модель в подружках – сыграла идеально. Нужны суррогатные матери для троих детей – нашлись. Теперь появилась покладистая невеста и еще один общий ребенок. Конечно, Роналду даже с миллиардом евро не мог защитить папу от алкоголизма или маму от болезней, но этого никто не может.

Зато уход за родными и близкими Криштиану обеспечивает всегда. И клубы подобрал грамотно. МЮ Фергюсона был великой машиной, сэр Алекс – отцовской фигурой, которой не хватало. И Роналду сделал их еще лучше, вместе выиграли Лигу чемпионов. «Реал» стал великой машиной, и хотя не только благодаря Криштиану, вместе выиграли достаточно больших матчей, чтобы не сомневаться в том союзе.

А вот «Ювентус» — отдельный разговор. Посмотрев два полуфинала и финал Кубка Италии, хочется выть. Выть от понимания, что великий итальянский футбол 90-х и начала нового века перетек в болото. Винить надо финансистов и тренеров, конечно, но все закономерно. В Серии А две живые команды, играющие в современный футбол – «Лацио» и «Аталанта».

Есть молодой Симоне Индзаги и есть старый Джан Пьеро Гасперини. Это не тренеры, которые переосмыслят игру «Реала» и «Барселоны», если их двоих сейчас назначить руководить испанскими грандами, но оба в теории могут справиться даже на таком уровне. Но целой школы, как раньше, больше нет, Конте – крепкий тренер, но не великий.

Анчелотти на пике был королем футбольной Европы, а сейчас – тренер «Эвертона». Липпи, Трапаттони, Капелло и Сакки на пенсии, лучшие их времена в далеком прошлом. Безработные Аллегри, Спаллетти, Монтелла, Маццарри, Ди Франческо, Пранделли, Гвидолин и Ди Маттео тоже доказывают, что тасование наставников в Серии А не приносит лиге ничего хорошего.

Вот выиграл Гаттузо после 17 матчей с «Наполи» Кубок Италии, и что это говорит о качестве наставника Дженнаро? Ничего. Просто так совпало, что проиграл «Лечче», «Фиорентине», «Лацио», «Интеру» и «Парме» после увольнения из миланского клуба, затем включил знаменитый режим «вентилятора» — орет на игроков, выгоняет из тренировок, и вот добрался в финале до серии пенальти, которую «Ювентус» любезно проиграл «Наполи».

Но Роналду увидел все, что ему нужно. Только «Лацио» остался командой, что может обыграть «Ювентус» в футбол в Италии больше одного раза. «Интер» на дистанции отстал, не хватило сил и наглости. Также миланцы уступили по сумме двух матчей «Наполи», что в чемпионате ниже «Ромы» — а у «волков» полно претензий к новому главному тренеру и качеству футбола в целом. Роналду стало скучно.

Криштиану явно недоволен, и не только из-за двух подряд проигранных финалов – «Лацио» в Суперкубке Италии и «Наполи» прошлой ночью. Дело еще и в том, что назначили Сарри, который сразу заболел пневмонией – не во время пандемии, а в начале сезона, и пропустил сборы. Следовательно, команда не была готова. Роналду сам факт, что Маурицио просили бросить курить или сократить объемы из-за той болезни и коронавируса, но тренер отказался, может бесить.

Тут ведь личное встревает. Роналду просил отца бросить пить, ведь Жозе Диниш Авейру сейчас мог быть 67-летним довольным жизнью отцом миллиардера, который живет в личном особняке на солнечном острове, дружит с женщинами, что на 20 лет моложе, и ездит на самых дорогих в мире автомобилях. Но вместо этого отец продолжал пить, даже когда Криштиану уже был звездой МЮ , и в 2005 году умер, поскольку отказала печень.

Роналду, который к алкоголю не притрагивается принципиально, такие моменты задевают. Является примерным профессионалом, у него даже есть дневной сон, как у ребенка, чтобы держать себя в форме. Его расстраивает подход Игуаина – за карантин растерял форму и получил новую травму. И стиль Сарри – всем «Ювентусом» просят завязать с сигаретами, а Маурицио даже не пробует.

Плюс сам «Ювентус» не подошел Роналду. У них осталась одна общая задача – Лига чемпионов. Нужно пройти «Лион», что будет не так уж просто, ведь соперник готовится к матчу в закрытом режиме, Сарри будет сложно угадать, что придумает наставник «Олимпика», которого устроит ничья или даже поражение с разницей в один мяч и голом на выезде. А вот если пройдут французов, то надо ехать на родину Роналду в Лиссабон и вымучить для запасной легенды Буффона победу в ЛЧ .

Но при любом исходе – и вылете с «Ювентусом», и завоевании трофея вопреки прогнозам, Криштиану нет смысла оставаться. Во-первых, Сарри – догматик, мало тренеров, у которых именной стиль. Он не изменил «Ювентус» под себя, но если сделает это, то «4-3-3» с вертикальными подъемом флангами в атаку не подходят Роналду. Во-вторых, состав «Ювентуса» не наполнен Рамосом, Карвахалем, Вараном, Марсело, Кроосом и Бензема – идеальными для завоевания кубка чемпионов людьми.

У «Ювентуса» есть Щесны, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Дибала, и все они скорее выступают по поражениям в решающий момент. И денег у клуба на Марсело, Крооса и Мбаппе нет. Учтите ведь, что инициировать расставание может не сам Роналду, а как раз Аньелли, если ему нужно сократить расходы. Криштиану привлекает к «Ювентусу» внимание, но сам итальянский футбол в таком состоянии, что его не будут смотреть только из-за Роналду.

Криштиану забивает, поскольку даже в «Спартаке» наклепает 25 голов за сезон, однако у него нет времени, чтобы проигрывать. И в этом загвоздка. «Реал» вряд ли увидит смысл в возвращении Криштиану – фанаты из Мадрида не настолько его любили, чтобы не придираться, если португалец вернется и сбавит. За него по-прежнему нужно платить 100 млн евро, а годы возьмут свое. Его агент явно пытается выдумывать больше новостей об интересе – например, о переходе в «Челси», хотя источники, близкие к Абрамовичу, сразу все опровергли. Не в стиле Грановской совершать такие сделки.

Роналду заберут в «Ньюкасл», когда тот наконец сменит владельца, но середина таблицы – не его уровень. Быть может, даже «Манчестер Юнайтед» слишком слаб. Сульшеру в теории нужны опытные люди, чтобы не было перебора с молодежью, но с «дьяволами» только Лигу Европы можно выиграть. Остается ПСЖ , где хватит ума заплатить за трансфер Роналду. Возможно, это выход? Да, лига фермерская, но португалец будет получать удовольствие от полной доминации, как получал Ибрагимович.

Будет легче, чем в Серии А, где многие защитники заставили португальца пахать больше, чем ему хочется. Тухель — не Сарри, с ним можно вести диалог о тактике. Также у ПСЖ есть Неймар и Мбаппе, которые этим летом закрыты в клубе из-за финансовой ситуации, и чтобы их мотивировать, трансфер Роналду не помешает. В АПЛ или Ла Лигу идти в 35 лет опасно, в Лигу 1 – без проблем. В Турине оставаться, независимо от результата в ЛЧ , – скучно, а вот ПСЖ останется среди фаворитов европейского турнира, независимо от результатов в Лиссабоне.

Во Франции Роналду не нужно будет проигрывать кубковые финалы, семья будет жить в Париже – не худший город для миллиардера, а фанаты ПСЖ добрее, чем поклонники МЮ или «Реала», которые придерутся к ошибкам или неудачным отрезкам португальца. Конечно, при переходе в «Ювентус» Криштиану мечтал, что станет тем, кто поднимет чемпионский клуб на новую вершину, но тогда мог надеяться на тренера Зидана. А Перес спутал все карты – не отпустил Зинедина в Турин.

И в футбол «Ювентус» играет так, что дважды у «Локомотива» был шанс зацепиться за ничьи. Туринцев по делу ругают в Италии весь сезон за качество работы. В центре защиты странно выступают, фланги недорабатывают, Дибала нестабилен, форварда мощного в центре нет, Роналду не всегда шикарен, даже команде, которой Эриксен с угла поля забил, гол не положил. «Ювентус» скучный и давит серостью на Криштиану. Ему определенно нужно уезжать, если останется – уйдет на периферию с первого плана, и о Роналду будете слышать все реже и реже.

«Ювентус» играет в плохой, хотя часто в победный футбол. А Криштиану явно не похож на счастливого человека. В «Реале», который унижали в Лиге чемпионов годами, мог позволить подождать назначения Анчелотти и Зидана, а в «Ювентусе», даже если уволят Сарри и вернут Аллегри, вряд ли все кардинально изменится. В теории союз португальца и итальянцев мог быть успешным, на деле же и деньги не являются мотивацией. Зарплата Роналду ниже, чем его доходы от рекламы на его личных страницах, и даже Кубок Италии выиграть не получилось.

Скудетто, если ты игрок «Ювентуса», давно не является достижением. А в Лиге чемпионов с таким футболом, как был у туринцев против «Милана» и «Наполи», даже «Лион» непросто сломать. И Роналду это прекрасно понимает, поэтому уже сейчас Мендеш ищет ему новый клуб. Или все-таки старый? Не случайно ведь агент помирил Переса и Криштиану, когда португалец посетил Эль Класико. «Реалу» вряд ли выгодно возвращать Роналду, но он явно ищет новый клуб, и хороших вариантов мало.