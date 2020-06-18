Беги, Криштиану, беги! CR7 совершил главную ошибку в карьере

У Роналду всё по сценарию, но и на старуху бывает проруха. «Соккер.ру» — об актуальном.
Криштиану не мог выбирать более сильную сборную, хотя такой выбор был у Месси, например. Но Португалия с форвардом взяла два международных трофея в итоге – и Криштиану сделал многое по пути, ведь тащил команду, что не могла занять первое место в отборочной группе. И на Евро-2016 в плей-офф прошла с третьей строчки – как раз благодаря форварду.
Зато на клубном уровне и в личной жизни часто у CR7 все так, как он хочет. Нужна была российская модель в подружках – сыграла идеально. Нужны суррогатные матери для троих детей – нашлись. Теперь появилась покладистая невеста и еще один общий ребенок. Конечно, Роналду даже с миллиардом евро не мог защитить папу от алкоголизма или маму от болезней, но этого никто не может.
Зато уход за родными и близкими Криштиану обеспечивает всегда. И клубы подобрал грамотно. МЮ Фергюсона был великой машиной, сэр Алекс – отцовской фигурой, которой не хватало. И Роналду сделал их еще лучше, вместе выиграли Лигу чемпионов. «Реал» стал великой машиной, и хотя не только благодаря Криштиану, вместе выиграли достаточно больших матчей, чтобы не сомневаться в том союзе.
А вот «Ювентус» — отдельный разговор. Посмотрев два полуфинала и финал Кубка Италии, хочется выть. Выть от понимания, что великий итальянский футбол 90-х и начала нового века перетек в болото. Винить надо финансистов и тренеров, конечно, но все закономерно. В Серии А две живые команды, играющие в современный футбол – «Лацио» и «Аталанта».
Есть молодой Симоне Индзаги и есть старый Джан Пьеро Гасперини. Это не тренеры, которые переосмыслят игру «Реала» и «Барселоны», если их двоих сейчас назначить руководить испанскими грандами, но оба в теории могут справиться даже на таком уровне. Но целой школы, как раньше, больше нет, Конте – крепкий тренер, но не великий.
Анчелотти на пике был королем футбольной Европы, а сейчас – тренер «Эвертона». Липпи, Трапаттони, Капелло и Сакки на пенсии, лучшие их времена в далеком прошлом. Безработные Аллегри, Спаллетти, Монтелла, Маццарри, Ди Франческо, Пранделли, Гвидолин и Ди Маттео тоже доказывают, что тасование наставников в Серии А не приносит лиге ничего хорошего.
Вот выиграл Гаттузо после 17 матчей с «Наполи» Кубок Италии, и что это говорит о качестве наставника Дженнаро? Ничего. Просто так совпало, что проиграл «Лечче», «Фиорентине», «Лацио», «Интеру» и «Парме» после увольнения из миланского клуба, затем включил знаменитый режим «вентилятора» — орет на игроков, выгоняет из тренировок, и вот добрался в финале до серии пенальти, которую «Ювентус» любезно проиграл «Наполи».
Но Роналду увидел все, что ему нужно. Только «Лацио» остался командой, что может обыграть «Ювентус» в футбол в Италии больше одного раза. «Интер» на дистанции отстал, не хватило сил и наглости. Также миланцы уступили по сумме двух матчей «Наполи», что в чемпионате ниже «Ромы» — а у «волков» полно претензий к новому главному тренеру и качеству футбола в целом. Роналду стало скучно.
Криштиану явно недоволен, и не только из-за двух подряд проигранных финалов – «Лацио» в Суперкубке Италии и «Наполи» прошлой ночью. Дело еще и в том, что назначили Сарри, который сразу заболел пневмонией – не во время пандемии, а в начале сезона, и пропустил сборы. Следовательно, команда не была готова. Роналду сам факт, что Маурицио просили бросить курить или сократить объемы из-за той болезни и коронавируса, но тренер отказался, может бесить.
Тут ведь личное встревает. Роналду просил отца бросить пить, ведь Жозе Диниш Авейру сейчас мог быть 67-летним довольным жизнью отцом миллиардера, который живет в личном особняке на солнечном острове, дружит с женщинами, что на 20 лет моложе, и ездит на самых дорогих в мире автомобилях. Но вместо этого отец продолжал пить, даже когда Криштиану уже был звездой МЮ, и в 2005 году умер, поскольку отказала печень.
Роналду, который к алкоголю не притрагивается принципиально, такие моменты задевают. Является примерным профессионалом, у него даже есть дневной сон, как у ребенка, чтобы держать себя в форме. Его расстраивает подход Игуаина – за карантин растерял форму и получил новую травму. И стиль Сарри – всем «Ювентусом» просят завязать с сигаретами, а Маурицио даже не пробует.
Плюс сам «Ювентус» не подошел Роналду. У них осталась одна общая задача – Лига чемпионов. Нужно пройти «Лион», что будет не так уж просто, ведь соперник готовится к матчу в закрытом режиме, Сарри будет сложно угадать, что придумает наставник «Олимпика», которого устроит ничья или даже поражение с разницей в один мяч и голом на выезде. А вот если пройдут французов, то надо ехать на родину Роналду в Лиссабон и вымучить для запасной легенды Буффона победу в ЛЧ.
Но при любом исходе – и вылете с «Ювентусом», и завоевании трофея вопреки прогнозам, Криштиану нет смысла оставаться. Во-первых, Сарри – догматик, мало тренеров, у которых именной стиль. Он не изменил «Ювентус» под себя, но если сделает это, то «4-3-3» с вертикальными подъемом флангами в атаку не подходят Роналду. Во-вторых, состав «Ювентуса» не наполнен Рамосом, Карвахалем, Вараном, Марсело, Кроосом и Бензема – идеальными для завоевания кубка чемпионов людьми.
У «Ювентуса» есть Щесны, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Дибала, и все они скорее выступают по поражениям в решающий момент. И денег у клуба на Марсело, Крооса и Мбаппе нет. Учтите ведь, что инициировать расставание может не сам Роналду, а как раз Аньелли, если ему нужно сократить расходы. Криштиану привлекает к «Ювентусу» внимание, но сам итальянский футбол в таком состоянии, что его не будут смотреть только из-за Роналду.
Криштиану забивает, поскольку даже в «Спартаке» наклепает 25 голов за сезон, однако у него нет времени, чтобы проигрывать. И в этом загвоздка. «Реал» вряд ли увидит смысл в возвращении Криштиану – фанаты из Мадрида не настолько его любили, чтобы не придираться, если португалец вернется и сбавит. За него по-прежнему нужно платить 100 млн евро, а годы возьмут свое. Его агент явно пытается выдумывать больше новостей об интересе – например, о переходе в «Челси», хотя источники, близкие к Абрамовичу, сразу все опровергли. Не в стиле Грановской совершать такие сделки.
Роналду заберут в «Ньюкасл», когда тот наконец сменит владельца, но середина таблицы – не его уровень. Быть может, даже «Манчестер Юнайтед» слишком слаб. Сульшеру в теории нужны опытные люди, чтобы не было перебора с молодежью, но с «дьяволами» только Лигу Европы можно выиграть. Остается ПСЖ, где хватит ума заплатить за трансфер Роналду. Возможно, это выход? Да, лига фермерская, но португалец будет получать удовольствие от полной доминации, как получал Ибрагимович.
Будет легче, чем в Серии А, где многие защитники заставили португальца пахать больше, чем ему хочется. Тухель — не Сарри, с ним можно вести диалог о тактике. Также у ПСЖ есть Неймар и Мбаппе, которые этим летом закрыты в клубе из-за финансовой ситуации, и чтобы их мотивировать, трансфер Роналду не помешает. В АПЛ или Ла Лигу идти в 35 лет опасно, в Лигу 1 – без проблем. В Турине оставаться, независимо от результата в ЛЧ, – скучно, а вот ПСЖ останется среди фаворитов европейского турнира, независимо от результатов в Лиссабоне.
Во Франции Роналду не нужно будет проигрывать кубковые финалы, семья будет жить в Париже – не худший город для миллиардера, а фанаты ПСЖ добрее, чем поклонники МЮ или «Реала», которые придерутся к ошибкам или неудачным отрезкам португальца. Конечно, при переходе в «Ювентус» Криштиану мечтал, что станет тем, кто поднимет чемпионский клуб на новую вершину, но тогда мог надеяться на тренера Зидана. А Перес спутал все карты – не отпустил Зинедина в Турин.
И в футбол «Ювентус» играет так, что дважды у «Локомотива» был шанс зацепиться за ничьи. Туринцев по делу ругают в Италии весь сезон за качество работы. В центре защиты странно выступают, фланги недорабатывают, Дибала нестабилен, форварда мощного в центре нет, Роналду не всегда шикарен, даже команде, которой Эриксен с угла поля забил, гол не положил. «Ювентус» скучный и давит серостью на Криштиану. Ему определенно нужно уезжать, если останется – уйдет на периферию с первого плана, и о Роналду будете слышать все реже и реже.
«Ювентус» играет в плохой, хотя часто в победный футбол. А Криштиану явно не похож на счастливого человека. В «Реале», который унижали в Лиге чемпионов годами, мог позволить подождать назначения Анчелотти и Зидана, а в «Ювентусе», даже если уволят Сарри и вернут Аллегри, вряд ли все кардинально изменится. В теории союз португальца и итальянцев мог быть успешным, на деле же и деньги не являются мотивацией. Зарплата Роналду ниже, чем его доходы от рекламы на его личных страницах, и даже Кубок Италии выиграть не получилось.
Скудетто, если ты игрок «Ювентуса», давно не является достижением. А в Лиге чемпионов с таким футболом, как был у туринцев против «Милана» и «Наполи», даже «Лион» непросто сломать. И Роналду это прекрасно понимает, поэтому уже сейчас Мендеш ищет ему новый клуб. Или все-таки старый? Не случайно ведь агент помирил Переса и Криштиану, когда португалец посетил Эль Класико. «Реалу» вряд ли выгодно возвращать Роналду, но он явно ищет новый клуб, и хороших вариантов мало.
Но и возвращаться сейчас в Мадрид нет смысла,болельщики конечно благодарны Кришу за 450 голоа и 4 ЛЧ но 35 лет говорят сами за себя и как сказано выше годы возьмут своё!
Как по мне так идеальным продолжением карьеры для Рона будет ПСЖ,а Мбаппе в Реал!
Но и возвращаться сейчас в Мадрид нет смысла,болельщики конечно благодарны Кришу за 450 голоа и 4 ЛЧ но 35 лет говорят сами за себя и как сказано выше годы возьмут своё!
Как по мне так идеальным продолжением карьеры для Рона будет ПСЖ,а Мбаппе в Реал!