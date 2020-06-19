Самые забивные футбольные клубы 2000-2020

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вчера, 07:57

50 лет назад Пеле сказал свою знаменитую фразу: «Вы забьете нам сколько сможете, а мы — сколько захотим». И на самом деле голы одна из тех вещей, за которую мы обожаем футбол. Но забитые мячи еще не являются гарантией победы в чемпионате. Например, туринский Ювентус за последние 8 чемпионских сезонов лишь дважды выигрывал гонку по забитым мячам в Серии А. Специально для Вас мы составили эксклюзивный ТОП самых забивающих команд среди лучших европейских лиг за последние 20 лет. Для того, чтобы Вам было удобно смотреть, данные представлены в виде инфографики. Удивительно, что можно встретить команды из топа рейтинга, которые сейчас даже не выступают в элите.