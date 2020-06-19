«Уотфорд» — «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:09

В 30 туре АПЛ «Уотфорд» на стадионе «Викаридж Роуд» примет «Лестер». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnaclу на этот матч.

«Уотфорд»

«Шершни» по сравнению с прошлым сезоном показывают не лучшие результаты. Остаток текущей кампании команда проведет в борьбе за выживание.

На карантин «Уотфорд» ушел на 17 месте, имея лишь условное преимущество над «Борнмутом», который возглавляет зону вылета». В последнем матче АПЛ подопечные Найджела Пирса уступили в гостях «Кристал Пэлас» (0:1).

«Лестер»

«Лисы» впечатляют в этом сезоне под руководством Брендана Роджерса. «Лестер» оказался стабильней более именитых соперников и уверенно чувствует себя на третьей строчке в турнирной таблице.

Эту позицию «Лестер» попытается сохранить, что предоставит ему не только бронзовые медали, но и прямую путевку в Лигу Чемпионов. Перед карантином «Лисы» разгромили дома «Астон Виллу» (4:0), прервав серию без побед из четырех поединков в АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» — 3.730

Ничья – 3.600

Победит «Лестер» — 2.100

Статистика

«Уотфорд» выиграл только 4 из 14 домашних матча в этом сезоне.

У «Лестера» 7 побед в 14 гостевых поединках АПЛ .

. В первом круге «Лестер» обыграл дома «Уотфорд» (2:0).

Прогноз

Перед карантином «Шершни» принялись исправлять ситуацию и периодически набирать очки. Понижение в классе явно не входит в планы «Уотфорда», который владеет добротным составом.

«Лестер» имеет определенный запас прочности над командами, которые претендуют на ТОП-4. Полагаем, что «Лисы» не смогут после длительной паузы взять максимум очков в гостях у мотивированного соперника.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на 1Х можно разместить с коэффициентом 1.806.