«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Центральный матч 31 тура АПЛ состоится в Лондоне, где сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Челси»
После победы «МЮ» в минувшую среду «Челси» опережает прямого конкурента в борьбе за ТОП-4 лишь на два очка. Команде Фрэнка Лэмпарда предстоит нервозная концовка сезона, в которой она попытается удержаться в зоне Лиги Чемпионов.
После выхода из карантина «Аристократы» успешно сыграли в гостях с «Астон Виллой». Уступая «Львам» по ходу встречи, гости быстро отыгрались и добыли победу благодаря голам Жоржиньо и Оливье Жиру (2:1).
«Манчестер Сити»
«Горожане» провели уже два матча после рестарта АПЛ, в которых они не заметили сопротивления от «Арсенала» (3:0) и «Бернли» (5:0).
В матче против «Вишен» травму получил Серхио Агуэро, который, судя по всему, в этом сезоне уже не сыграет.
У «Сити» комфортный перевес над «Лестером» в виде восьми очков, позволяющий спокойно доиграть чемпионат и сосредоточится на Лиге Чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» — 4.360
- Ничья – 4.250
- Победит «Манчестер Сити» — 1.787
Статистика
- У «Челси» 7 побед в 15 домашних матчах АПЛ.
- «Сити» в гостях одержал 9 побед – 1 ничья и 5 поражений.
- В первом круге «Челси» уступил «Сити» в гостях со счетом 1:2.
Прогноз
Предстоящий матч в первую очередь важен для хозяев, у которых очень шаткое положение в турнирной таблице. Но и «Сити» вышел из карантина в отличной форме, поэтому гости попытаются отсрочить чемпионский титул «Ливерпуля».
Учитывая атакующий потенциал команд, ставка на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.699 выглядит весьма привлекательно.