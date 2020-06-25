«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:26

Центральный матч 31 тура АПЛ состоится в Лондоне, где сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Челси»

После победы « МЮ » в минувшую среду «Челси» опережает прямого конкурента в борьбе за ТОП-4 лишь на два очка. Команде Фрэнка Лэмпарда предстоит нервозная концовка сезона, в которой она попытается удержаться в зоне Лиги Чемпионов.

После выхода из карантина «Аристократы» успешно сыграли в гостях с «Астон Виллой». Уступая «Львам» по ходу встречи, гости быстро отыгрались и добыли победу благодаря голам Жоржиньо и Оливье Жиру (2:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» провели уже два матча после рестарта АПЛ , в которых они не заметили сопротивления от «Арсенала» (3:0) и «Бернли» (5:0).

В матче против «Вишен» травму получил Серхио Агуэро, который, судя по всему, в этом сезоне уже не сыграет.

У «Сити» комфортный перевес над «Лестером» в виде восьми очков, позволяющий спокойно доиграть чемпионат и сосредоточится на Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 4.360

Ничья – 4.250

Победит «Манчестер Сити» — 1.787

Статистика

У «Челси» 7 побед в 15 домашних матчах АПЛ .

. «Сити» в гостях одержал 9 побед – 1 ничья и 5 поражений.

В первом круге «Челси» уступил «Сити» в гостях со счетом 1:2.

Прогноз

Предстоящий матч в первую очередь важен для хозяев, у которых очень шаткое положение в турнирной таблице. Но и «Сити» вышел из карантина в отличной форме, поэтому гости попытаются отсрочить чемпионский титул «Ливерпуля».