ЦСКА из будущего: уход Акинфеева, другой тренер и никакого Вагнера

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вчера, 19:05

«Армейцы» на пороге перемен, и «Соккер.ру» с интересом следит за ключевыми процессами.

Судя по последним новостям, переход Лава заблокировал не глава ВЭБ Шувалов. Когда Гинер в понедельник вдруг передумал подписывать Вагнера, хотя еще в воскресенье в клубе готовились к объявлению о заключении контракта, то бросил ошарашенным менеджерам с Бабаевым во главе, что убеждали вернуть любимца фанатов, ключевую фразу в современной истории ЦСКА : «Чего вы меня в прошлое возвращаете?»

Президенту «армейцев» хочется будущего. Но от самого вопроса тянет раздраженной усталостью шестидесятилетнего, а не азартом сорокалетнего. Во-первых, в прошлом у ЦСКА победа в еврокубках, чемпионства в России и много кубков. Во-вторых, когда у клуба самый молодой состав во всей РПЛ , то появление всего одного 36-летнего бойца хуже не делает. В-третьих, попытка пойти в будущее с Ганчаренко завершилась тем, что белорус убежал.

Только не так, как из «Урала» — там решение тренера была понятным, а сейчас бегство разрывает связь с коллективом и практически уничтожает шанс на продолжение работы. Тренеры после погромов разносят команду в раздевалке или же многозначительно молчат, а на следующий день на тренировке разбирают каждую мелочь, предлагают решение важнейших системных проблем. На занятии молодые игроки ЦСКА встретили Овчинникова.

Василий Березуцкий не хочет связывать себя с этой командой – лицензия появилась, но коллектив сырой, не готов к чемпионскому рывку, поэтому и братья-близнецы, и Игнашевич знают – лучше не спешить. Но Гинер не может встать и выйти, не в его характере. Плюс президентом ЦСКА – теперь государственного клуба, быть безопаснее, чем просто бизнесменом, к которому время от времени возникали неудобные вопросы в недавнем прошлом.

Значит, ждем перемен, и уже сейчас знаем, о чем конкретно надо подумать руководству ЦСКА , чтобы следующий сезон сложился успешнее, чем нынешний. И чтобы концовка не продолжилась новыми упущенными победами, или вовсе поражениями.

Акинфеев не уходит, но ему надоело унижаться

Похоже, Игорь бросил какую-то фразу после матча с «Зенитом». В его характере высказать в воздух все, что думает о защите, примерно в тех же фразах, что общался с Веллитоном. И если это кто-то услышал – например, корреспондент, что знаком с Уткиным, то не спешите называть информацию Василия, что Акинфеев допускал завершение карьеры, «вбросом».

Никакого вброса нет, как и утверждения. Есть голкипер, которому не семнадцать лет, чтобы хвалили после пачки пропущенных мячей. Игорь легко мог заявить: «*******, сколько я им должен объяснять, как соперников встречать? А эти опорники, они вообще есть? Все, устал, ухожу на рыбалку». Акинфеев и сборную бросил, чтобы доработать контракт с ЦСКА до 2022 года, и колено болит, а тут уже не первый погром за сезон.

Дела житейские, ситуация объяснимая. В возрасте Игоря поражения 0:4 не ломают, но злят, ведь видит разницу в классе между ЦСКА и «Зенитом» в конкретно взятом матче, понимает – с нынешним составом нельзя сразу воевать за титул, а хочется по старой и доброй привычке. Акинфеев не завершит карьеру в августе 2020 года – если со здоровьем все в порядке, но может зло реагировать на все провалы, выставляя требование: «Дайте оборону!»

Слабые места известны, но Чалова зря оставили

Продали бы прошлым летом Федора в «Кристал Пэлас» за огромные для ЦСКА деньги – решили бы сейчас все основные кадровые проблемы по щелчку пальцев Бабаева. Нескольких десятков миллионов евро хватало на двух новых защитников – центрального и левого, на опорника и на нового центрального форварда. Тут как с Головиным, чей трансфер спас от больших проблем.

И сейчас появилась версия, что уход Федора в АПЛ заблокировал не Гинер, а как раз люди из ВЭБ . Поверить можно, поскольку логика государственная – не пущай молодежь на их вражеский Альбион. Но ошибку расхлебывать Гинеру и Бабаеву. Зато прелесть ситуации в том, что знают все слабые места команды.

Карпов и Дивеев – интересные молодые защитники, но им нужен в помощь не Васин, кто-то круче, уровня Жиго хотя бы. А если подписать флангового защитника, что умеет одновременно атаковать и обороняться – в отличие от Набабкина, Магнуссона, Кучаева, Щенникова и Облякова, то можно перейти на «4-2-3-1».

Также критически важно найти своего Барриоса. Были бы деньги после трансфера Чалова – могли бы искать футболиста солидной ценовой категории, за 7-10 млн евро. А теперь не могут отыскать Вернблума 2.0. Та же история про форварда. Нужен еще один, кроме Чалова, который теперь вряд ли легко уедет в топ-5.

Вагнер идеально подходил на роль или помощника, или джокера, но Гинер хочет новых. А следующий главный тренер затребует опытных людей. Вспомните опыт «Зенита». Иванович – почтенный футбольный старик, Ракицкий – далеко не юный. Наконец, Дзюба не приехал молодым и таковым сейчас не является, но крайне важен. ЦСКА нужны мустанги, что поведут табун молодых.

Слепой запрос на новое может привести к ошибке

Когда требуется новизна, то правильный вопрос: зачем? Например, назначение нового главного тренера ЦСКА должно успокоить команду, которая паникует отрезками, не умеет перестраиваться без провалов и нуждается в свежих тактических идеях. Пока ни Чалову, ни Влашичу, ни Облякову, ни даже Карпову и Дивееву идеальную для них схему не предложили. В принципе, не только им. Многовато выпадений из игры из-за «3-4-2-1».

Пусть Гинер заявил в ответ на непонимание менеджеров, почему согласился, а потом отказался от Вагнера, что не хочет в прошлое, но вряд ли автоматически отрезал на будущее вариант с опытными тренерами. Может, одобрит Бердыева? Ведь Курбан Бекиевич естественным образом лишился «прицепа» советников и помощников, из которых футбольные боссы уважают и любят без оговорок одного Кафанова – помощника Карпина.

Также не исключено, что в погоне за новым ЦСКА допустят роковую ошибку – выберут наставника, что окажется новым Зико. Об игровых проблемах «армейцев» столько говорили, разбирая все нюансы, что сейчас легко не тратить лишнее время и сделать вывод – нужен тренер, что выдает баланс в сжатые сроки. Таковым вряд ли станет Рахимов на длительной дистанции, может оказаться Бердыев, если Гинер не повторит фразу о Вагнере еще раз, только по отношению к тренеру.

Без денег «армейцам» остается ростовская тактика

От Вагнера отказались, поскольку зажали зарплату? Так получается, будь у Гинера свободные миллионы в клубном бюджете, то самого спора о необходимости возвращения не было бы. Лав заслуживает роль форварда-учителя на зарплате, настолько он легендарный для клуба. А нападающий нужен, ведь Шкурин в тех матчах, что ему верил Ганчаренко, не впечатлил.

А кто вообще в ЦСКА впечатлял в сезоне? Отрезками Акинфеев, Влашич и Фернандес – три человека, но не всегда, не везде, не в самых сложных матчах, где «армейцев» ждали показательные поражения. Когда у тебя три человека, которых точно не хочется выбрасывать из основы светлого будущего, то автоматически у тебя большие проблемы. Пожалуй, только названных можно представить в составах «Спартака», «Зенита», «Локомотива» или «Краснодара».

Отдельные парни из основы ЦСКА не пройдут в старт «Динамо» или «Ростова». Особенно последних, учитывая монолитность конструкции Карпина. И вот у кого «армейцы» должны сейчас учиться. Раз нет денег, но нужен центральный бек, левый латераль, опорник и форвард – минимум четыре мощных новичка, то надо найти их без больших трат. Проблема лишь в том, что «Ростов» надергал россиян, что ему подошли, а у ЦСКА речь скорее о поиске иностранцев, что редко бесплатные, а если свободные – требуют большую зарплату.

Похоже, скаутам «армейцев» надо включать режим 2011 года, когда за 5 млн евро взяли Мусу – не сразу, но заиграл, а за 3 млн евро — Вернблума. Многие главные игроки появлялись у ЦСКА естественно, а легко внедрить в основу ставки прошлого сезона – Облякова, Сигурдссона, Магнуссона и Нисимуру, не получилось. Бекао закрепился, но сразу уехал. Влашич за скобками – самый дорогой новичок в истории, а сейчас такие сделки исключены.

Так что ждем ростовскую тактику, и речь не о подписании ребят из «Ростова-2» — одного такого ЦСКА уже забрал. Наколдовать крутых новичков без денег сложно в мире, где о твоих ходах на трансферном рынке сливают информацию – Бабаев недавно жаловался на утечки, но у ЦСКА всего два пути. Первый – стать «Ростовом» Бердыева в следующем сезоне, удивив результатом при отсутствии бюджета.

А второй путь — готовиться к роли середняка в ближайшем будущем, для которого пятое место – успех. Окончательно превращать некогда стабильного призера чемпионата в команду строго Лиги Европы не хочется. Но если Гинер смотрит в будущее с оптимизмом, отклоняя попытки связать его с прошлым, то должен понимать три вещи. Первая – нужны опытные исполнители, за которыми будут тянуться молодые, вторая – желание новизны ради новизны опасно, ведь и так ЦСКА строго о юности и переменах.

И третья вещь – стабильность старого состава позволяла работать точечно, а сейчас сделали глобальную перестановку – семь-восемь новых людей в основе за два сезона, и она уже не сработала так, как надеялись. Потому что ключ ко всему – опытные люди на проблемных позициях и уверенный в успехе тренер, а последний не осилил разгромное поражение от «Зенита».